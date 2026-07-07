OTS: KfW / KfW Research: Vier von zehn Mittelständlern beklagen schweren ...

KfW Research: Vier von zehn Mittelständlern beklagen schweren Zugang

zu Krediten

Frankfurt am Main (ots) -

- So viele mittelständische Unternehmen wie nie nehmen ihre Banken als

restriktiv bei der Kreditvergabe wahr

- Einzelhandel berichtet über besonders drastischen Anstieg der Hemmnisse

- Nachfrage nach Finanzierungen sinkt

Der Kreditzugang der mittelständischen Unternehmen in Deutschland hat sich

weiter verschlechtert. Im zweiten Quartal 2026 berichteten 40,5 Prozent der

kreditinteressierten Mittelständler, dass sich ihre Banken bei der Kreditvergabe

restriktiv verhalten. Dieser Wert, der im Vergleich zum Vorquartal um 6,5

Prozentpunkte zulegte, markiert einen neuen Rekordwert seit Beginn der

Umfrageaufzeichnung im Jahr 2017. Für die KfW-ifo-Kredithürde wertet die KfW

jedes Quartal Daten der Konjunkturumfragen des ifo-Instituts aus, differenziert

nach Größenklassen und Wirtschaftsbereichen.

Unter den Großunternehmen, die in den vorangegangenen drei Monaten

Kreditgespräche geführt hatten, beklagten 32,9 Prozent strenge Maßstäbe der

Banken. Das waren 3,8 Prozentpunkte mehr als im Vorquartal. Dies ist unter den

großen Unternehmen der zweithöchste je dokumentierte Anteil seit Beginn der

Datenerfassung.

"Immer mehr Unternehmen spüren restriktive Kreditvergabestandards der Banken.

Die schwache Konjunktur hinterlässt Spuren in den Bilanzen der Unternehmen. Die

Eigenkapitalquoten und die Ratings haben sich zuletzt verschlechtert. Darauf

reagieren die Banken mit höheren Risikoaufschlägen und härteren

Finanzierungskonditionen", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

Ein besonders drastischer Anstieg der Kredithemmnisse war im Einzelhandel zu

verzeichnen. Mehr als die Hälfte der Unternehmen in beiden Größenklassen sah

sich Restriktionen beim Kreditzugang ausgesetzt. Damit wurden in dieser Branche

neue Höchstwerte erreicht. "Grund für diese Entwicklung dürfte die

inflationsbedingte Konsumflaute sein, unter welcher der Einzelhandel derzeit in

besonderem Maße leidet", sagt Dr. Dirk Schumacher.

Auch unter den Mittelständlern des Verarbeitenden Gewerbes und der

Dienstleistungsbranche beklagte ein historisch hoher Anteil von 40,8 Prozent

beziehungsweise 42,4 Prozent Zugangsbeschränkungen bei Krediten.

Gleichzeitig nahm im zweiten Quartal aber auch die Kreditnachfrage der

Unternehmen spürbar ab. Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen, die

mit Banken in Finanzierungsverhandlungen standen, sank um 1,7 Prozentpunkte auf

19,3 Prozent. Damit fiel das Kreditinteresse auf den tiefsten Stand seit dem

vierten Quartal 2023, als die straffe Geldpolitik die Finanzierungsnachfrage im

Mittelstand dämpfte.

Auch das Interesse der Großunternehmen fiel erneut unterdurchschnittlich schwach

aus. Nur 27,5 Prozent von ihnen führten in den vorangegangenen drei Monaten ein

Kreditgespräch mit ihrer Bank, ein Minus von 1,1 Prozentpunkten zum Vorquartal.

"Der Rückgang der Kreditnachfrage dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein,

dass der Iran-Krieg mit seinen Auswirkungen auf Energiepreise und Lieferketten

die Stimmung in den deutschen Unternehmen stark gedämpft hat", sagt Dr. Dirk

Schumacher.

Die aktuelle KfW-ifo-Kredithürde ist abrufbar unter: KfW-ifo-Kredithürde (https:

//www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/In

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