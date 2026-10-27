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27.10.2026 12:02:38
OTS: KfW / Starke Nachfrage nach ERP-Gründerkredit - StartGeld: 225 Millionen ...
Starke Nachfrage nach ERP-Gründerkredit - StartGeld: 225 Millionen
Euro im ersten Halbjahr zugesagt
Frankfurt am Main (ots) -
- Zahl der Zusagen um 34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen
- Fördervolumen um 75 Prozent auf 225 Millionen Euro erhöht
- KfW unterstützt junge Unternehmungen mit Krediten von bis zu 200.000 Euro
In Deutschland werden immer mehr Unternehmen gegründet. Das hatte bereits der
KfW-Gründungsmonitor im Mai gezeigt. Nun spiegelt sich die wachsende
Gründungstätigkeit auch in den Förderzahlen wider: Die KfW hat im ersten
Halbjahr 2026 eine deutlich gestiegene Nachfrage nach dem ERP- Gründerkredit -
StartGeld verzeichnet. Zwischen Januar und Juni erteilte sie in dem
Förderprogramm für Existenzgründungen, Unternehmensnachfolgen und den Ausbau
junger Unternehmen rund 2.320 Zusagen. Das sind 34 Prozent mehr als im
Vorjahreszeitraum. Das zugesagte Fördervolumen stieg gegenüber dem ersten
Halbjahr 2025 um 75 Prozent auf 225 Millionen Euro.
Melanie Kehr, für die Inländische Förderung zuständige Vorständin der KfW, sagt:
"Gründungen treiben Innovationen voran, stärken den Wettbewerb und sichern die
wirtschaftliche Zukunft Deutschlands. Die steigende Nachfrage nach dem
ERP-Gründerkredit - StartGeld zeigt, dass viele Menschen ihre unternehmerischen
Vorhaben jetzt umsetzen wollen. Als Förderbank stehen wir fest an der Seite
dieser Unternehmerinnen und Unternehmer. Mit unserem Förderangebot im Auftrag
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie unterstützen wir sie dabei,
die notwendigen Finanzierungen zu erhalten. Durch die Übernahme von 80 Prozent
des Kreditrisikos erleichtern wir den Hausbanken die Kreditvergabe und
verbessern so den Zugang zu Finanzierung."
Erst vergangenen Dezember hatte die KfW die maximale Kreditsumme im
ERP-Gründerkredit - StartGeld von 125.000 Euro auf 200.000 Euro erhöht. Das
Förderprogramm richtet sich an Gründerinnen und Gründer, Freiberuflerinnen und
Freiberufler sowie junge Unternehmen, die seit höchstens fünf Jahren tätig sind.
Auch Unternehmensnachfolgen können mit dem Kredit finanziert werden.
Antragsberechtigt sind kleine gewerbliche Unternehmen im Haupt- oder
Nebenerwerb. Darüber hinaus können kleine gemeinwohlorientierte Unternehmen den
Kredit beantragen - das gilt sowohl für gemeinnützige Unternehmen als auch
gewerbliche Sozialunternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht. Die Antragstellung
erfolgt über die jeweilige Hausbank.
Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier: ERP-Gründerkredit -
StartGeld: Förderung für Gründung, Übernahme und Wachstum
(https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/StartGeld.html)
Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Aenne Frankenberger,
Tel.: +49 697431-5792
mailto:aenne.frankenberger@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6378720
OTS: KfW
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