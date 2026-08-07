OTS: Landwirtschaftliche Rentenbank / Rentenbank stärkt Zukunftsinvestitionen ...

Rentenbank stärkt Zukunftsinvestitionen der Landwirtschaft -

Fördergeschäft wächst um 51 Prozent (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -

- Fördergeschäft wächst im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem bereits starken

Vorjahreszeitraum

- Neugeschäft in der Kundengruppe "Primärproduktion" wächst um 11,3 %

- Anstieg des Neugeschäfts über alle Kundengruppen hinweg, besonders auch in der

Kundengruppe " Erneuerbare Energien "

- mit 8,0 Mrd. EUR bereits drei Viertel der Refinanzierungsmittel für das

Fördergeschäft erreicht

- Innovationsförderung zahlt auf neue Start-up-Strategie des Bundes ein

Die Rentenbank verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Anstieg ihres

Neugeschäfts auf 5,8 Mrd. EUR (1. Hj. 2025: 5,3 Mrd. EUR). Besonders dynamisch

entwickelten sich hierbei die Programmkredite: Das Neugeschäft in diesem Bereich

wuchs um 51,4 Prozent auf 4,2 Mrd. EUR (1. Hj. 2025: 2,8 Mrd. EUR). Das

Neugeschäft in der Kundengruppe "Primärproduktion" wuchs dabei um 11,3 Prozent

auf 1,1 Mrd. EUR (1. Hj. 2025: 989,5 Mio. EUR). Investitionen in Stallbauten,

insbesondere für Rinder, Geflügel und Schweine, lagen über dem Vorjahresniveau.

Auch die "Agrarnahen Unternehmen" verzeichneten ein starkes Wachstum: Das

Neugeschäft stieg um 32,5 Prozent auf 586,5 Mio. EUR (1. Hj. 2025: 442,8 Mio.

EUR). Ein besonders kräftiger Anstieg erfolgte in der Kundengruppe "Erneuerbaren

Energien", deren Neugeschäft sich vor allem durch die Förderung von

Windkraftanlagen auf rd. 1,6 Mrd. EUR mehr als verdoppelte (1. Hj. 2025: 636,6

Mio. EUR).

"Das historisch starke Halbjahresergebnis im Fördergeschäft ist ein Beleg dafür,

dass wir als Rentenbank mit unserem Förderportfolio stetig und schnell auf die

jeweiligen Herausforderungen reagieren. Seit 2022 haben wir einen umfassenden

internen Transformationsprozess angestoßen, der unsere Bank strategisch neu

ausrichtet und zukunftsfähig macht. Unsere Geschäftsstrategie nimmt die Bedarfe

unserer Kundengruppen fest in den Blick, indem wir innovative und effiziente

Produkte an den Markt bringen. Unseren Weg werden wir konsequent fortsetzen, um

als starke und verlässliche Förderbank für die Landwirtschaft und den ländlichen

Raum weiter wirksam zu sein", so Nikola Steinbock, Sprecherin des Vorstands der

Landwirtschaftlichen Rentenbank.

Drei Viertel des Emissionsvolumens bereits erreicht

Zur Refinanzierung ihres Fördergeschäfts nahm die Rentenbank im ersten Halbjahr

2026 mittel- und langfristige Kapitalmarktmittel in Höhe von 8,0 Mrd. EUR (1.

Hj. 2025: 6,5 Mrd. EUR) an den internationalen Kapitalmärkten auf. Damit wurden

bereits drei Viertel des für das Gesamtjahr 2026 geplanten Emissionsvolumens von

11,0 Mrd. EUR erreicht und das zu deutlich besseren Spreads als geplant.

Wichtigste Emissionswährung war der Euro mit einem Anteil von 36 Prozent (1. Hj.

2025: 48 Prozent). Der Anteil des US-Dollar blieb mit 26 Prozent nahezu

unverändert (1. Hj. 2025: 27 Prozent). Zu 85 Prozent wurden die Emissionen bei

ausländischen Investoren platziert (1. Hj. 2025: 83 Prozent). Die größten

Investorengruppen waren im ersten Halbjahr 2026 mit 58 Prozent Geschäftsbanken

(1. Hj. 2025: 50 Prozent) und Zentralbanken mit 27 Prozent (1. Hj. 2025: 30

Prozent).

Innovationsförderung zahlt auf die neue Start-up-Strategie des Bundes ein

In der neuen Start-up- und Scale-up-Strategie der Bundesregierung sind die

Maßnahmen der Rentenbank, die das Start-up- und Venture-Capital- Ökosystem

stärken, enthalten. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft,

Ernährung und Heimat (BMLEH) fördern wir gezielt agrarnahe Start-ups. Aus dem

Zweckvermögen des Bundes vergeben wir Nachrangdarlehen und Innovationsgutscheine

an agrarnahe Start-ups in ihrer Frühphase. Außerdem investiert die Rentenbank in

Venture-Capital- Fonds . Hierfür hat sie ein Rahmenbudget von 230 Mio. Euro. Über

das Gründerprogramm "Growth Alliance" werden zudem Start-ups durch

spezialisierte Programme und Partnerschaften mit Wirtschaft, Wissenschaft und

Politik von der ersten Idee über die Entwicklung von Geschäftsmodellen bis hin

zur Skalierung im Accelerator-Umfeld begleitet. Die "Growth Alliance" ist eine

Kooperation der Rentenbank mit dem BMLEH und dem Frankfurter TechQuartier.

Kennzahlen

DE: https://publikationen.rentenbank.de/kennzahlen/halbjahreskennzahlen-2026/

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