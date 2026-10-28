OTS: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Automobilmanager erwarten bis ...

Automobilmanager erwarten bis 2035 eine neue globale

Wettbewerbsordnung

Berlin (ots) - 26 Ausgabe des "KPMG Global Automotive Executive Survey" zeigt:

Technologie entscheidet künftig über Marktführerschaft, während China seinen

Einfluss in der Automobilindustrie weiter ausbaut.

- 51 Prozent der Führungskräfte erwarten, dass Software und digitale

Technologien bis 2035 zum wichtigsten Differenzierungsmerkmal ihres

Unternehmens im Wettbewerb werden.

- 49 Prozent bezeichnen ihre softwaredefinierten Produkte und

Over-the-Air-Funktionen bereits als etabliert oder fest verankert.

- Nur 36 Prozent der KI- und Softwareinitiativen wurden erfolgreich über die

Pilotphase hinaus skaliert.

- 92 Prozent der Unternehmen benötigen mindestens zwölf Monate, um eine neue

KI-, Digital- oder Softwarelösung unternehmensweit einzuführen.

- 57 Prozent der Führungskräfte im asiatisch-pazifischen Raum berichten von

erheblichen Investitionen in KI und neue Technologien, gegenüber 52 Prozent in

Europa und 48 Prozent auf dem amerikanischen Kontinent.

- Fast die Hälfte der Führungskräfte erwartet, dass bis 2035 sechs der zehn

größten Automobilhersteller der Welt ihren Hauptsitz in China haben werden.

Software und digitale Technologien werden zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor

in der Automobilindustrie. Zugleich gehen Führungskräfte zunehmend davon aus,

dass China künftig eine führende Rolle in der Branche spielen wird. Das zeigt

die 26. Global Automotive Executive Survey von KPMG International. Für die

Studie wurden weltweit 775 Führungskräfte aus der Automobilindustrie befragt. 51

Prozent erwarten, dass Software und digitale Technologien bis 2035 zum

wichtigsten Differenzierungsmerkmal ihres Unternehmens im Wettbewerb werden. 48

Prozent rechnen zudem damit, dass bis dahin sechs der zehn größten

Automobilhersteller der Welt ihren Hauptsitz in China haben werden.

Diese Erwartungen entstehen vor dem Hintergrund tiefgreifender Umbrüche, die die

Wettbewerbslandschaft der Branche gleichzeitig verändern. Die Ergebnisse zeigen,

dass sich die Führungskräfte auf ein Jahrzehnt überlagernder Veränderungen

einstellen: Technologie, Geopolitik, Nachhaltigkeit , operativer Druck,

Kundenerwartungen und neue Geschäftsmodelle wirken gleichzeitig und mit

vergleichbarer Intensität auf die Branche ein. Das Zusammenwirken dieser

Umbrüche macht Transformation zugleich von einem zeitlich begrenzten Programm

zum dauerhaften Betriebsmodell der Branche: 52 Prozent stimmen der Aussage zu,

dass kontinuierliche Transformation inzwischen zur Normalität gehört.

"Führungskräfte in der Automobilindustrie müssen derzeit mehrere grundlegende

Veränderungen gleichzeitig bewältigen - von Technologie und Geopolitik bis hin

zu veränderten Kundenerwartungen und neuen Geschäftsmodellen. Diese

Entwicklungen greifen zunehmend ineinander und erfordern oft dieselben

Ressourcen und dieselbe Aufmerksamkeit des Managements. Unternehmen, denen es am

schnellsten gelingt, Technologie in Kundennutzen zu übersetzen und zugleich

flexibel auf unterschiedliche Märkte zu reagieren, werden die nächste

Entwicklungsphase der Branche anführen", sagt Andreas Ries, Global und

Deutschland Head of Automotive bei KPMG.

Technologie ordnet den Wettbewerb in der Automobilindustrie neu

Der Wettbewerb verlagert sich in Richtung KI, fortschrittlicher

Fahrerassistenzsysteme, intelligenter Cockpits, softwaredefinierter Fahrzeuge

und vernetzter Dienste. 51 Prozent erwarten, dass Software und digitale

Technologien bis 2035 zum wichtigsten Differenzierungsmerkmal ihres Unternehmens

im Wettbewerb werden. 49 Prozent bezeichnen ihre softwaredefinierten Produkte

und Over-the-Air-Funktionen bereits als etabliert oder fest verankert. 42

Prozent sehen einen vergleichbaren Reifegrad bei ihrer übergreifenden Strategie

für softwaredefinierte Fahrzeuge.

