OTS: Landwirtschaftliche Rentenbank / Rentenbank: Starkes Förderjahr 2022 (FOTO)

Rentenbank: Starkes Förderjahr 2022 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Landwirtschaftliche Rentenbank verzeichnete 2022

eine kräftig gestiegene Nachfrage nach ihren Förderdarlehen. Das Neugeschäft mit

zinsgünstigen Programmkrediten stieg um rund 23 % auf 6,9 Mrd. Euro (2021: 5,6

Mrd. Euro). Das gesamte Förderneugeschäft legte deutlich zu auf 11,5 Mrd. Euro

(2021: 9,8 Mrd. Euro). Um die Finanzierungsmöglichkeiten für AgTech-, FoodTech-

und Bioökonomie-Start-ups zu verbessern, beteiligte sich die Rentenbank 2022

erstmals an Venture Capital Fonds. Zur Refinanzierung ihres Fördergeschäfts nahm

die Rentenbank mittel- und langfristige Kapitalmarktmittel von 11,8 Mrd. Euro

(2021: 10,7 Mrd. Euro) auf. Die Kapitalquoten erreichten nahezu das gute

Vorjahresniveau. In das neue Geschäftsjahr startete die Rentenbank erfolgreich

mit einem Förderneugeschäft mit Programmkrediten in Höhe von 1,7 Mrd. Euro.

"Wir konnten 2022 trotz herausfordernder Rahmenbedingungen unseren Förderauftrag

wieder sehr erfolgreich erfüllen", sagt Nikola Steinbock, Sprecherin des

Vorstands der Rentenbank. "Die deutlich gestiegene Nachfrage nach Förderdarlehen

zeigt, dass unsere Programme einen wesentlichen Beitrag beispielsweise zum

Infrastrukturausbau im ländlichen Raum leisten. Hinzu kommen Projekte im Rahmen

des Umwelt- und Klimaschutzes, wie der Ausbau erneuerbarer Energien. Daran

wollen wir auch im laufenden Jahr anknüpfen und mit unseren zielgerichteten

Förderangeboten die zukünftigen Herausforderungen der Branche adressieren."

Förderneugeschäft mit Programmkrediten deutlich gestiegen

Den größten Anteil am Förderneugeschäft mit Programmkrediten verzeichnete im

Jahr 2022 die Sparte "Ländliche Entwicklung". Getrieben von einer deutlich

höheren Nachfrage der Landesförderinstitute nach Darlehen für

Infrastrukturmaßnahmen im ländlichen Raum erhöhte sich das Neugeschäft um 71,1 %

auf 2,1 Mrd. Euro (2021: 1,2 Mrd. Euro). In der Fördersparte "Erneuerbare

Energien" entwickelte sich das Neugeschäft erneut dynamisch und stieg vor allem

aufgrund der hohen Nachfrage nach Windkraftfinanzierungen um 47,6 % auf 1,6 Mrd.

Euro (2021: 1,1 Mrd. Euro).

In der Fördersparte "Landwirtschaft" lag das Neugeschäft 2022 bei 2,0 Mrd. Euro

(2021: 2,5 Mrd. Euro). Dies war auf ein geringeres Finanzierungsvolumen bei

Maschineninvestitionen und Investitionen in Gebäude zurückzuführen.

Finanzierungen für den Grunderwerb erreichten nahezu das Vorjahresniveau. Die

Liquiditätssicherungsprogramme wurden 2022 mit 16,7 Mio. Euro insgesamt weniger

nachgefragt als im Vorjahr. Insbesondere landwirtschaftliche Betriebe, die

aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine einen

erhöhten Liquiditätsbedarf hatten oder im Jahr 2021 von Unwettern und Hochwasser

betroffen waren, nahmen diese im Berichtsjahr in Anspruch.

In der Fördersparte "Agrar- und Ernährungswirtschaft" steigerte die Rentenbank

das Neugeschäft auf 1,2 Mrd. Euro (843,0 Mio. Euro). Dies ist im Wesentlichen

auf ein höheres Finanzierungsvolumen bei Maschineninvestitionen zurückzuführen.

Es machte mit fast 60 % bzw. 717,1 Mio. Euro den größten Anteil am Neugeschäft

in dieser Fördersparte aus.

