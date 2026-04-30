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30.04.2026 11:09:39
OTS: Klüh Service Management GmbH / Nachhaltigkeitsbericht 2025 / Klüh setzt ...
Nachhaltigkeitsbericht 2025 / Klüh setzt nachhaltige Entwicklung mit
digitaler Kompetenz fort (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Die Klüh-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz
von 1,108 Mrd. Euro ihr Wachstum fortgesetzt und damit ein Plus von 3,6 %
gegenüber dem Vorjahr erzielt. Das Ergebnis spiegelt die stabile Entwicklung der
Geschäftsbereiche im In- und Ausland in einem anspruchsvollen Marktumfeld wider.
Mit Blick auf die Umsatzverteilung zeigten sich erneut die
Dienstleistungsbereiche Cleaning (35,0 %), Security (21,3 %), Catering (18,0 %)
und Clinic Service (16,3 %) als tragende Säulen, gefolgt von Personal Service
(6,1 %) sowie integrierten Serviceleistungen (3,3 %). Das Auslandsgeschäft trug
mit einem Umsatz von 340,7 Mio. Euro einen stabilen Anteil von 30,7 % zum
Gesamtumsatz bei.
Frank Theobald, CEO der Klüh-Unternehmensgruppe: "Unser Anspruch ist es,
Dienstleistungen konsequent weiterzuentwickeln und dabei Digitalisierung,
Nachhaltigkeit und Servicequalität miteinander zu verbinden. So schaffen wir
Lösungen, die für unsere Kunden wirtschaftlich sinnvoll sind und gleichzeitig
Ressourcen schonen." Im Einklang mit diesem Leitgedanken hat Klüh im vergangenen
Geschäftsjahr seine digitalen und nachhaltigen Services kontinuierlich weiter
ausgebaut.
Vernetzte Technologien als Hebel für Effizienz und Nachhaltigkeit
Ein Meilenstein des vergangenen Geschäftsjahres war die Inbetriebnahme einer
eigenen Alarmempfangs- sowie Notruf- und Serviceleitstelle, mit der Klüh
Security bereits erste Partner und Kunden gewinnen konnte. Die intelligente
Leitstelle bildet die Grundlage für ein vernetztes, digitales Sicherheits- und
Servicemodell, das durch die Kombination aus qualifiziertem Personal,
intelligenter Technologie und zertifizierten Prozessen eine effiziente,
strukturierte Alarmbearbeitung und schnelle Reaktionszeiten gewährleistet und
klassische Sicherheitsdienstleistungen so auf ein neues Leistungsniveau hebt.
Der Bereich Cleaning nutzte die Weiterentwicklung des Klüh Eco System for Smart
Services, sodass Kunden zunehmend auch bei sehr individuellen Herausforderungen
passgenaue Lösungen erhalten. Das System dient als zentrale Service- und
Kommunikationsplattform für ein 360-Grad-Gebäudemanagement: Mitarbeitende
erhalten über ein digitales Ticket in Echtzeit alle aktuellen Aufgaben auf ihrem
Tablet, Dashboards liefern schnelle Auswertungen für individuelle
On-Demand-Services, und die Reinigung lässt sich exakt an Auslastung,
Raumnutzung und Frequentierung der Flächen anpassen. Wie weit diese Entwicklung
inzwischen reicht, zeigt eine aktuelle Anwendung im Care-Bereich: Bei der
Legionellenprävention unterstützen digitale Prozesse die lückenlose
Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen Spülnachweise und verbinden so
Hygiene, Gesundheit und Nachhaltigkeit auf effiziente Weise.
Auch im Catering wurde die digitale Transformation weiter vorangetrieben: Das
bestehende KI Waste Management, das analysiert, wann und aus welchem Grund
Lebensmittel entsorgt werden, wurde deutlich optimiert. Erstmals werden die
zurückgegebenen Speisen über einen Scanner auf einem laufenden Band gewogen,
wodurch die Portionierung künftig noch präziser an den tatsächlichen Bedarf
angepasst werden kann.
Wie diese und weitere Best-Practice-Lösungen für gebäudenahe Dienstleistungen
umgesetzt werden, zeigt der Klüh-Standort am EUREF-Campus Düsseldorf - ein
Zukunftsort für Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen aus dem
Themenkomplex Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität, wo sich Klüh mit seinem
gesamten Portfolio von innovativen Dienstleistungslösungen für eine moderne,
nachhaltige Gebäudebewirtschaftung in einer sich verändernden Arbeitswelt einem
breiten Publikum präsentiert.
Ein tragendes Arbeitsumfeld
Als Arbeitgeber hat Klüh 2025 seine Employer-Branding-Kampagne "Ich arbeite
nicht für jede*n" konsequent weitergeführt. Unter dem Hashtag #SelbstbewusstSein
rückt die Kampagne die wertvolle Arbeit der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt
und verbindet dies mit dem Anspruch, Rückhalt zu geben sowie Leistung sichtbar
zu machen. Für die erfolgreiche Kampagne erhielt Klüh den German Brand Award
2025.
Ein fester Bestandteil der Kampagne war im Berichtsjahr zudem die Initiative
"Küchenheld" : Das gemeinsam mit der IHK Düsseldorf entwickelte
Weiterbildungsprogramm richtet sich an Mitarbeitende über 25 Jahre, die
beispielsweise keine formale Ausbildung besitzen oder bislang als angelerntes
Personal tätig waren, und ermöglicht ihnen eine schrittweise Qualifizierung hin
zu einem anerkannten Berufsabschluss. Für diesen Ansatz wurde das Programm 2025
mit dem PEPP! Marketing.Award (https://www.klueh.de/aktuelles/presse-und-medien/
presse-detail/klueh-catering-gewinnt-pepp-marketingaward-2025) ausgezeichnet.
Auch das Bewerbermanagement wurde 2025 erneut ausgezeichnet. So erhielt Klüh zum
fünften Mal in Folge das BEST RECRUITERS-Siegel für vorbildliche
Bewerbungsprozesse, das den hohen Standard der Personalgewinnung und -betreuung
bestätigt. Aufbauend auf diesem hohen Anspruch wurde das Jobportal kürzlich um
das Feature "Ihr Arbeitsweg" erweitert, das Bewerberinnen und Bewerbern direkt
in der Stellenanzeige eine individuelle Wegbeschreibung zum Einsatzort liefert.
Die konsequente Fokussierung auf Mitarbeitende und Bewerbende spiegelt sich
zudem in externen Rankings wider: Klüh wurde zum fünften Mal in Folge mit dem
Top-Company-Siegel von kununu ausgezeichnet (Gesamtnote 4,4 von 5;
Weiterempfehlung 84 %) und erneut vom F.A.Z.-Institut als Branchenführer im
Facility Management bewertet.
"Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück unseres Erfolgs. Wir setzen auf ein
Umfeld, das Engagement anerkennt, Entwicklung fördert und moderne, transparente
Prozesse bietet - so schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem Leistung sichtbar
wird und sich jeder langfristig wohlfühlen kann", erklärt Christian Frank, CFO
der Klüh-Unternehmensgruppe.
Weiterführende Informationen über das Geschäftsjahr 2025 und die
Nachhaltigkeitsstrategie von Klüh unter https://www.klueh.de/nachhaltigkeit.
Über Klüh:
Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender
Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das
Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle
Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service,
Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden
sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das
Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1,1
Mrd. Euro (2025) um. Weitere Informationen unter https://www.klueh.de/.
Pressekontakt:
Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 |
j.kerkhoff@klueh.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31416/6266059
OTS: Klüh Service Management GmbH
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