Die Umsetzung bleibt jedoch die entscheidende Lücke. Im Durchschnitt wurden nur

36 Prozent der KI- und Softwareinitiativen über die Pilotphase hinaus skaliert

und unternehmensweit eingeführt. 92 Prozent der Unternehmen benötigen mindestens

zwölf Monate, um eine Digital-, Software- oder KI-Lösung im gesamten Unternehmen

auszurollen. Mehr als ein Drittel braucht dafür über zwei Jahre.

Auch regional entwickeln sich die Kompetenzen unterschiedlich schnell. 57

Prozent der Führungskräfte im asiatisch-pazifischen Raum berichten von

erheblichen Investitionen in KI und neue Technologien, gegenüber 52 Prozent in

Europa und 48 Prozent auf dem amerikanischen Kontinent. Der asiatisch-pazifische

Raum führt bei der Integration von autonomem Fahren und Fahrerassistenzsystemen

mit 52 Prozent. Europa und der amerikanische Kontinent liegen jeweils bei 44

Prozent. Bei der KI-Governance erreicht die Region 50 Prozent, verglichen mit 45

Prozent in Europa und 39 Prozent auf dem amerikanischen Kontinent.

Technologieführerschaft wird jedoch längst nicht mehr allein durch interne

Kompetenzen bestimmt. Mit der Weiterentwicklung von Automobilsoftware, KI und

vernetzten Diensten erkennen Unternehmen zunehmend, dass ihre künftige

Wettbewerbsfähigkeit nicht nur von Technologieinvestitionen, sondern ebenso von

der Stärke ihrer Ökosysteme abhängt. Der Anteil der Wertschöpfung, der durch

externe Partnerschaften und Ökosysteme ermöglicht wird, dürfte innerhalb von

drei Jahren von heute 30 Prozent auf 44 Prozent steigen.

Auch Vertrauen wird zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal: Die Hälfte der

Führungskräfte geht davon aus, dass das Vertrauen in digitale und vernetzte

Funktionen in den kommenden drei Jahren maßgeblich darüber entscheiden wird,

welche Unternehmen sich durchsetzen.

China rückt ins Zentrum der Automobilindustrie

Die technologiegetriebene Verschiebung der Wertschöpfung prägt auch die

Erwartungen der Führungskräfte an eine neue globale Wettbewerbsordnung. Ein

wachsender Anteil der Befragten geht davon aus, dass China in der weltweiten

Automobilindustrie eine noch einflussreichere Rolle spielen wird. Fast die

Hälfte erwartet, dass im Jahr 2035 sechs der zehn größten Automobilhersteller

ihren Hauptsitz in China haben werden.

Die Analyse verweist auf Chinas wachsende Kompetenzen bei Elektrifizierung,

Software und digitaler Innovation. Damit gewinnt das Land bei

technologiegetriebenen Wertschöpfungsfeldern der Automobilindustrie weiter an

Einfluss. Die Erwartung einer stärkeren chinesischen Präsenz ist Teil einer

breiteren Verlagerung hin zu technologiegetriebener Wertschöpfung im

asiatisch-pazifischen Raum.

Der Bericht zeigt außerdem, dass sich die Wertschöpfung über das Fahrzeug hinaus

erweitert. Führende Unternehmen nutzen ihre Kompetenzen, um Chancen unter

anderem in den Bereichen Energiespeicherung, Verteidigungsanwendungen, vernetzte

Dienste und Finanzdienstleistungen zu erschließen.

"Die Wettbewerbslandschaft der Branche wird neu geordnet. Technologie verändert,

was Kunden wichtig ist, wie sich Unternehmen differenzieren und wo künftig neue

Ertragspotenziale entstehen können. Chinas wachsender Einfluss ist eines der

deutlichsten Signale für diesen Wandel. Erfolg hängt jedoch von mehr ab als von

Standort oder Größe: Entscheidend sind die Fähigkeit, Technologien wirksam

einzusetzen, die richtigen Öko-systeme aufzubauen und sich an zunehmend

unterschiedliche Märkte anzupassen", sagt Nicolas Nowicki, Partner bei KPMG

Frankreich und Head of Automotive für die EMA-Region.

Pressekontakt:

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Clemens Reisbeck

+49 89 9282 1722

mailto:creisbeck@kpmg.com

http://www.kpmg.com/de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33170/6379243

OTS: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft