19.02.2026 10:16:39
OTS: KÖTTER Services / KÖTTER Unternehmensgruppe: Umsatzschwelle von ...
KÖTTER Unternehmensgruppe: Umsatzschwelle von dreiviertel Milliarde
Euro übersprungen (FOTO)
Essen (ots) - Die KÖTTER Unternehmensgruppe hat im Geschäftsjahr 2025 ihre
Leistungsstärke erneut nachhaltig unter Beweis gestellt. Der Umsatz stieg durch
nahezu rein organisches Wachstum um 6,6% auf 770 Millionen Euro, die
Mitarbeiterzahl nahm auf 16.400 Beschäftigte zu (+ 2,5%). Das
Familienunternehmen stemmte sich damit weiter erfolgreich gegen die tiefste
Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik. Das gab die
Dienstleistungsgruppe, die zu den Top 10 im Facility-Services-Sektor in
Deutschland zählt und größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche ist,
heute bekannt.
"Das Geschäftsjahr 2025 unterstreicht unsere Verlässlichkeit als
Innovationsmotor, Qualitätsgarant und Top-Player für 360-Grad-Lösungen", sagte
Verwaltungsrat Friedrich P. Kötter. "Diese Entwicklung ist kein Zufall. Im
Gegenteil: Sie ist Ergebnis klarer strategischer Entscheidungen sowie hoher
Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen mein
besonderer Dank gilt. Gleichzeitig bedanke ich mich bei unseren Kunden für die
partnerschaftlichen Kooperationen und ihr Vertrauen in unser
Familienunternehmen."
Trotz dieses Rückenwindes fallen die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr
zurückhaltend aus. Hauptgrund ist das weiter angespannte ökonomische Umfeld.
"Der gigantische Verlust an Wirtschaftskraft in Deutschland, den Experten seit
2020 auf über 900 Milliarden Euro beziffern, trifft auch Anbieter
unternehmensnaher Dienstleistungen hart", betonte der Familienunternehmer. "Denn
durch Rekordinsolvenzen und signifikante Firmenabwanderungen ins Ausland ist
eine Riesenzahl an Unternehmen für immer vom deutschen Markt verschwunden - und
mit ihnen Umsatzpotenziale für die Dienstleister."
Die Sparten in 2025 auf einen Blick:
- KÖTTER Security: Die Sparte baute ihre Position als größtes
Familienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland aus. Impulsgeber für
das fast rein organische Umsatzplus, das durch die Integration der in
Norddeutschland etablierten STuK Sicherheitstechnik flankiert wurde, waren
Neuaufträge bzw. Auftragserweiterungen u. a. beim Schutz kritischer
Infrastruk-turen (KRITIS) wie Flughäfen, Informationstechnik und Rechenzentren.
Dabei kamen die komplett in Eigenregie erbrachten 360-Grad-Sicherheitslösungen
zum Tragen, die KÖTTER Security als deutschlandweit einziger Anbieter
bereithält. Die Marke KÖTTER Security 360 bündelt Consulting, Sicherheitsdienste
und -technik, Cyber Security, Hightech-Leitstelle und Spezialservices unter
einem Dach. Durch das integrierte Spektrum können sich Unternehmen, öffentliche
Institutionen sowie KRITIS-Betreiber speziell gegen die wachsenden hybriden
Bedrohungen schützen. Dabei gewinnen gerade modernste Sicherheits- und
Brandschutztechnik-Lösungen ebenso immer mehr an Bedeutung wie professionelle
Feuerwehr-Dienstleistungen (u. a. Betriebs- und Werkfeuerwehren). Einen
signifikanten Beleg für die Stärke dieser Bausteine lieferte zudem die KÖTTER
Leitstelle: Sie übersprang erstmals die Schwelle von 100 Millionen bearbeiteten
Meldungen aus Alarmierungen bzw. Infos zur Gebäudeautomation (knapp 99%
automatisiert).
- KÖTTER Cleaning: KÖTTER Cleaning festigte durch hochqualitative Neuaufträge
bzw. Auf-tragserweiterungen bei Bestandskunden seine Position als Anbieter
smarter Konzepte für Rund-um-Sauberkeit und -Hygiene. Die Ausrichtung auf
branchenspezifische 360-Grad-Lösungen garantiert neben optimaler Qualität und
Werterhalt der Objekte insbesondere effiziente Prozesse, die z. B. Auftraggebern
in der Industrie bei der Optimierung ihrer Wirtschaftlichkeit und Wertschöpfung
helfen. Beispiel sind vielfältige Industrieservices, die von Hallen-,
Verkehrswege- und Maschinenreinigung über die Reinigung von Förderanlagen (mit
rechnerisch mehreren tausend Kilometern Länge) bis zum Fluid Management reichen.