Weiterhin hohe Nachfrage im "Investitionsprogramm Landwirtschaft"

2022 konnte die Rentenbank an den erfolgreichen Start des 2021 aufgelegten

BMEL-Programms "Investitionsförderung im Rahmen des Investitions- und

Zukunftsprogramms für die Landwirtschaft" anknüpfen. Das im Juli 2022

durchgeführte Interessenbekundungsverfahren verdeutlichte erneut das große

Interesse der landwirtschaftlichen Betriebe an einer ressourcenschonenden

Landbewirtschaftung und mehr Klima- und Umweltschutz: Mit 1,8 Mrd. Euro übertraf

das in der Interessenbekundung 2022 geplante Investitionsvolumen die Werte aus

April 2021 (1,3 Mrd. Euro). Insgesamt bewilligte die Rentenbank 2022 ein

Darlehensvolumen von 237,1 Mio. Euro sowie ein Zuschussvolumen von 131,0 Mio.

Euro.

Neues Förderprogramm "Zukunftsfelder im Fokus"

Um die Bereitschaft der grünen Branche für Investitionen in Maßnahmen zum Klima-

und Umweltschutz noch stärker zu fördern, legte die Rentenbank im November 2022

ein neues Darlehensprogramm "Zukunftsfelder im Fokus" mit zusätzlich

vergünstigten Konditionen auf. Derzeit hat das Programm vier Zukunftsfelder, die

die Rentenbank anhand des gesellschaftlichen und politischen Diskurses als

besonders förderwürdig identifiziert hat. Dazu zählen: der Ausbau der regionalen

Lebensmittelproduktion, die Nutzung von Agri-Photovoltaik-Anlagen, eine

umweltschonende Landbewirtschaftung inklusive der Umstellungsphase auf den

ökologischen Landbau sowie die Etablierung von Agroforstsystemen und

Paludikulturen. Bis zum Jahresende 2022 wurden bereits erste Förderkredite in

Höhe von 2,1 Mio. Euro zu "Premium-Konditionen" vergeben. Die Zukunftsfelder

erweitert die Rentenbank kontinuierlich und passt sie an den Bedarf an, um neuen

Lösungsansätzen den Weg in die Praxis schneller zu ermöglichen.

Innovationsförderung: Beteiligung an zwei Venture Capital Fonds

Aus ihrem Innovationsfonds förderte die Rentenbank 2022 insgesamt 19

Projektpartnerinnen und -partner mit Zuschüssen von 5,6 Mio. Euro (2021: 11

Projektpartner mit 2,5 Mio. Euro), darunter die Verlängerung des

Verbundvorhabens F.R.A.N.Z. ("Entwicklung und Erprobung geeigneter Maßnahmen zur

Erhöhung der Agrarbiodiversität"). Im Rahmen der Start-up-Förderung erhielten

neun Start-ups 5,4 Mio. Euro als Nachrangdarlehen und 0,4 Mio. Euro als

Innovationsgutscheine aus dem Zweckvermögen des Bundes.

Seit Februar 2022 setzt die Rentenbank in der Innovationsförderung auch auf

Venture-Capital-Investitionen in verschiedenen Phasen. "Die Grüne Branche ist

einer der Schlüssel für die erfolgreiche Transformation zu einem nachhaltigen

Wirtschaftssystem. Klima- und Umweltschutz sind ohne Innovationen, neue

Technologien und Geschäftsmodelle kaum vorstellbar", betont Nikola Steinbock.

"Einer der wichtigsten Treiber dafür ist Wachstumskapital. Mit unserem

Engagement in Venture Capital Fonds verbessern wir die

Finanzierungsmöglichkeiten der AgTech-, FoodTech- und Bioökonomie-Start-ups.

Gleichzeitig erhöhen wir deren Visibilität bei Venture-Capital-Investoren, was

zusätzliches Kapital für die Branche mobilisiert. Das ist gerade unter den

derzeit schwierigen Bedingungen bei der Finanzierung junger, aufstrebender

Unternehmen wichtig."

Im Februar 2022 beteiligte sich die Rentenbank mit 25 Mio. Euro am European

Circular Bioeconomy Fund, einem europäischen Wachstumsfonds, der in Unternehmen

der Bioökonomie investiert. Im Dezember folgte eine Beteiligung mit 5 Mio. Euro

am Green Generation Fund, der sich frühphasig in Europa und den USA an

Unternehmen in den Bereichen FoodTech und GreenTech beteiligt.

Mittelaufnahme leicht erhöht

Zur Refinanzierung ihres Fördergeschäfts nahm die Rentenbank 2022 mittel- und

langfristige Kapitalmarktmittel in Höhe von 11,8 Mrd. Euro (10,7 Mrd. Euro) auf.

Darin enthalten ist ein Green Bond im Benchmark-Format mit einem

Emissionsvolumen von 1,0 Mrd. Euro. Green Bonds refinanzieren ausschließlich

Darlehen aus dem Förderkreditprogramm "Energie vom Land" und spiegeln damit ein

wesentliches Element der nachhaltigen Ausrichtung der Rentenbank wider.

