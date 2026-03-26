OTS: KfW / KfW-Verwaltungsrat bestellt Brigitte Réthier zum Mitglied des ...

KfW-Verwaltungsrat bestellt Brigitte Réthier zum Mitglied des

Vorstands der KfW Bankengruppe

Frankfurt am Main (ots) - Der KfW-Verwaltungsrat hat Brigitte Réthier (56) mit

Wirkung frühestens zum 1. Juli 2026, spätestens aber zum 1. Oktober 2026 für

vier Jahre zum Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe bestellt. Dies erklärten

die Vorsitzende des KfW-Verwaltungsrats Katherina Reiche, Bundesministerin für

Wirtschaft und Energie, und der stellvertretende Vorsitzende Lars Klingbeil,

Bundesminister der Finanzen, im Anschluss an die Sitzung des KfW-Verwaltungsrats

am 26. März 2026.

Brigitte Réthier soll die Verantwortung für den Geschäftsbereich "Internationale

Finanzielle Zusammenarbeit" übernehmen. Hierzu zählen die KfW Entwicklungsbank,

in der die internationale finanzielle Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und

Schwellenländern angesiedelt ist, sowie die KfW-Tochtergesellschaft DEG -

Deutsche Entwicklungs- und Investitionsgesellschaft, die Investitionen privater

Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern finanziert.

Brigitte Réthier tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Christiane Laibach

an, die nach 36 Jahren in der KfW Bankengruppe in den Ruhestand eintritt. Das

unverändert in der Tochtergesellschaft KfW IPEX-Bank angesiedelte Geschäftsfeld

Export- und Projektfinanzierung soll einem neu geschnittenen Vorstandsressort in

der Verantwortung von Melanie Kehr zugeordnet werden.

Mit dieser Zuordnung werden die inländischen Förderaktivitäten der KfW und das

hiervon weiterhin getrennte Wettbewerbsgeschäft der Tochtergesellschaft KfW

IPEX-Bank von einem Vorstand geführt. Den aktuellen Herausforderungen an die

deutsche Wirtschaft soll damit noch stärker Rechnung getragen werden.

Brigitte Réthier ist derzeit Bereichsvorständin Institutional Clients &

Transaction Banking Sales bei der Commerzbank und verfügt über mehr als drei

Jahrzehnte Erfahrung im internationalen Bankgeschäft. Ihre Karriere begann sie

Anfang der 1990er-Jahre bei der Royal Bank of Canada in Toronto. 1995 wechselte

sie zur Dresdner Bank nach Frankfurt, wo sie unter anderem verschiedene

Führungsfunktionen im Investmentbanking und Kreditportfolio-Management übernahm.

Nach der Integration der Dresdner Bank in die Commerzbank hatte sie dort mehrere

leitende Rollen inne und verantwortet heute als Bereichsvorständin weltweit die

Betreuung institutioneller Kunden und den Vertrieb im Transaction Banking.

Der Vorstandsvorsitzende der KfW Stefan B. Wintels: "Ich freue mich, dass

Brigitte Réthier den KfW-Vorstand künftig mit ihrer umfassenden Expertise im

Bereich internationaler Finanzierungen und ihrem breit gefächerten Netzwerk

bereichert. Mit ihrer ausgewiesenen Erfahrung als international tätige Bankerin

wird sie dazu beitragen, die globalen Partnerschaften der KfW im Interesse

Deutschlands weiter auszubauen. Zugleich möchte ich bereits heute, einige Monate

vor ihrer offiziellen Verabschiedung, Christiane Laibach für ihr langjähriges

Engagement für die KfW und die stets ausgezeichnete sowie vertrauensvolle

Zusammenarbeit im Vorstand herzlich danken."

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