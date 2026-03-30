OTS: KfW / KfW unterstützt Neustart der Wirtschaft in Syrien

KfW unterstützt Neustart der Wirtschaft in Syrien

Frankfurt am Main (ots) -

- Staatsbesuch des Präsidenten Ahmed al-Scharaa in Berlin

- Finanzierungsverträge in Höhe von 119 Millionen Euro für Wiederaufbau und

Unterstützung kleiner Unternehmen - Neue Perspektiven für Binnengeflüchtete

und Rückkehrende

- Christiane Laibach: "Kontinuierliches Engagement in der

Entwicklungszusammenarbeit zahlt sich aus"

Die KfW unterstützt den Neustart der Wirtschaft in Syrien. Sie hat im Auftrag

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

seit Anfang vorigen Jahres Verträge für Zuschüsse in Höhe von 119 Millionen Euro

abgeschlossen. Das gab die KfW am Rande eines Treffens des syrischen

Staatspräsidenten Ahmed al-Scharaa mit Bundesaußenminister Johann Wadephul und

KfW-Vorständin Christiane Laibach bekannt.

Zentraler Ansatzpunkt ist der Wiederaufbau von Märkten und Produktionsanlagen

zur Sicherung der Versorgung mit lebenswichtigen Ressourcen. Zudem steht

Basisinfrastruktur, etwa Krankenhäuser, im Fokus.

"Kontinuierliches Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit zahlt sich aus",

sagte Christiane Laibach, Mitglied des Vorstands der KfW. "Seit Jahren

unterstützt die KfW die syrische Bevölkerung mit regelmäßig angepassten

Maßnahmen. Jetzt geht es darum, Wirtschaftsstrukturen aufzubauen, um die

ökonomische Entwicklung zu stärken und die Situation der Menschen vor Ort zu

verbessern. Wir legen Wert darauf, die Bevölkerung vor Ort einzubinden und

Rückkehrenden und Binnengeflüchteten eine Perspektive zu bieten."

Zu den neuen Vorhaben, welche die KfW unterstützt, zählen zum Beispiel:

- In Zusammenarbeit mit dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF fließen Zuschüsse in Höhe

von 40 Millionen Euro in den Wasser - und Abwassersektor sowie in Schulen und

die psychosoziale Betreuung und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche.

- Mit dem UN-Entwicklungsprogramm UNDP werden ausgewählte Krankenhäuser

modernisiert und an die Versorgungsinfrastruktur angeschlossen sowie mit

medizinischen Geräten ausgestattet. Der Finanzierungsbeitrag beträgt 30

Millionen Euro.

- Ein weiteres Vorhaben zielt mit 20 Millionen Euro auf die Wiederbelebung

wichtiger Märkte und Handelszentren sowie den Wiederaufbau von Produktions-

und Verarbeitungsanlagen - etwa Mühlen, Silos, Schlachthöfe oder Spinnereien.

Die Baumaßnahmen bieten Einkommensmöglichkeiten und Wirtschaftswachstum. Von

dem Projekt sollen bis zu drei Millionen Syrer profitieren. Umsetzungspartner

ist auch hier UNDP.

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