OTS: Körber AG / Körber erwirbt Mehrheit an Stellium und erweitert seine ...

Körber erwirbt Mehrheit an Stellium und erweitert seine
Beratungskompetenzen entlang der Supply Chain
Hamburg, Deutschland / Houston, Texas (ots) - Der internationale
Technologiekonzern Körber hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb einer
Mehrheitsbeteiligung an Stellium unterzeichnet, einem führenden
Beratungsunternehmen für SAP Supply-Chain-Management mit Sitz in Houston, Texas.
Dieser strategische Schritt verbindet die starke Präsenz von Stellium in
Nordamerika, dem Nahen Osten und Indien mit der etablierten
Supply-Chain-Beratungskompetenz von Körber und schafft so ein weltweit führendes
Unternehmen für die End-to-End-Implementierung von
SAP-Supply-Chain-Management-Lösungen. Nach Abschluss der Transaktion und
vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen wird das Unternehmen unter dem
Namen Körber Stellium firmieren.
Mit dieser Übernahme stärkt Körber seine globale Präsenz und erweitert sein
SAP-Supply-Chain-Management-Portfolio. Die gebündelte Expertise ermöglicht eine
umfassende Prozess- und Softwareberatung sowie innovative Lösungen wie SAP
Digital Manufacturing und SAP Integrated Business Planning. Gleichzeitig fließt
tiefes Verständnis der lokalen Märkte ein, sodass Kunden in die Lage versetzt
werden, Innovation, Resilienz und Effizienz in ihren globalen Lieferketten
voranzutreiben. Zudem unterstützt dieser Schritt die Strategie von Körber,
wichtige Megatrends der Branche wie KI, Automatisierung und datengestützte
Entscheidungsfindung aktiv zu gestalten.
"Die Stärkung unserer Software-Beratungskompetenzen durch Stellium ist ein
weiterer strategischer Schritt, unsere Vision Marktführerschaft durch
Technologieführerschaft zu erreichen. Durch den Zusammenschluss erweitern wir
unsere globale Präsenz und vertiefen unsere Expertise, um Kunden dabei zu
unterstützen, die Herausforderungen der Supply Chain von morgen zu meistern und
die Chancen optimal zu nutzen. Dieser Schritt spiegelt unsere langfristige
Ambition für das nächste Jahrzehnt wider - immer zum Nutzen unserer Kunden",
sagt Stephan Seifert, CEO von Körber.
Angetrieben von einer unternehmerischen Denkweise zieht Körber talentierte Teams
und zukunftsorientierte Führungskräfte an und befähigt sie, Ideen in messbaren
Kundennutzen umzusetzen. Mit seinem Pioniergeist und seiner Fachkompetenz passt
Stellium ideal zu Körbers Fokus auf Innovation und Technologie. Das Führungsteam
von Stellium wird weiterhin die Geschäfte von Körber Stellium leiten und dabei
eng mit dem globalen Führungsteam des Körber Competence Center Consulting unter
der Leitung von Ingo Windshügel, Senior Vice President Competence Center
Consulting im Geschäftsfeld Supply Chain, zusammenarbeiten. So wird für Kunden
und Mitarbeiter ein nahtloser Übergang gewährleistet. Gleichzeitig ermöglicht
die Struktur einen schnellen Wissensaustausch und die Integration von
Kompetenzen in der zusammengeführten Organisation.
"Durch die Integration von Stellium in den Körber-Konzern stärken wir unsere
Fähigkeit, Kunden in wichtigen Märkten zu unterstützen und innovative
Softwarelösungen bereitzustellen, die den Megatrends unserer Branche
entsprechen. Geleitet von einer unternehmerischen Denkweise freuen wir uns
darauf, gemeinsam die Zukunft der Supply Chain zu gestalten", sagt Helena
Garriga, Mitglied des Körber-Konzernvorstands und verantwortlich für das
Geschäftsfeld Supply Chain.
"Diese Partnerschaft markiert einen entscheidenden Moment für Stellium und noch
wichtiger für unsere Kunden. Von Anfang an war es unsere Mission, Organisationen
dabei zu unterstützen, ihre Lieferketten und Fertigungsprozesse in echte
Wettbewerbsvorteile zu verwandeln. Durch die Zusammenarbeit mit Körber
verstärken wir diese Mission erheblich, indem wir tiefgehende SAP-Expertise,
fortschrittliche Automatisierungskompetenzen und eine starke globale Präsenz
bündeln. Als Körber Stellium sind wir in einer einzigartigen Position, um Kunden
zu unterstützen. Wir helfen ihnen, widerstandsfähige, intelligente und
zukunftsfähige Lieferketten aufzubauen, die es ermöglichen, im zunehmend
komplexen Umfeld wettbewerbsfähig zu sein, sich anzupassen und erfolgreich zu
agieren", sagt Randeep Nambiar, CEO von Stellium.
Über Körber
Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit rund 13.000
Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir
setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den
technologischen Wandel. In unseren Geschäftsfeldern Pharma, Supply Chain und
Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern und
Mehrwert für Kunden schaffen. Dabei setzen wir auf Ökosysteme, die die
Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die
Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns.
https://www.koerber.com/
Über Stellium
Stellium ist eine spezialisierte SAP-Beratungsfirma mit Fokus auf Supply Chain
und Manufacturing, die globale Unternehmen dabei unterstützt, ihre operativen
Prozesse zu optimieren und zu transformieren. Mit Hauptsitz in Houston, Texas,
sowie Niederlassungen in Nordamerika, dem Nahen Osten und Indien bietet Stellium
tiefgehende Expertise in SAP EWM, SAP TM, BN4L, SAP Integrated Business Planning
(IBP), SAP Digital Manufacturing, SAP PPDS, S/4HANA Cloud ERP sowie in
fortschrittlicher Supply-Chain-Analytik. Das Unternehmen setzt auf modernste
Technologien, darunter künstliche Intelligenz und datengetriebene Optimierung,
um Marktführer aus den Branchen Konsumgüter (CPG), Automobil, Life
Sciences/Pharma, Logistik und Fertigung dabei zu unterstützen, messbare
operative Exzellenz und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
