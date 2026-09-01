OTS: KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand verbessert sich deutlich

KfW Research: Stimmung im Mittelstand verbessert sich deutlich

Frankfurt am Main (ots) -

- KfW-ifo-Mittelstandsbarometer verzeichnet vierten Anstieg in Folge

- Geschäftslage verbessert sich merklich, Aussichten hellen sich noch stärker

auf

- Besseres Geschäftsklima auch bei den Großunternehmen

- Vor allem die Exporterwartungen ziehen stark an

Die Stimmung in den mittelständischen Unternehmen in Deutschland hat sich im

August überraschend stark aufgehellt. Das Geschäftsklima stieg den vierten Monat

in Folge, im August um beachtliche 4,5 Zähler auf minus 12,5 Punkte. Getragen

wurde diese Positiventwicklung sowohl von einer verbesserten Bewertung der

aktuellen Lage als auch noch stärker von deutlich optimistischeren Erwartungen

an die Geschäftsentwicklung auf Sicht von sechs Monaten. Das Stimmungsbarometer

bewegt sich zwar weiterhin unter der Nulllinie, die den langjährigen

Durchschnitt markiert. Der Trend zeigt aber klar nach oben.

Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür werden monatlich

mehr als 9.500 Unternehmen aus allen relevanten Wirtschaftsbereichen nach ihrer

aktuellen Situation und ihren Erwartungen befragt, differenziert nach

Unternehmensgrößen.

Der Geschäftsklimaindex der Großunternehmen stieg mit 4,9 Zählern sogar noch

stärker als der des Mittelstands. Er notiert damit nun, wie im Mittelstand, bei

minus 12,5 Punkten.

Getrieben wird die Aufhellung des Geschäftsklimas bei den Mittelständlern wie

den Großunternehmen vom Verarbeitenden Gewerbe und vom Großhandel. Auffallend

ist die enorme Verbesserung der in der ifo-Umfrage berichteten Exporterwartungen

- die aber nur im Verarbeitenden Gewerbe abgefragt werden. Für kleine und

mittlere Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes kletterte der Index um 8,2

Zähler auf minus 1,7 Punkte und für Großunternehmen machte er einen gewaltigen

Satz um 21,4 Zähler auf nun plus 8,6 Punkte.

Diese schlagartige und sehr starke Positiventwicklung ist überraschend. Das ifo

Institut weist darauf hin, dass die deutschen Ausfuhren in die EU boomen und

dass besonderer Export-Optimismus unter den Herstellern von

Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen

herrscht. Das dürfte ein Hinweis sein, dass der weltweite Boom bei

KI-Ausrüstungen auch Deutschland erfasst hat und sich in der

Digitalisierungsbranche bei der - ohnehin schon guten - Auftragslage immer

stärker bemerkbar macht.

"Die deutsche Wirtschaft hat sich in diesem Jahr deutlich robuster gezeigt als

erwartet. Die Unternehmen haben die Auswirkungen der Nahost-Konflikte und der

handelspolitischen Reibereien besser verkraftet als zu befürchten gewesen war.

Eine vorsichtige Zuversicht kehrt nun in viele Unternehmen zurück. Sie schauen

positiver als noch vor einigen Monaten auf ihre aktuelle Lage und künftige

Geschäftsentwicklung. Die wirtschaftliche Entwicklung geht in die richtige

Richtung. Wir haben unsere Wachstumsprognose für Deutschland für das laufende

Jahr auf 1,1 Prozent angehoben, für 2027 erwarten wir nun ein Plus von 1,5

Prozent ", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer finden Sie unter:

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic

e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet

er/?kfwmc=pm.p.per.mix.na.google.google.erweitern-auf.PM-Mix_DK_Mittelstand_Basi

s.na.na.na.na.na&wt_cc3=23000290697__&gad_source=1)

Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen

Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https

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