OTS: KfW / KfW Research: Nachhaltigkeit gewinnt bei Kreditverhandlungen mit ...

KfW Research: Nachhaltigkeit gewinnt bei Kreditverhandlungen mit

größeren Mittelständlern an Bedeutung

Frankfurt am Main (ots) -

- In 37 Prozent der Kreditgespräche von großen Mittelständlern wurden

Nachhaltigkeitsaspekte angesprochen

- Insbesondere relevant für das Verarbeitende Gewerbe

- Bedeutung des Themas wird weiter zunehmen

Die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit mögen in den vergangenen Monaten etwas

aus dem öffentlichen Fokus gerückt sein. Die deutschen Banken beachten

klimabedingte Risiken aus regulatorischen Gründen jedoch immer stärker bei ihrer

Kreditvergabe an Unternehmen. Im deutschen Mittelstand bekommen das vor allem

größere Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten zu spüren. So berichteten 37

Prozent der großen Mittelständler, die 2024 in Kreditverhandlungen waren, dass

Nachhaltigkeit in den Gesprächen mit Banken und Sparkassen thematisiert wurde.

Das waren drei Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Auch 24 Prozent der

Unternehmen mit zehn bis 49 Beschäftigten berichteten darüber, im Jahr 2023

waren es 21 Prozent.

Das sind Ergebnisse einer Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels 2025. An

der repräsentativen Befragung nahmen zwischen Februar und Juni 2025 insgesamt

gut 13.000 mittelständische Unternehmen sämtlicher Wirtschaftszweige teil.

Besonders häufig befragten die Banken und Sparkassen demnach Unternehmen aus dem

Verarbeitenden Gewerbe zu Nachhaltigkeitsthemen. 24 Prozent der kleinen und

mittleren Unternehmen dieser Branche, die Kreditverhandlungen führten, gaben das

an, nach 20 Prozent im Vorjahr. Im Baugewerbe waren es 15 Prozent, drei

Prozentpunkte mehr als 2023. Im Handel 13 Prozent, das waren sogar fünf

Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.

Insgesamt berichteten 15 Prozent der Mittelständler, die 2024 in

Kreditgesprächen waren, dass Nachhaltigkeitsaspekte von Banken und Sparkassen

thematisiert wurden - das waren in etwa so viele wie 2023. Grund für die

Konstanz ist, dass der Großteil der 3,84 Millionen Mittelständler sehr kleine

Unternehmen sind. Von den Unternehmen mit weniger als fünf Beschäftigten wurden

nur zwölf Prozent in Kreditverhandlungen zu Nachhaltigkeitsthemen befragt, ein

Jahr zuvor waren es 13 Prozent.

"Es ist davon auszugehen, dass Banken und Sparkassen aufgrund regulatorischer

Anforderungen künftig bei Kreditverhandlungen noch stärker auf

Nachhaltigkeitsaspekte schauen werden. Für mittelständische Unternehmen aller

Größenklassen ist es daher unerlässlich, sich intensiv mit ihrem

Nachhaltigkeitsprofil auseinanderzusetzen und Nachhaltigkeitsdaten strukturiert

zu erfassen", sagt Dr. Juliane Gerstenberger, Mittelstandsexpertin bei KfW

Research. "Insbesondere für kleine Unternehmen ist es nicht leicht, alle

Nachhaltigkeitsanforderungen zu durchdringen und zu erfüllen. Hier braucht es

mehr Klarheit und mehr Unterstützung sowie einheitliche und

branchenübergreifende Standards, die die speziellen Belange kleiner Unternehmen

angemessen berücksichtigen."

Die komplette Studie "Nachhaltigkeit gewinnt bei Kreditverhandlungen großer KMU

an Bedeutung" finden Sie unter Fokus Volkswirtschaft | KfW (https://www.kfw.de/%

C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Fokus-Volkswirts

chaft/)

Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen

Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https

://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html

?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press

emitteilung.na.na.journalisten.na)

