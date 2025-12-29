OTS: KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand fällt zum Jahresende

KfW Research: Stimmung im Mittelstand fällt zum Jahresende

- KfW-ifo-Geschäftsklimaindex gibt nach

- Einzelhandel offenbar enttäuscht vom Weihnachtsgeschäft

- KfW Research bleibt optimistisch für 2026

Zum Jahresende hat sich im deutschen Mittelstand keine frohe Weihnachtsstimmung

eingestellt. Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen ist im

Dezember erneut leicht gefallen - um 0,5 Zähler auf nun minus 15,0 Punkte. Damit

verharrt die Stimmung in den Unternehmen weiterhin deutlich unter der Nulllinie,

die für den langfristigen Durchschnitt steht.

Das mittelständische Geschäftsklima sank im Dezember in fast allen

Wirtschaftsbereichen, besonders stark allerdings im Dienstleistungssektor. Hier

trübten sich die Geschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten erheblich ein,

während sich die Bewertung der aktuellen Lage leicht verbesserte. Im

Einzelhandel verschlechterte sich die Stimmung ebenfalls, vor allem bedingt

durch die Lageurteile. Das könnte darauf hinweisen, dass das Weihnachtsgeschäft

enttäuschend verlaufen ist.

Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür wertet KfW

Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus, unterteilt

nach Größenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.

"Schon seit dem Spätsommer ist die zu Jahresanfang begonnene Aufhellung der

Geschäftserwartungen im Mittelstand ins Stocken geraten. Seit dem Herbst macht

sich große Ernüchterung in der Wirtschaft breit. Zu groß sind die Probleme, wie

allen voran der China-Schock, in weiten Teilen der Industrie", sagt Dr. Dirk

Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Wir erwarten dennoch ein leicht positives

Wachstum für Deutschland im vierten Quartal 2025 und eine deutliche

Konjunkturerholung im Jahr 2026."

Wie im Mittelstand ist das Geschäftsklima im Dezember auch in den

Großunternehmen gefallen. Auch hier war der Stimmungsabfall besonders unter den

Dienstleistern signifikant, ebenso in der Industrie. Im Bauhauptgewerbe dagegen

ging es auch in den Großunternehmen aufwärts.

Die Erwartungen für die Beschäftigung bewegen sich in den Großunternehmen weiter

ins Negative. Viele Unternehmen rechnen offenbar mit dem Abbau von Jobs. Im

Mittelstand dagegen sind die Beschäftigungserwartungen grundsätzlich stabiler,

im Dezember ist der Rückgang der Beschäftigungserwartungen hier jedoch etwas

größer ausgefallen.

