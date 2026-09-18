OTS: Kneipp GmbH / "Made in Germany": Kneipp eröffnet neues Werk am Hauptsitz ...

"Made in Germany": Kneipp eröffnet neues Werk am Hauptsitz in

Ochsenfurt-Hohestadt (FOTO)

Würzburg (ots) - 65 Millionen Euro für die Zukunft - mit einer Verdopplung der

Produktionsfläche und modernen Anlagen stellt sich das Unternehmen für künftig

noch mehr Wachstum und Produktinnovation auf

Mit der Eröffnung seines neuen Werks in Ochsenfurt-Hohestadt setzt Kneipp einen

wichtigen Meilenstein in seiner über 135-jährigen Unternehmensgeschichte und

legt die Grundlage für die Weiterentwicklung der internationalen Gesundheits-

und Kosmetikmarke. Rund 65 Millionen Euro hat das Unternehmen in ein neues

Werksgebäude, die Modernisierung der Anlagen, Automatisierung und digitale

Prozesse investiert. Die Produktionsfläche wird von rund 5.000 auf 10.000

Quadratmeter verdoppelt. Damit schafft das Traditionsunternehmen den Raum, um

seine Wachstumsstrategie fortzusetzen, Produktinnovationen voranzutreiben und

seine Mission weiterzuführen: Seit seinem Bestehen unterstützt das Unternehmen

Menschen weltweit dabei, körperlich, mental und emotional gestärkt zu bleiben.

"Mit dem neuen Werk stärken wir 'Made in Germany'. Wir investieren nicht nur in

Fläche, sondern in die Fähigkeiten, mit denen Kneipp seine Zukunft gestaltet: in

mehr Kapazität, effizientere Abläufe und mehr Automatisierung", sagt Katharina

Höhne, CEO der Kneipp Gruppe. "Wer Innovation vorantreibt, braucht Kapazitäten.

Wer schneller auf Märkte reagieren will, muss handlungsfähig sein. Mit diesem

Werk schaffen wir dafür die Voraussetzungen." Es ist die größte

Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte von Kneipp.

Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort

Zugleich ist die Erweiterung des Standorts ein klares Bekenntnis zum Standort

Mainfranken. Ochsenfurt-Hohestadt ist der einzige Produktionsstandort des

Unternehmens. Von hier aus beliefert Kneipp 16 Länder in Europa und Asien. Rund

430 Menschen sind am Standort beschäftigt. Neben der Produktion sind hier auch

der Hauptsitz, die Verwaltung sowie Forschung und Entwicklung gebündelt. Kneipp

ist damit ein verlässlicher Wirtschaftsfaktor in der Region und verbindet

internationales Wachstum mit langfristiger Verantwortung in seiner Heimat.

Mit dem neuen Werk baut das Unternehmen zudem die Eigenfertigung weiter aus und

unterstreicht den Anspruch der Marke an Qualität und kontrollierte Prozesse. Das

Sortiment von Kneipp umfasst rund 480 Produkte aus den Bereichen Baden und

Duschen, Pflege, Nahrungsergänzung und pflanzliche Arzneimittel. Mehr als 94

Prozent davon werden in Deutschland hergestellt. "Millionen Menschen vertrauen

auf unsere Produkte und unsere Expertise. 'Made in Germany' ist für uns kein

Herkunftsetikett. Wir sind überzeugt, dass Qualität, Innovationskraft und

Produktion in Deutschland Zukunft haben", betont Katharina Höhne.

Die enge Verbindung des Unternehmens zur Region reicht bis zu seinen Anfängen

zurück: Kneipp wurde 1891 von Sebastian Kneipp gemeinsam mit dem Würzburger

Apotheker Leonhard Oberhäußer gegründet. Viele Mitarbeitende am Standort

arbeiten seit Jahrzehnten für das Unternehmen. Viele der langjährig für das

Unternehmen tätigen und viele der jungen rekrutierten Mitarbeitenden leben in

der Region.

Über Kneipp

Die Traditionsmarke Kneipp® steht seit über 135 Jahren für wirksame, innovative

und natürliche Produkte für Gesundheit und Wohlbefinden auf Basis der

ganzheitlichen Lehre Sebastian Kneipps. Naturheilkundliche Kompetenz und

pharmazeutische Erfahrung, modernste Produktionsverfahren sowie sorgfältige

wissenschaftliche Kontrollen bürgen für die bewährte Qualität der Kneipp

Produkte. Die Kneipp Gruppe mit Sitz in Würzburg ist in Europa und Asien aktiv

und beschäftigt rund 650 Mitarbeitende, davon ca. 550 in Deutschland. Kneipp ist

eine 100-prozentige Tochter der PAUL HARTMANN AG, Heidenheim.

Pressekontakt:

Pressesprecherin: Doreen Neuendorf

Kneipp GmbH

E-Mail: mailto:doreen.neuendorf@kneipp.de

Corporate PR: Simone Eschenbach

Kneipp GmbH

E-Mail: mailto:simone.eschenbach@kneipp.de

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OTS: Kneipp GmbH