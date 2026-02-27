OTS: KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand bewegt sich wieder aufwärts

KfW Research: Stimmung im Mittelstand bewegt sich wieder aufwärts

- Geschäftsklimaindex steigt leicht

- Vor allem im Bauhauptgewerbe herrscht bessere Laune, sowohl im Mittelstand als

auch in Großunternehmen

- Beschäftigungsaussichten sinken vor allem bei Großunternehmen

Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland hat sich

im Februar leicht zum Positiven verbessert. Der Index legte um 0,8 Zähler auf

nun minus 14,1 Punkte zu. Damit liegt die Stimmung in den Unternehmen zwar

weiterhin unter der Nulllinie, die für den langfristigen Durchschnitt steht. Die

aktuelle Entwicklung des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers reiht sich aber ein in

die Riege der anderen positiven Stimmungs- und Frühindikatoren vom Februar.

Ursächlich für den Anstieg des Geschäftsklimas im Mittelstand waren vor allem

verbesserte Erwartungen auf Sicht von sechs Monaten. Die Bewertung der aktuellen

Lage verbesserte sich ebenfalls leicht. Am meisten stieg die Stimmung im Februar

im mittelständischen Bauhauptgewerbe. Dort setzt sich der Erholungstrend fort.

Noch stärker als im Mittelstand bewegte sich im Februar das Geschäftsklima unter

den Großunternehmen. Es stieg um 3,1 Zähler auf minus 16,2 Punkte, wobei hier

der gesamte positive Impuls auf die Beurteilungen der aktuellen Lage entfiel.

Wie im Mittelstand gab es den größten Stimmungsschub im Bauhauptgewerbe.

Wermutstropfen in dem sich insgesamt aufhellenden Bild bleiben die

Beschäftigungserwartungen der Großunternehmen, die erneut zurückgehen und ihren

steilen Abwärtstrend fortsetzen. Die Unternehmen rechnen offenbar mit einem

weiteren Abbau von Jobs. Im Mittelstand scheinen sich die

Beschäftigungserwartungen dagegen auf niedrigem Niveau stabilisiert zu haben.

"Die Unternehmen schätzen ihre Zukunft wieder positiver ein und auch die

Bewertung der aktuellen Lage hat sich verbessert. Das macht Hoffnung auf ein

gutes Wirtschaftsjahr 2026", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

"Das Investitionspaket der Bundesregierung ist 2025 in Form von höheren

Auftragseingängen bereits in Teilen der Industrie angekommen und wird nach und

nach in die Breite der Wirtschaft ausstrahlen."

