OTS: KfW / Starke Nachfrage nach ERP-Gründerkredit - StartGeld: 225 Millionen ...

Starke Nachfrage nach ERP-Gründerkredit - StartGeld: 225 Millionen

Euro im ersten Halbjahr zugesagt

Frankfurt am Main (ots) -

- Zahl der Zusagen um 34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen

- Fördervolumen um 75 Prozent auf 225 Millionen Euro erhöht

- KfW unterstützt junge Unternehmungen mit Krediten von bis zu 200.000 Euro

In Deutschland werden immer mehr Unternehmen gegründet. Das hatte bereits der

KfW-Gründungsmonitor im Mai gezeigt. Nun spiegelt sich die wachsende

Gründungstätigkeit auch in den Förderzahlen wider: Die KfW hat im ersten

Halbjahr 2026 eine deutlich gestiegene Nachfrage nach dem ERP- Gründerkredit -

StartGeld verzeichnet. Zwischen Januar und Juni erteilte sie in dem

Förderprogramm für Existenzgründungen, Unternehmensnachfolgen und den Ausbau

junger Unternehmen rund 2.320 Zusagen. Das sind 34 Prozent mehr als im

Vorjahreszeitraum. Das zugesagte Fördervolumen stieg gegenüber dem ersten

Halbjahr 2025 um 75 Prozent auf 225 Millionen Euro.

Melanie Kehr, für die Inländische Förderung zuständige Vorständin der KfW, sagt:

"Gründungen treiben Innovationen voran, stärken den Wettbewerb und sichern die

wirtschaftliche Zukunft Deutschlands. Die steigende Nachfrage nach dem

ERP-Gründerkredit - StartGeld zeigt, dass viele Menschen ihre unternehmerischen

Vorhaben jetzt umsetzen wollen. Als Förderbank stehen wir fest an der Seite

dieser Unternehmerinnen und Unternehmer. Mit unserem Förderangebot im Auftrag

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie unterstützen wir sie dabei,

die notwendigen Finanzierungen zu erhalten. Durch die Übernahme von 80 Prozent

des Kreditrisikos erleichtern wir den Hausbanken die Kreditvergabe und

verbessern so den Zugang zu Finanzierung."

Erst vergangenen Dezember hatte die KfW die maximale Kreditsumme im

ERP-Gründerkredit - StartGeld von 125.000 Euro auf 200.000 Euro erhöht. Das

Förderprogramm richtet sich an Gründerinnen und Gründer, Freiberuflerinnen und

Freiberufler sowie junge Unternehmen, die seit höchstens fünf Jahren tätig sind.

Auch Unternehmensnachfolgen können mit dem Kredit finanziert werden.

Antragsberechtigt sind kleine gewerbliche Unternehmen im Haupt- oder

Nebenerwerb. Darüber hinaus können kleine gemeinwohlorientierte Unternehmen den

Kredit beantragen - das gilt sowohl für gemeinnützige Unternehmen als auch

gewerbliche Sozialunternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht. Die Antragstellung

erfolgt über die jeweilige Hausbank.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier: ERP-Gründerkredit -

StartGeld: Förderung für Gründung, Übernahme und Wachstum

(https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/StartGeld.html)

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