Betriebsergebnis unter Vorjahreswert, Jahresüberschuss gestiegen

Der Zinsüberschuss lag 2022 bei 268,8 Mio. Euro (285,7 Mio. Euro). Belastet

wurde das Zinsergebnis insbesondere durch das im Vergleich zum Vorjahr deutlich

gestiegene Volumen an Zuschüssen. Die Verwaltungsaufwendungen stiegen auf 112,5

Mio. Euro (90,0 Mio. Euro). Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf einen

höheren Personalaufwand (plus 14,8 Mio. Euro) aufgrund der inflationsbedingt

angepassten und deutlich gestiegenen Aufwendungen für Pensionsverpflichtungen.

Der Sachaufwand stieg um 5,2 Mio. Euro, getrieben von höheren Aufwendungen für

IT-Investitionen, externe Unterstützung im Rahmen des Transformationsprozesses

sowie die Rekrutierung von Personal. Das Betriebsergebnis vor Risikovorsorge und

Bewertung belief sich auf 157,8 Mio. Euro (187,7 Mio. Euro). Es übertraf damit

deutlich die Erwartungen der Rentenbank, was insbesondere an dem sehr guten

Zinsergebnis im Segment "Treasury Management" lag.

Ihren Vorsorgereserven führte die Rentenbank netto 121,8 Mio. Euro zu. Der

Jahresüberschuss stieg von 34,5 Mio. Euro auf 36,0 Mio. Euro. Nach Dotierung der

Hauptrücklage in Höhe von 18,0 Mio. Euro (17,2 Mio. Euro) lag der von der

Rentenbank ebenfalls vollständig für Förderzwecke verwendete Bilanzgewinn mit

18,0 Mio. Euro leicht über dem Vorjahreswert (17,3 Mio. Euro).

Kapitalquoten nahezu unverändert

Zum 31.12.2022 lag die harte Kernkapitalquote bei 31,7 % (2021: 31,8 %), die

Gesamtkapitalquote erreichte ebenfalls 31,7 % (2021: 32,0 %). Beide

Kapitalquoten liegen damit weiterhin deutlich über den für die Rentenbank

geltenden aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen.

Erstes Quartal 2023: Erfolgreicher Start in laufendes Berichtsjahr

Die Rentenbank ist erfolgreich in das Berichtsjahr 2023 gestartet. Das

Förderneugeschäft mit zinsgünstigen Programmkrediten lag im ersten Quartal bei

1,7 Mrd. Euro (Q1 2022: 1,9 Mrd. Euro). Es konnte damit nicht ganz an das sehr

starke Vorjahresquartal anknüpfen, welches einen Rekordwert aufgrund von

Vorzieheffekten mit Blick auf erwartete Zinssteigerungen verzeichnet hatte. Sehr

positiv entwickelte sich das traditionell volatile Neugeschäft in der

Fördersparte "Ländliche Entwicklung". Mit 886,6 Mio. Euro hat es sich gegenüber

dem Vorjahresquartal (Q1 2022: 429,9 Mio. Euro) mehr als verdoppelt.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 nahm die Rentenbank 5,1 Mrd. Euro

mittel- und langfristige Kapitalmarktmittel auf. Damit konnte sie bereits knapp

die Hälfte ihres für 2023 geplanten Mittelbedarfs decken.

"Mit unserem guten Ergebnis aus 2022 stärken wir unser Eigenkapital weiter und

schaffen damit die Grundlage, um unseren Förderauftrag auch in Zukunft

erfolgreich zu erfüllen. Damit dies perspektivisch noch effizienter geschehen

kann, investieren wir derzeit insbesondere in die Modernisierung unserer

IT-Landschaft und die weitere Digitalisierung unserer Prozesse", sagt Dr. Marc

Kaninke, Finanz- und IT-Vorstand der Rentenbank.

Ausführliche Informationen sind im Geschäftsbericht 2022

(https://www.rentenbank.de/dokumente/geschaeftsbericht-2022-deutsch.pdf) auf der

Homepage der Rentenbank zu finden. Spannende Einblicke zu den aktuellen

Herausforderungen des Risikomanagements landwirtschaftlicher Betriebe finden

sich im "Agrar Spezial"

(https://www.rentenbank.de/dokumente/agrar-spezial-2023-risiko-management.pdf)

der Rentenbank.

Unsere vollständige Presseinformation finden Sie im Internet unter:

http://www.rentenbank.de

Pressekontakt:

Christian Pohl, Tel.: 069 2107-376, Fax: 069 2107-6447

E-Mail: mailto:pohl@rentenbank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34948/5494222

OTS: Landwirtschaftliche Rentenbank