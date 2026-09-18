|
18.09.2026 12:10:38
OTS: Kneipp GmbH / "Made in Germany": Kneipp eröffnet neues Werk am Hauptsitz ...
"Made in Germany": Kneipp eröffnet neues Werk am Hauptsitz in
Ochsenfurt-Hohestadt (FOTO)
Würzburg (ots) - 65 Millionen Euro für die Zukunft - mit einer Verdopplung der
Produktionsfläche und modernen Anlagen stellt sich das Unternehmen für künftig
noch mehr Wachstum und Produktinnovation auf
Mit der Eröffnung seines neuen Werks in Ochsenfurt-Hohestadt setzt Kneipp einen
wichtigen Meilenstein in seiner über 135-jährigen Unternehmensgeschichte und
legt die Grundlage für die Weiterentwicklung der internationalen Gesundheits-
und Kosmetikmarke. Rund 65 Millionen Euro hat das Unternehmen in ein neues
Werksgebäude, die Modernisierung der Anlagen, Automatisierung und digitale
Prozesse investiert. Die Produktionsfläche wird von rund 5.000 auf 10.000
Quadratmeter verdoppelt. Damit schafft das Traditionsunternehmen den Raum, um
seine Wachstumsstrategie fortzusetzen, Produktinnovationen voranzutreiben und
seine Mission weiterzuführen: Seit seinem Bestehen unterstützt das Unternehmen
Menschen weltweit dabei, körperlich, mental und emotional gestärkt zu bleiben.
"Mit dem neuen Werk stärken wir 'Made in Germany'. Wir investieren nicht nur in
Fläche, sondern in die Fähigkeiten, mit denen Kneipp seine Zukunft gestaltet: in
mehr Kapazität, effizientere Abläufe und mehr Automatisierung", sagt Katharina
Höhne, CEO der Kneipp Gruppe. "Wer Innovation vorantreibt, braucht Kapazitäten.
Wer schneller auf Märkte reagieren will, muss handlungsfähig sein. Mit diesem
Werk schaffen wir dafür die Voraussetzungen." Es ist die größte
Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte von Kneipp.
Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort
Zugleich ist die Erweiterung des Standorts ein klares Bekenntnis zum Standort
Mainfranken. Ochsenfurt-Hohestadt ist der einzige Produktionsstandort des
Unternehmens. Von hier aus beliefert Kneipp 16 Länder in Europa und Asien. Rund
430 Menschen sind am Standort beschäftigt. Neben der Produktion sind hier auch
der Hauptsitz, die Verwaltung sowie Forschung und Entwicklung gebündelt. Kneipp
ist damit ein verlässlicher Wirtschaftsfaktor in der Region und verbindet
internationales Wachstum mit langfristiger Verantwortung in seiner Heimat.
Mit dem neuen Werk baut das Unternehmen zudem die Eigenfertigung weiter aus und
unterstreicht den Anspruch der Marke an Qualität und kontrollierte Prozesse. Das
Sortiment von Kneipp umfasst rund 480 Produkte aus den Bereichen Baden und
Duschen, Pflege, Nahrungsergänzung und pflanzliche Arzneimittel. Mehr als 94
Prozent davon werden in Deutschland hergestellt. "Millionen Menschen vertrauen
auf unsere Produkte und unsere Expertise. 'Made in Germany' ist für uns kein
Herkunftsetikett. Wir sind überzeugt, dass Qualität, Innovationskraft und
Produktion in Deutschland Zukunft haben", betont Katharina Höhne.
Die enge Verbindung des Unternehmens zur Region reicht bis zu seinen Anfängen
zurück: Kneipp wurde 1891 von Sebastian Kneipp gemeinsam mit dem Würzburger
Apotheker Leonhard Oberhäußer gegründet. Viele Mitarbeitende am Standort
arbeiten seit Jahrzehnten für das Unternehmen. Viele der langjährig für das
Unternehmen tätigen und viele der jungen rekrutierten Mitarbeitenden leben in
der Region.
Über Kneipp
Die Traditionsmarke Kneipp® steht seit über 135 Jahren für wirksame, innovative
und natürliche Produkte für Gesundheit und Wohlbefinden auf Basis der
ganzheitlichen Lehre Sebastian Kneipps. Naturheilkundliche Kompetenz und
pharmazeutische Erfahrung, modernste Produktionsverfahren sowie sorgfältige
wissenschaftliche Kontrollen bürgen für die bewährte Qualität der Kneipp
Produkte. Die Kneipp Gruppe mit Sitz in Würzburg ist in Europa und Asien aktiv
und beschäftigt rund 650 Mitarbeitende, davon ca. 550 in Deutschland. Kneipp ist
eine 100-prozentige Tochter der PAUL HARTMANN AG, Heidenheim.
Pressekontakt:
Pressesprecherin: Doreen Neuendorf
Kneipp GmbH
E-Mail: mailto:doreen.neuendorf@kneipp.de
Corporate PR: Simone Eschenbach
Kneipp GmbH
E-Mail: mailto:simone.eschenbach@kneipp.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28515/6354730
OTS: Kneipp GmbH
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.