Zudem überzeugte das Unternehmen u. a. in der Logistik mit Spezialservices wie
UV-Coating zur langlebigen Boden¬beschichtung.
- KÖTTER Personal Service: In dem von der Wirtschaftslage massiv beeinflussten
Zeitarbeitssektor sicherte KÖTTER Personal Service seine Stellung als
ganzheitlicher Anbieter rund um Arbeitnehmerüberlassung, Dienst- bzw.
Werkvertragslösungen und Outsourcing. Dazu trugen speziell Neuaufträge bzw.
Auftragserweiterungen bei bestehenden Kunden im Handel sowie im Logistiksektor
bei, die sich in folgender symbolischer Zahl widerspiegeln: 2025 managte KÖTTER
Personal Service rechnerisch fast 15.000 Lkw bzw. Sattelzüge und punktete damit
durch ganzheitliche Personallösungen zur Unterstützung der Kernbelegschaft im
Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung ebenso wie durch Übernahme personalintensiver
(Inhouse-)Outsourcing-Projekte auf Basis von Werk- oder Dienstverträgen. Der
seit rund 30 Jahren am Markt präsente Personaldienstleister ist darüber hinaus
Branchenexperte für Industrie & Produktion, Chemie & Pharma sowie Office und
Handwerk.
Die KÖTTER Unternehmensgruppe wird ihre Smart Service Solutions weiter
vorantreiben. Schlüsselelemente sind der zielgerichtete Einsatz von
Hightech-Tools, Digitalisierung und KI sowie die Entwick-lung zusätzlicher
Sicherheits- und Service-Komponenten (bis zu Drohnenabwehr und -einsatz im
Security-Sektor bzw. Reinigungsdrohnen-Nutzung in der Sparte Cleaning). Ziel ist
es, so einerseits die Effizienz der Backoffice-Prozesse zu optimieren und
andererseits durch weitere Stärkung der 360-Grad-Lösungen die Position in den
Märkten für Sicherheits- und Gebäudedienste stetig zu forcieren.
"Gerade das diesjährige doppelte Jubiläum von 60 Jahre Sicherheitstechnik bzw.
25 Jahre KÖTTER Aviation Security steht exemplarisch für diese
Innovationsstrategie, die uns zum Top-Anbieter für System- und Speziallösungen
gemacht hat", betonte Friedrich P. Kötter. So hält KÖTTER Sicherheitssysteme
heute intelligente Sicherheits- und Brandschutzlösungen u. a. zum Schutz gegen
analoge bzw. digitale Risiken bereit und hat KÖTTER Aviation Security erst Ende
2025 seine Kompetenzen durch den Neuauftrag am Hauptstadt-Airport BER erneut
unterstrichen.
Umfassende Sicherheitslösungen forcieren daher genau wie professionelle
Reinigung und Hygiene sowie verlässliche Personaldienste stabile
Wertschöpfungsketten in Deutschland - und unterstreichen somit nachdrücklich die
Systemrelevanz der integrierten Facility Services. Operativ getragen werden
diese durch engagierte Fachkräfte. Daher investiert die KÖTTER
Unternehmensgruppe intensiv in das Know-how ihrer Teams in den über 100
Niederlassungen und treibt die Förderung ambitionierter Talente voran. So
summierte sich das Aus- und Weiterbildungsvolumen 2025 für eigene Beschäftigte
und Kunden auf über 550.000 Stunden, parallel wurden 250 Nachwuchskräfte in zehn
Berufen ausgebildet.
Angesichts der anhaltenden strukturellen Wirtschaftskrise, bei der ein echter
Turnaround noch nicht in Sicht ist, erneuerte der Unternehmer seine
Reformforderungen an die Politik: "Deutschland braucht mehr denn je Umsetzung
statt Ankündigungen - schnell, verlässlich und spürbar." Im Fokus steht für ihn
neben Bürokratieabbau und Modernisierung der Infrastruktur speziell die Senkung
der Steuer- und Abgabenlast. Friedrich P. Kötter: "Gerade die Explosion der von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragenen Sozialabgaben auf inzwischen über 43%
beschert unserer 16.400 Mitarbeiter starken Gruppe erhebliche Belastungen."
Pressekontakt:
KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen
Carsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126,
mailto:Carsten.Gronwald@koetter.de
