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17.03.2026 09:01:38
OTS: Körber AG / Körber beschleunigt KI-Innovationen in Logistik und ...
Körber beschleunigt KI-Innovationen in Logistik und Lieferketten in
Zusammenarbeit mit NVIDIA (FOTO)
Hamburg (ots) - Körber hat heute eine Technologiekooperation mit NVIDIA bekannt
gegeben, um Innovationen in der Automatisierungs- und Logistikbranche
voranzutreiben.
Diese Initiative vereint die jahrzehntelange Branchenexpertise und die
Datenbestände von Körber mit den fortschrittlichen KI- und
Simulationstechnologien von NVIDIA. Mithilfe der NVIDIA-Omniverse-Bibliotheken
wird Körber physikgetreue digitale Zwillinge von Lagern und Logistikanlagen
erstellen. Diese Zwillinge bilden die Eigenschaften der physischen Welt ab und
ermöglichen ein neues Maß an Intelligenz, Effizienz und Geschwindigkeit bei der
Definition der komplexen Logistiksysteme von heute.
Transformation der Logistik mit physikalischer KI
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Anwendung sogenannter physikalischer
KI: KI-Systeme, die die physikalische Welt durch physikbasierte Simulationen
verstehen und mit ihr interagieren.
Mithilfe digitaler Zwillinge, die mit NVIDIA-Omniverse-Bibliotheken erstellt
werden, kann Körber reale Abläufe mit fotorealistischer Präzision abbilden und
dabei Daten aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Logistik und der Paketlogistik
einfließen lassen. Dies ermöglicht Szenariotests, schnelles Prototyping und
sogar das Training fortschrittlicher Robotik, etwa humanoider Systeme in Lagern
und Paketzentren, bevor diese in einer realen Anlage zum Einsatz kommen.
Eine strategische Beschleunigung
Die Zusammenarbeit bietet Körber und seinen Kunden aus den Bereichen Pharma,
Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), Lebensmittel und Getränke, Kurier-, Express-
und Paketdienste (KEP), Einzelhandel und E-Commerce erhebliche Vorteile:
- Innovation: Schnelle Prototypenentwicklung und Erprobung neuer
Logistiklösungen in virtuellen Umgebungen.
- Effizienz: Sichere Simulation komplexer Szenarien wie Spitzenauslastung,
Systemausfälle und Layoutänderungen.
- Skalierbarkeit: Wiederverwendung digitaler Simulationsmodelle in verschiedenen
Betrieben weltweit.
"Die Zusammenarbeit mit NVIDIA ist ein entscheidender Moment für Körber und die
Lieferkettenbranche", sagt Helena Garriga, Mitglied des Körber-Konzernvorstands
und verantwortlich für das Geschäftsfeld Supply Chain. "Durch die Integration
der hochmodernen KI- und Simulationsfunktionen von NVIDIA mit unserem fundierten
operativen Know-how definieren wir neu, was intelligente Logistik leisten kann,
und liefern unseren globalen Kunden skalierbare, anpassungsfähige und
zukunftsfähige Lösungen."
Konzernweite Chancen
Körber treibt KI, Automatisierung und Simulation konzernweit voran. Skalierbare
digitale Modelle und erprobte Methoden werden schrittweise in weiteren Bereichen
eingesetzt, um Innovation und Kundennutzen im gesamten Konzern zu stärken.
"Die digitalen Zwillinge, die wir gemeinsam mit NVIDIA entwickeln, stellen einen
großen Fortschritt für unsere Kunden dar", sagt Stephan Seifert, CEO von Körber.
"Sie ermöglichen es, komplexe Abläufe in einer vollständig virtuellen Umgebung
zu entwerfen, zu simulieren und zu optimieren - lange bevor Hardware installiert
wird. So verkürzen wir den Weg von der Idee bis zum Go-live, ermöglichen
schnellere und fundiertere Entscheidungen und erzielen messbare
Leistungssteigerungen. Diese Technologiepartnerschaft unterstreicht unser klares
Bekenntnis, nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen - und ist ein
weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg in die Zukunft mit LIFE 2035."
Pressekontakt:
Domenico Menduni
Head of Marketing & Communications
Körber-Geschäftsfeld Supply Chain
T +39 366.5692253
mailto:domenico.menduni@koerber.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71329/6237058
OTS: Körber AG
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