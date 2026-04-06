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06.04.2026 09:30:38
OTS: KfW / KfW Research: Deutschland erlebt starken Anstieg der ...
KfW Research: Deutschland erlebt starken Anstieg der
Gründungstätigkeit
Frankfurt am Main (ots) -
- Anzahl der Gründerinnen und Gründer lag 2025 bei 690.000 - nach 585.000 im
Vorjahr
- Anteil der Gründungen im Nebenerwerb steigt auf Rekordwert von 70 Prozent
- Schwächelnder Arbeitsmarkt könnte eine Ursache der Entwicklung sein
Die Gründungstätigkeit in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen Schub
erhalten. Die Gründungsintensität hat sich von 115 auf 136 Existenzgründungen je
10.000 Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren erhöht. Umgerechnet auf die
Bevölkerung in diesem Alter, entspricht das rund 690.000 Gründerinnen und
Gründern - nach 585.000 im Jahr zuvor.
Die positive Entwicklung ist maßgeblich durch Nebenerwerbsgründungen getrieben.
Die Gründungsintensität im Nebenerwerb ist im Vorjahresvergleich von 75 auf 95
je 10.000 Personen gestiegen. Das entspricht umgerechnet rund 483.000
Nebenerwerbsgründungen im Jahr 2025 - nach 382.000 im Vorjahr. Dagegen hat sich
die Gründungsintensität im Vollerwerb mit 41 je 10.000 Personen im dritten Jahr
in Folge kaum verändert. Umgerechnet entspricht dies 206.000
Vollerwerbsgründungen im Jahr 2025. Durch die unterschiedliche Entwicklung ist
der Anteil von Nebenerwerbsgründungen an der Gründungstätigkeit im vergangenen
Jahr auf bisher unerreichte 70 Prozent gestiegen.
Das sind Ergebnisse einer Vorabauswertung des KfW-Gründungsmonitors. Dieser ist
eine repräsentative Bevölkerungsbefragung. Im Jahr 2025 wurden dafür etwa 30.000
Telefoninterviews sowie zusätzlich 20.000 Online-Interviews geführt. Der Begriff
Gründerinnen und Gründer ist breit definiert: Dazu zählen Menschen, die sich im
Voll- oder Nebenerwerb, freiberuflich oder gewerblich, per Neugründung,
Beteiligung oder Übernahme selbstständig gemacht haben.
Der Hauptgrund für die Befragten, eine selbstständige Tätigkeit im Nebenerwerb
zu beginnen, ist es, zusätzliches Einkommen zu generieren. "Ein möglicher Grund
für den starken Anstieg der Gründungstätigkeit im Nebenerwerb sind die
gestiegenen Lebenshaltungskosten", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der
KfW. "Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist schwieriger geworden, auch kleine
Nebenjobs sind nicht mehr leicht zu finden. Die Selbstständigkeit kann hier eine
Alternative für einen Zuverdienst sein."
Die Mehrheit der Gründerinnen und Gründer in Deutschland ist aus Überzeugung
selbstständig. Zwei Drittel präferieren die Selbstständigkeit grundsätzlich
gegenüber einer Anstellung. Bei Nebenerwerbsgründungen sind es anteilig zwar
weniger als im Vollerwerb - allerdings immer noch die klare Mehrheit und 2025
sogar mehr als im Vorjahr.
Von den Existenzgründungen hatten im vergangenen Jahr 24 Prozent Beschäftigte.
Sologründungen durch nur eine Person dominierten mit 86 Prozent gegenüber
Teamgründungen. Gegründet wurde größtenteils neu, die Unternehmen wurden also
rechtlich und organisatorisch erstmalig aufgesetzt. Nur zehn Prozent waren
Existenzgründungen durch Übernahme.
"Deutschland braucht junge innovative Unternehmen", sagt Schumacher.
"Deutschland braucht aber auch eine stabile Unternehmenslandschaft. Etwa 545.000
mittelständische Unternehmen suchen bis Ende 2029 eine Nachfolgerin oder einen
Nachfolger. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland wäre es unglaublich wichtig,
dass sich mehr Menschen für die Übernahme eines bestehenden Unternehmens
begeistern."
Die Kurzanalyse ist zu finden unter Volkswirtschaft Kompakt | KfW (https://www.k
fw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Volkswirt
schaft-Kompakt/?kfwmc=pm.p.per.mix.na.google.google.erweitern-auf.PM-Mix_DK_Mitt
elstand_Basis.na.na.na.na.na&wt_cc3=23000290697__&gad_source=1)
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KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Dr. Jobst-Hinrich Wiskow,
Tel. +49 69 7431-55519
E-Mail: mailto:jobst-hinrich.wiskow@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6249808
OTS: KfW
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