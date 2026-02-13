OTS: KfW / KfW Research: Wagniskapitalgeber setzen in Deutschland andere ...

KfW Research: Wagniskapitalgeber setzen in Deutschland andere

Prioritäten als anderswo

- Start-ups mit Fokus auf Klimatechnologien und Verteidigung erhalten anteilig

mehr Geld als in anderen Ländern

- Junge Unternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz sind auch hierzulande

erfolgreich beim Fundraising

- Investoren sehen für 2026 größte Wachstumschancen für Start-ups aus dem

Bereich Internet of Things und Robotics

Der deutsche Markt für Wagniskapital (Venture Capital, VC) weist teils deutliche

Unterschiede zum weltweiten VC-Geschehen auf. So erhielten deutsche Start-ups

aus dem Bereich Climate-Tech - die also an Technologien und Dienstleistungen zur

Dekarbonisierung und Minimierung von Klimarisiken arbeiten - im vergangenen Jahr

zwar deutlich weniger Investorengelder als in den Vorjahren. Trotz des Rückgangs

auf 1,3 Milliarden Euro blieb der Anteil an dem in Deutschland verteilten

Wagniskapital mit 18 Prozent aber hoch. International gingen nur acht Prozent

aller VC-Gelder in diesen Bereich.

Ebenfalls deutlich höher als weltweit war der Kapitalanteil, den VC-Investoren

in Deutschland in junge innovative Unternehmen aus dem Bereich Dual Use und

Defense einspeisten. Dabei geht es um Start-ups, die auf Produkte mit ziviler

und militärischer Anwendung setzen. In Deutschland flossen im vergangenen Jahr

1,16 Milliarden Euro in diesen Bereich, 42 Prozent mehr als im Vorjahr. Das

Verhältnis zu den gesamten Investitionen auf dem deutschen VC-Markt, die

insgesamt 7,2 Milliarden Euro betrugen, lag somit bei 16 Prozent - deutlich über

dem weltweiten Niveau von vier Prozent.

Das ergab eine Analyse von KfW Research, basierend auf der Datenbank des

Anbieters Dealroom.co. VC-Investoren gaben in Deutschland zudem mehr Geld als

international üblich an Start-ups, die im Bereich Cybersicherheit tätig sind.

Acht Prozent der Investitionen hierzulande gingen in dieses Segment, weltweit

dagegen fünf Prozent. Der Bereich Cybersicherheit wuchs in Deutschland im

vergangenen Jahr um 632 Prozent auf 578 Millionen Euro.

Besonders dynamisch war auch in Deutschland im Jahr 2025 der Bereich Künstliche

Intelligenz (KI). Die Investitionen in deutsche KI-Start-ups stiegen um 45

Prozent auf nahezu drei Milliarden Euro. Weltweit war das Wachstum der

VC-Investitionen in KI mit 74 Prozent sogar noch höher. Der Marktanteil der

VC-Investitionen in KI lag weltweit bei 47 Prozent, in Deutschland bei ebenfalls

hohen 41 Prozent. "Die weit verbreitete Annahme, dass Deutschland im Bereich

Künstliche Intelligenz wenig zu bieten hat, stimmt nicht. Es gibt inzwischen

viele vielversprechende Start-ups in Deutschland, die in diesem Bereich aktiv

sind", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

Für das laufende Jahr erwarten die VC-Investoren eine Verschiebung der

Prioritäten. Eine Sonderbefragung unter in Deutschland tätigen

Venture-Capital-Investoren ergab, dass diese in diesem Jahr die höchsten

Wachstumschancen für hiesige Start-ups ansehen, die sich auf die Felder Internet

of Things und Robotics fokussieren. Dabei handelt es sich um junge innovative

Unternehmen, die beispielsweise vernetzte Geräte und

Automatisierungstechnologien entwickeln. Diese Unternehmen zeigten im

vergangenen Jahr mit 809 Millionen Euro - nach Rückgängen in den beiden Jahren

zuvor - erstmals wieder einen Anstieg im Deal-Volumen (plus 24 Prozent). "Hier

kommt zum Ausdruck, dass die Industriekultur in Deutschland nach wie vor ein

guter Nährboden für Innovationen in der Produktionstechnik ist", sagte Dr. Dirk

Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

Als Unternehmen mit den zweithöchsten Wachstumschancen bewerten die

VC-Investoren solche aus dem Bereich Defense und Dual Use, gefolgt von den

Bereichen Cybersicherheit und KI. Ein Jahr zuvor hatten die Investoren diese

beiden Themen noch auf Rang eins und zwei einsortiert - wo sie am Ende des

Jahres gemessen am Wachstum im Finanzierungsvolumen auch tatsächlich landeten.

Zu den jüngsten Technologiefeldern, die derzeit durch VC finanziert werden,

gehören Quantentechnologien und Kernfusion. Die VC-Beteiligungen an deutschen

Start-ups in diesen Bereichen sind in den letzten Jahren sukzessive gestiegen,

bleiben jedoch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. 2025 erhöhten sich

die Investitionen in Start-ups mit dem Fokus Quantentechnologie um 37 Prozent

auf knapp 96 Millionen Euro, in Kernfusions-Start-ups sogar um 212 Prozent auf

258 Millionen Euro. Quantentechnologien gehören aktuell zu den Bereichen mit

hohen Wachstumserwartungen seitens VC-Investoren und stehen hier an fünfter

Stelle.

Die Studie ist abrufbar unter Fokus Volkswirtschaft | KfW (https://www.kfw.de/%C

3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Fokus-Volkswirtsc

haft/)

