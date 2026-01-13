OTS: KfW / KfW Research: Nachhaltigkeit gewinnt bei Kreditverhandlungen mit ...

|
KfW Research: Nachhaltigkeit gewinnt bei Kreditverhandlungen mit
größeren Mittelständlern an Bedeutung
Frankfurt am Main (ots) -
- In 37 Prozent der Kreditgespräche von großen Mittelständlern wurden
Nachhaltigkeitsaspekte angesprochen
- Insbesondere relevant für das Verarbeitende Gewerbe
- Bedeutung des Themas wird weiter zunehmen
Die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit mögen in den vergangenen Monaten etwas
aus dem öffentlichen Fokus gerückt sein. Die deutschen Banken beachten
klimabedingte Risiken aus regulatorischen Gründen jedoch immer stärker bei ihrer
Kreditvergabe an Unternehmen. Im deutschen Mittelstand bekommen das vor allem
größere Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten zu spüren. So berichteten 37
Prozent der großen Mittelständler, die 2024 in Kreditverhandlungen waren, dass
Nachhaltigkeit in den Gesprächen mit Banken und Sparkassen thematisiert wurde.
Das waren drei Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Auch 24 Prozent der
Unternehmen mit zehn bis 49 Beschäftigten berichteten darüber, im Jahr 2023
waren es 21 Prozent.
Das sind Ergebnisse einer Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels 2025. An
der repräsentativen Befragung nahmen zwischen Februar und Juni 2025 insgesamt
gut 13.000 mittelständische Unternehmen sämtlicher Wirtschaftszweige teil.
Besonders häufig befragten die Banken und Sparkassen demnach Unternehmen aus dem
Verarbeitenden Gewerbe zu Nachhaltigkeitsthemen. 24 Prozent der kleinen und
mittleren Unternehmen dieser Branche, die Kreditverhandlungen führten, gaben das
an, nach 20 Prozent im Vorjahr. Im Baugewerbe waren es 15 Prozent, drei
Prozentpunkte mehr als 2023. Im Handel 13 Prozent, das waren sogar fünf
Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.
Insgesamt berichteten 15 Prozent der Mittelständler, die 2024 in
Kreditgesprächen waren, dass Nachhaltigkeitsaspekte von Banken und Sparkassen
thematisiert wurden - das waren in etwa so viele wie 2023. Grund für die
Konstanz ist, dass der Großteil der 3,84 Millionen Mittelständler sehr kleine
Unternehmen sind. Von den Unternehmen mit weniger als fünf Beschäftigten wurden
nur zwölf Prozent in Kreditverhandlungen zu Nachhaltigkeitsthemen befragt, ein
Jahr zuvor waren es 13 Prozent.
"Es ist davon auszugehen, dass Banken und Sparkassen aufgrund regulatorischer
Anforderungen künftig bei Kreditverhandlungen noch stärker auf
Nachhaltigkeitsaspekte schauen werden. Für mittelständische Unternehmen aller
Größenklassen ist es daher unerlässlich, sich intensiv mit ihrem
Nachhaltigkeitsprofil auseinanderzusetzen und Nachhaltigkeitsdaten strukturiert
zu erfassen", sagt Dr. Juliane Gerstenberger, Mittelstandsexpertin bei KfW
Research. "Insbesondere für kleine Unternehmen ist es nicht leicht, alle
Nachhaltigkeitsanforderungen zu durchdringen und zu erfüllen. Hier braucht es
mehr Klarheit und mehr Unterstützung sowie einheitliche und
branchenübergreifende Standards, die die speziellen Belange kleiner Unternehmen
angemessen berücksichtigen."
Die komplette Studie "Nachhaltigkeit gewinnt bei Kreditverhandlungen großer KMU
an Bedeutung" finden Sie unter Fokus Volkswirtschaft | KfW (https://www.kfw.de/%
C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Fokus-Volkswirts
chaft/)
Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen
Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https
://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html
?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press
emitteilung.na.na.journalisten.na)
