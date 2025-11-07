OTS: KfW / KfW Research: Mittelstand hofft auf bessere Geschäfte

KfW Research: Mittelstand hofft auf bessere Geschäfte

- KfW-ifo-Geschäftsklimaindex erholt sich von Dämpfer im September

- Mittelständische Unternehmen sind wieder optimistischer für die Zukunft,

beurteilen ihre aktuelle Lage aber unvermindert skeptisch

Nach einem Dämpfer im September hat sich die Stimmung im deutschen Mittelstand

wieder aufgehellt. Im Oktober setzte der Geschäftsklimaindex den Erholungskurs

fort, auf dem er sich seit Jahresbeginn befindet. Er legte leicht um 1,3 Zähler

zu auf nun minus 14,6 Punkte, wobei die Nulllinie den langjährigen Durchschnitt

markiert - die Stimmung bessert sich also, hat aber noch sehr viel Luft nach

oben.

Getrieben wird der Aufwärtstrend bereits seit Jahresbeginn maßgeblich von

steigenden Geschäftserwartungen des Mittelstands. Ihre aktuelle wirtschaftliche

Situation dagegen bewerten die Unternehmen seit Monaten recht gleichbleibend und

wenig positiv. Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür

wertet KfW Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus,

unterteilt nach Größenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.

"Die Unternehmen in Deutschland hoffen darauf, dass sich die wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen zeitnah verbessern", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt

der KfW. "Die Erwartung ist hoch, dass die Bundesregierung das angekündigte

Fiskalpaket zügig umsetzt. Ihre aktuelle Geschäftslage beurteilen viele

Unternehmen als nicht gut. Es besteht also großer Handlungsdruck."

In den Großunternehmen verbesserte sich das Geschäftsklima im Oktober ebenfalls,

um 2,2 Zähler auf nun minus 16,3 Punkte. Dieser Anstieg war rein

erwartungsgetrieben, ihre aktuelle Situation bewerten die Großunternehmen

schlechter als im Vormonat. Sie schauen zudem sehr pessimistisch auf die

Jobsituation: Viele Unternehmen rechnen offenbar damit, die Zahl ihrer

Beschäftigten reduzieren zu müssen. Im Mittelstand dagegen verbesserten sich die

Beschäftigungserwartungen im Oktober leicht und sind insgesamt deutlich weniger

negativ als in den Großunternehmen.

