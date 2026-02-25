OTS: KfW / KfW Research erwartet weiterhin 1,5 Prozent Wachstum für ...

KfW Research erwartet weiterhin 1,5 Prozent Wachstum für Deutschland

in diesem Jahr

- Ökonomen der KfW sehen erste Anzeichen für positive Wirkung des Fiskalpakets

der Bundesregierung

- Für 2027 rechnet KfW Research mit einem um 1,8 Prozent höheren

Bruttoinlandsprodukt für Deutschland

- Inflation dürfte sich etwas verlangsamen

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Schlussquartal 2025 leicht

gewachsen, nachdem es im Vorquartal noch stagniert hatte. KfW Research

betrachtet die Entwicklung als eine gute Ausgangsbasis für das laufende Jahr.

Die volkswirtschaftliche Abteilung der KfW bleibt daher bei ihrer optimistischen

Sicht auf die Wachstumschancen Deutschlands und geht für 2026 von einer

Steigerung des BIP um 1,5 Prozent aus. Für 2027 erwartet KfW Research eine

Zunahme des BIP um 1,8 Prozent - allerdings dann auch eine nachlassende Dynamik

des Wachstums.

Als wesentlichen Wachstumstreiber sieht KfW Research das Fiskalpaket der

Bundesregierung, das sich bereits in höheren Rüstungsausgaben zeigt und

zunehmend auch in steigenden Infrastrukturausgaben sichtbar werden dürfte.

Hierdurch werden Konsum und Investitionen des Staates spürbare Beiträge zum

BIP-Wachstum leisten. Zunehmend dürfte dieser Konjunkturfunke auch auf die

privaten Unternehmensinvestitionen überspringen. Die stärksten Wirkungen des

Fiskalimpulses erwartet KfW Research für Ende 2026. Auch der private Konsum

dürfte durch weitere Reallohnsteigerungen Wachstumsbeiträge liefern. Annahme für

die Prognose ist, dass keine signifikanten zusätzlichen Handelshemmnisse

geschaffen werden und der Außenhandel das Wachstum nicht weiter belastet.

"Wir denken, dass die deutsche Wirtschaft derzeit ein solides Fundament

aufweist, auf dem Wachstum möglich ist. Erste Anzeichen für eine Erholung der

Konjunktur sehen wir bereits im stark gestiegenen Auftragseingang in der

Industrie. Daraus werden nach und nach Folgeaufträge für weitere

Wirtschaftszweige entstehen. Ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,5

Prozent in diesem Jahr scheint uns daher realistisch", sagt Dr. Dirk Schumacher,

Chefvolkswirt der KfW.

Für die Eurozone hebt KfW Research seine Wachstumsprognose für 2026 leicht um

0,1 Prozentpunkte auf nun 1,4 Prozent an. Im laufenden Jahr wird die

Eurozonen-Wirtschaft vor allem durch die Dynamik der Investitionen und des

privaten Konsums getragen, wobei der von Deutschland ausgehende Fiskalimpuls

eine bedeutende Säule der positiven Entwicklung sein dürfte. Auch für 2027

erwartet KfW Research ein Wachstum in der Eurozone von 1,4 Prozent.

Bei der Inflation rechnen die Volkswirte der KfW mit einer weitgehend stabilen

Entwicklung in den nächsten beiden Jahren - mit nur leichten Abweichungen vom

Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Damit gibt es auch keinen

Handlungsdruck für die Währungshüter, so dass KfW Research bis auf weiteres von

einem stabilen Leitzins von zwei Prozent ausgeht. Die Inflationsrate dürfte in

Deutschland 2026 und 2027 bei 2,1 Prozent liegen, in der Eurozone bei 1,8

Prozent.

Der aktuelle KfW-Konjunkturkompass ist abrufbar unter: KfW-Konjunkturkompass |

KfW

(https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/KfW-Konjunkturkompass.html)

