OTS: Körber AG / Körber investiert in NAiSE und treibt herstellerunabhängiges ...

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22.10.2026 09:32:39
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Körber investiert in NAiSE und treibt herstellerunabhängiges
Flottenmanagement in der Intralogistik voran (FOTO)
Hamburg (ots) - Der internationale Technologiekonzern Körber beteiligt sich an
der NAiSE GmbH, einem deutschen Softwareunternehmen, das auf
herstellerunabhängiges Flottenmanagement spezialisiert ist. Gemeinsam bündeln
die beiden Partner ihre Kompetenzen, um Kunden weltweit die Orchestrierung
gemischter Fahrzeugflotten in Produktions- und Lagerumgebungen zu ermöglichen.
Mit der Investition in NAiSE stärkt Körber sein Angebot im Bereich
Flottenmanagement für die Intralogistik und erweitert zugleich strategisch das
Softwareportfolio seines Geschäftsfelds Supply Chain. Das 2017 gegründete
Unternehmen NAiSE hat sich bislang vollständig eigenfinanziert. Die Fleet
Management Software (FMS) des Unternehmens verbindet fahrerlose
Transportfahrzeuge (Automated Guided Vehicles, AGVs) und autonome mobile Roboter
(Autonomous Mobile Robots, AMRs) unterschiedlicher Hersteller sowie manuell
bediente Flurförderzeuge auf einer gemeinsamen Steuerungsebene. Mit der
Investition hebt Körber die bestehende Zusammenarbeit zwischen den beiden
Unternehmen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft und unterstützt
NAiSE damit in der nächsten Wachstumsphase.
Mit zunehmender Automatisierung setzen Unternehmen verstärkt auf größere
Fahrzeugflotten unterschiedlicher Hersteller. Ohne eine übergeordnete
Steuerungsebene bleiben diese Flotten isolierte Einzellösungen, was Effizienz,
Transparenz und Skalierbarkeit einschränkt. Genau hier setzt NAiSE an: Die
Plattform verbindet unterschiedliche Fahrzeuge und Systeme über eine
standardisierte Integrationsebene, die sich mit integrierten Tools effizient
konfigurieren lässt, unabhängig davon, welches Warehouse Management System
(WMS), Warehouse Execution System (WES) oder Warehouse Control System (WCS)
eingesetzt wird.
Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen ihr Know-how und ihre Kräfte bündeln, um
das volle Potenzial herstellerunabhängigen Flottenmanagements in der
Lagerumgebung auszuschöpfen und damit die Verbindung zwischen der
NAiSE-Plattform und den Lösungen von Körber vertiefen. NAiSE wird seine
Plattform für die Produktionslogistik und verwandte Anwendungen weiterhin
betreuen und weiterentwickeln und macht sein bestehendes Ökosystem an AGV- und
AMR-Partnern gemeinsamen und neuen Kunden zugänglich. Gemeinsam wollen NAiSE und
Körber zudem neue Anwendungsfälle für die Intralogistik entwickeln, darunter
humanoide Robotik.
"Mit NAiSE gewinnen wir einen Partner, der die Orchestrierung gemischter Flotten
mit einem Ansatz adressiert, der herstellerunabhängig, standardisiert und in der
Praxis erprobt ist - genau das, was der Markt heute braucht. Gemeinsam mit dem
Gründerteam werden wir dieses Potenzial erschließen und unseren Kunden eine
durchgängige Automatisierungslösung bieten", sagt Dr. Helena Garriga, Mitglied
des Körber-Konzernvorstands und verantwortlich für das Geschäftsfeld Supply
Chain.
"Wir haben uns bewusst für einen Partner entschieden, der unsere Unabhängigkeit
respektiert und uns zugleich hilft, international zu skalieren", sagt Kai
Przybysz-Herz, Mitgründer und CEO der NAiSE GmbH. "Körber bringt tiefgreifende
Industrieerfahrung, ein globales Kundennetzwerk und ein echtes Verständnis für
unternehmerisches Denken mit. Gleichzeitig bleiben wir als NAiSE eigenständig
positioniert - offen für die Zusammenarbeit mit weiteren Systemintegratoren und
Fahrzeugherstellern. Das ist für uns die Grundlage unseres Wachstumsmodells."
NAiSE führt sein Geschäft mit bestehenden und neuen Partnern unverändert fort.
Die operative Führung des Unternehmens bleibt beim Gründerteam, bestehend aus
Kai Przybysz-Herz, Robert Libert und Raphael Kusumoto. Körber agiert als
strategischer Investor und Sparringspartner und unterstützt NAiSE in der
nächsten Phase seines Wachstums.
Über Körber:
Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit rund 13.000
Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir
setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den
technologischen Wandel. In unseren Geschäftsfeldern Pharma, Supply Chain und
Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern und
Mehrwert für Kunden schaffen. Dabei setzen wir auf Ökosysteme, die die
Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die
Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.koerber.com
Pressekontakt:
Wirtschaftspresse
Jörg Hermes
Head of Public Relations & Public Affairs
Körber AG
T +49 40 211 07 422
mailto:joerg.hermes@koerber.com
Fachpresse
Domenico Menduni
Vice President Communications & Marketing
Körber Business Area Supply Chain
T +39 366 569 2253
mailto:domenico.menduni@koerber.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71329/6375841
OTS: Körber AG
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