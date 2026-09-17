OTS: KfW / Zwei Jahre WIN-Initiative: Start der nächsten Phase zur ...

Zwei Jahre WIN-Initiative: Start der nächsten Phase zur Mobilisierung

von Wachstumskapital in Deutschland

Frankfurt am Main (ots) -

- Mehr Investitionen in junge innovative Unternehmen

- WIN-Initiative wird mit der Gewinnung neuer Partner weiter verbreitert

Die WIN-Initiative (Wachstums- und Innovationskapital für Deutschland) startet

in eine neue Phase, um mehr privates Kapital für Investitionen in junge

innovative Unternehmen zu mobilisieren. KfW und Bundesregierung kündigen die

Stärkung der Initiative zum zweiten Jahrestag der Gründung von WIN an. Im

Ergebnis soll es bessere Finanzierungsbedingungen für junge Unternehmen, mehr

Chancen für Investoren und einen starken Impuls für den Wirtschaftsstandort

Deutschland geben.

Konkret geht es um zusätzliche private Investitionen und gemeinsame Maßnahmen

von Politik und Wirtschaft, um die strukturellen Voraussetzungen für

Wachstumskapital (Venture Capital, VC) zu verbessern. Die WIN-Investitionen in

das VC-Ökosystem sollen auf 25 Milliarden Euro steigen, das entspricht

zusätzlichen 13 Milliarden Euro.

Das zusätzliche Kapital soll mithilfe verbesserter Rahmenbedingungen,

Marktinfrastruktur und stärkerer Vernetzung fließen. Dabei will die Initiative

neue WIN-Partner gewinnen, darunter Investoren aus verschiedenen Anlegerklassen

wie Family Offices, Stiftungen, Versicherungen, Pensionskassen oder

VC-Investoren aus großen Unternehmen.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil: "Deutschland braucht sich nicht zu

verstecken. Wir haben Talente, Ideen und Innovationen. Neugegründete Start-ups

zeigen immer wieder die Innovationskraft am Standort Deutschland. Was aber noch

zu selten gelingt, ist, diese Unternehmen in Deutschland groß zu machen und

dauerhaft hier zu halten. Deshalb verbessern wir die Rahmenbedingungen, damit

vor allem mehr Wachstumskapital zur Verfügung steht. Genau hier setzt die

nächste Phase der WIN-Initiative an: Wir wollen mehr privates Kapital für

Wachstum und Innovation in Deutschland mobilisieren. Damit stellen wir heute die

Weichen für die Unternehmen und Arbeitsplätze von morgen."

Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche: "Mit der

WIN-Initiative haben wir gemeinsam einen wichtigen Schritt getan, um das

deutsche Venture-Capital-Ökosystem zu stärken. Bis Ende 2025 wurden bereits 2,64

Milliarden Euro der zunächst zugesagten zwölf Milliarden Euro investiert und

sechs der zehn vereinbarten Maßnahmen umgesetzt. Die Bundesregierung hat sich

vorgenommen, zusätzlich mindestens 13 Milliarden Euro für das VC-Ökosystem zu

mobilisieren. In der nächsten Phase geht es deshalb darum, noch mehr Kapital für

Deutschland zu gewinnen. Dafür führe ich in unterschiedlichen Formaten

persönliche Gespräche mit privaten Investoren, Unternehmen, Verbänden,

Stiftungen und Family Offices. Wir wollen sie davon überzeugen, in Deutschland

zu investieren und die Chancen unseres Standorts zu nutzen."

Der KfW-Vorstandsvorsitzende Stefan Wintels : "Dank gemeinsamer Anstrengungen

und gezielter Reformen schaffen wir mehr Wachstum und Innovation, bringen

frisches Kapital in den Markt und fördern zukunftsfähige Technologien.

Deutschland braucht kein ökonomisches Wunder, sondern eine überzeugende

Strategie für dauerhaftes Wachstum. Unser Standort hat Zukunft, denn Deutschland

verfügt über Stärken, um die uns viele Länder beneiden. Unser Ziel sollte es

sein, Deutschland in den kommenden Jahren global wieder zu einem der führenden

Technologie- und Innovationsstandorte zu entwickeln."

In den kommenden Monaten werben KfW und Bundesregierung in hochrangigen

Dialogveranstaltungen um neue Investorengruppen für eine WIN-Beteiligung. Seit

der Gründung der Initiative durch Bundeskanzleramt, Bundesfinanzministerium und

Bundeswirtschaftsministerium, KfW, Unternehmen und Verbände am 17. September

2024 wurden bis Ende vorigen Jahres 2,64 Milliarden Euro im Markt investiert.

Hierzu zählen Beteiligungen an jungen Unternehmen - als direkte Investments,

über Venture-Capital- Fonds oder VC-Dachfonds. Weitere Investitionen umfassen

etwa Fremdkapital für diese Unternehmen. Bisheriges Ziel ist, bis 2030 private

Investitionen von zwölf Milliarden Euro zu erreichen.

Im Auftrag der Bundesregierung koordiniert die KfW die WIN-Initiative. Die

WIN-Initiative erstellt einmal jährlich ein Reporting. Zahlen für das Jahresende

2026 werden im kommenden Jahr veröffentlicht.

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