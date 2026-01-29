OTS: Körber AG / Körber erhöht seinen Anteil am Godrej Körber Joint-Venture ...

Körber erhöht seinen Anteil am Godrej Körber Joint-Venture auf 100

Prozent (FOTO)

Hamburg, Deutschland / Mumbai, Indien (ots) - Körber hat die verbleibenden

Anteile an Godrej Körber Supply Chain Limited von Godrej & Boyce übernommen und

das Unternehmen damit zur hundertprozentigen Tochtergesellschaft des

Technologiekonzerns gemacht. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von

Körber in Indien und im asiatisch-pazifischen Raum nach Jahren erfolgreicher

Zusammenarbeit im Rahmen eines Joint Ventures .

Seit seiner Gründung hat Godrej Körber die globale Technologieführerschaft von

Körber mit der fundierten Marktkenntnis von Godrej kombiniert und sich als

zuverlässiger Partner für intelligente Lagerautomatisierung und

Materialflusslösungen in ganz Indien etabliert. Das Unternehmen hat bedeutende

Projekterfolge erzielt, eine starke Präsenz in Branchen wie E-Commerce, FMCG und

Pharmazeutika aufgebaut und zur Transformation der indischen

Supply-Chain-Branche beigetragen.

Mit dieser Übernahme integriert das Körber-Geschäftsfeld Supply Chain seine

indischen Aktivitäten vollständig. Dadurch erhält das Unternehmen einen

verbesserten Zugang zu einem globalen Ökosystem aus Forschung und Entwicklung,

Robotik und Software-Innovationen.

"Der Erwerb der verbleibenden Anteile an Godrej Körber und die vollständige

Integration unserer indischen Aktivitäten eröffnen neue Möglichkeiten für

Innovationen und Investitionen, um Mehrwert für unsere Kunden in einer der am

schnellsten wachsenden Regionen der Welt zu schaffen. Geleitet von unserer

Ambition für das nächste Jahrzehnt, werden wir die Zukunft der Supply Chain und

der Fertigung gestalten - immer zum Nutzen unserer Kunden", sagt Stephan

Seifert, CEO von Körber.

"Mit der vollständigen Übernahme stärken wir unsere lokale Organisation und

verbessern die Kundennähe. Dieser Übergang ermöglicht es uns, die Bedürfnisse

unserer Kunden besser zu verstehen, sie schneller zu bedienen und stärkere

lokale Kompetenzen aufzubauen. Indien ist nun ein Eckpfeiler unseres globalen

Supply-Chain-Geschäfts", sagt Helena Garriga, Mitglied des

Körber-Konzernvorstands und verantwortlich für das Geschäftsfeld Supply Chain.

"Als Teil von Körber können wir besser das Know-how unseres Unternehmens nutzen

und erstklassige Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen anbieten, die

auf die besonderen Bedürfnisse der Region zugeschnitten sind. Mit dem neuen

Eigentümermodell verstärkt Körber sein Engagement in den schnell wachsenden

Märkten Indien und Asien-Pazifik mit Indien als strategischer Knotenpunkt für

die regionale Entwicklung. Unsere Teams sind hochmotiviert, um dieses nächste

Kapitel zu gestalten", sagt Suunil Dabral, Senior Vice President and Head of

Region APAC, Körber-Geschäftsfeld Supply Chain.

Über Körber

Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit rund 13.000

Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir

setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den

technologischen Wandel. In unseren Geschäftsfeldern Pharma, Supply Chain und

Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern und

Mehrwert für Kunden schaffen. Dabei setzen wir auf Ökosysteme, die die

Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die

Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns.

