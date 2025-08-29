29.08.2025 08:59:38

OTS: KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand kühlt sich im August ab

Frankfurt am Main (ots) -

- Nach fünf Anstiegen fällt der KfW-ifo-Geschäftsklimaindex erstmals wieder

- Zollvereinbarungen sind offenbar ein dämpfender Faktor, denn die

Exporterwartungen sinken

- Fiskalpaket könnte Laune bald wieder aufhellen

Die Stimmung im deutschen Mittelstand hat sich im August nach einer Serie von

fünf Anstiegen erstmals wieder eingetrübt. Der Geschäftsklimaindex sank leicht

um 0,6 Zähler auf nun minus 13,1 Punkte, wobei die Nulllinie den langjährigen

Durchschnitt markiert. Sowohl die Bewertung der aktuellen Lage als auch die

Erwartungen der kleinen und mittleren Unternehmen auf Sicht von sechs Monaten

gaben leicht nach.

Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür wertet KfW

Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus, unterteilt

nach Größenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.

Besonders stark verschlechterte sich im August die Stimmung im mittelständischen

Dienstleistungssektor. Nur leicht gab das Geschäftsklima im Einzelhandel und im

Verarbeitenden Gewerbe nach, im Bauhauptgewerbe und im Großhandel stieg die

Laune dagegen etwas. Vor allem die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe dürfte

Aufschluss über die Wahrnehmung der im Befragungszeitraum getroffenen

Zollvereinbarung mit den USA geben. Der kleine Rückschlag bei der Stimmung,

zusammen mit dem ebenfalls erhobenen deutlichen Rückgang der Exporterwartungen

des Mittelstands, könnten darauf hindeuten, dass viele Unternehmen ein besseres

Ergebnis erhofft hatten. Die Exporterwartungen sanken um 3,8 Zähler auf minus

13,8 Zähler.

Anders als im Mittelstand verbesserte sich das Geschäftsklima der

Großunternehmen im August - um 1,5 Zähler auf nun minus 18,1 Punkte. Während die

Unternehmen ihre aktuelle Lage auch leicht schwächer einschätzten, stiegen die

Geschäftserwartungen deutlich.

"Die Stimmung in den deutschen Unternehmen ist durchwachsen. Der

US-Protektionismus legt den exportorientierten Unternehmen Steine in den Weg und

auch die Binnenwirtschaft schwächelt noch", sagt Dr. Dirk Schumacher,

Chefvolkswirt der KfW. "Zum Jahresende hin und vor allem 2026 dürften die massiv

steigenden Staatsausgaben das Wachstum in Deutschland antreiben und die Laune in

den Unternehmen heben."

Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic

e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet

er/?redirect=80065)

Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen

Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https

://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html

?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press

emitteilung.na.na.journalisten.na)

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,

Tel. +49 69 7431 41336

E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

