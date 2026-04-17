|
17.04.2026 13:59:38
OTS: LBS Landesbausparkasse Süd / Wohnimmobilienmarkt Bayern 2025/2026: Hohe ...
Wohnimmobilienmarkt Bayern 2025/2026: Hohe Nachfrage auf dem Markt für
Wohnimmobilien in Bayern
München (ots) - Marktspiegel der Sparkassen-Finanzgruppe veröffentlicht
Das eingependelte Zinsniveau und die stabilisierten Preise für gebrauchte
Wohnimmobilien haben im vergangenen Jahr für eine fortgesetzte Erholung des
Bestandsmarktes im Freistaat gesorgt. Die gewachsene Nachfrage nach Immobilien
belegt, dass viele Menschen sich inzwischen an die neue Marktsituation gewöhnt
haben und wieder Zutrauen entwickeln. Die ökonomischen Folgen des Iran-Krieges
könnten allerdings zu einem Dämpfer in der Markt-Erholung führen, erklärten
Vertreter der LBS Landesbausparkasse Süd, des Sparkassenverbands Bayern und der
Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH bei der Vorstellung des Marktspiegels
der Sparkassen-Finanzgruppe in einem Pressegespräch.
"Nach wie vor wünscht sich die Mehrheit der Menschen in Deutschland ein
Eigenheim. In jüngster Zeit spielt dabei die Befreiung von der Sorge über die
stark steigenden Mieten eine große Rolle. Nur 22 Prozent der Menschen in
Deutschland sind der Meinung, dass das Wohnen zur Miete günstiger wäre als der
Eigentumserwerb. Des Weiteren halten 74 Prozent die eigene Immobilie für eine
sichere Altersvorsorge wie der Kantar-Trendindikator zeigt", sagte Erwin
Bumberger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der LBS Süd.
"Wir schauen auf zwei Jahre mit kräftig steigenden Zusagen für
Wohnungsbaukredite zurück. Das belegt den starken Wunsch der Menschen nach den
eigenen vier Wänden", sagte Stefan Proßer, Vizepräsident des Bayerischen
Sparkassenverbands. Insgesamt 10,7 Milliarden Euro haben die bayerischen
Sparkassen im vergangenen Jahr zugesagt - das ist ein Plus von gut 28 Prozent.
Auch die Auszahlungen an Wohnungsbaukrediten sind um knapp 18 Prozent auf 9,6
Milliarden Euro gestiegen.
Nachdem die Baugenehmigungen in Folge der Zinswende ab September 2022
eingebrochen sind, zeichnet sich mittlerweile wieder eine leichte Erholung ab.
Im vergangenen Jahr sind in Bayern mehr als 54.000 Wohnungen genehmigt worden.
Das ist ein Plus von gut fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2024 hatte es
noch einen Rückgang der Genehmigungszahlen um rund zwölf Prozent gegeben.
Neben dem Neubau ist auch der Bedarf an Modernisierungen hoch, wie die Zahlen
einer repräsentativen LBS-Studie zeigen. Die Immobilien von fast drei Vierteln
der befragten Eigentümer und Vermieter sind älter als 25 Jahre. Knapp zwei
Drittel bewerten den Modernisierungsbedarf ihrer Immobilien mit mittel bis sehr
hoch. Und fast die Hälfte der Eigentümer und Vermieter plant in den kommenden
drei Jahren eine Modernisierung. Zu den häufigsten Maßnahmen gehören dabei die
Erneuerung der Heizungsanlage, die Anpassung von Dämmung und Fenstern sowie die
Installation von Photovoltaik-Anlagen. Als Hauptmotive werden eine
Wohnwertverbesserung, die Senkung der Energiekosten und der Erhalt
beziehungsweise die Steigerung des Immobilienwerts angegeben. Die bayerischen
Sparkassen und die LBS Süd unterstützen ihre Kundinnen und Kunden bei der
Planung und Umsetzung von Modernisierungen unter anderem mit einem
Modernisierungsrechner und der Vermittlung von Energie-Beratungen.
Aufwärtstrend für Preise im Bestand setzt sich fort
Bei der Vermittlung von Wohnimmobilien in Bayern behauptete die
Sparkassen-Finanzgruppe im vergangenen Jahr ihre Position als Marktführer. Die
rund 400 Immobilienmaklerinnen und Immobilienmakler bei den Sparkassen und im
LBS-Außendienst in Bayern vermittelten im vergangenen Jahr insgesamt 7.165 Kauf-
und 975 Mietverträge. Bei den vermittelten Kaufobjekten lag die Anzahl um + 2,3
Prozent und der Gesamtwert mit insgesamt 2,75 Milliarden Euro um + 4,2 Prozent
über den Vorjahreswerten.
"Bei den Preisen für Wohnimmobilien aus dem Bestand hat sich der bereits Anfang
2024 eingesetzte Aufwärtstrend im vergangenen Jahr in Bayern leicht verstärkt.
Im Durchschnitt lagen die Kaufpreise zum Jahresende 2025 in etwa auf dem Niveau
von 2020 und damit noch deutlich unter den Spitzenwerten, die im ersten Halbjahr
2022 vor dem Ende der Niedrigzinsphase erzielt wurden", sagte Paul Fraunholz,
Geschäftsführer der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH. Die Basis für die
Ermittlung des durchschnittlichen Preisniveaus bilden die tatsächlich erzielten
Kaufpreise der von der S-Finanzgruppe in Bayern seit 2010 vermittelten mehr als
90.000 gebrauchten Häuser und Wohnungen.
Marktspiegel: Preislandkarten und Tabellen für alle bayerischen Landkreise
Detailliert gibt der neue Marktspiegel der Sparkassen-Finanzgruppe Auskunft zu
den Preisen vor Ort. Dieser enthält die Preisspannen für Baugrundstücke, Häuser
und Eigentumswohnungen in allen bayerischen Landkreisen einschließlich ihrer
verschiedenen Teilregionen. Ab sofort ist der Marktspiegel mit allen
Informationen abrufbar im Internet unter http://www.sparkassen-immo.de.
Die LBS Landesbausparkasse Süd ist die Bausparkasse der Sparkassen in
Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz.Die Kerngeschäftsfelder der
größten Landesbausparkasse sind das Bausparen und die Baufinanzierung, ergänzt
um weitere Dienstleistungen rund um die Immobilie. Der LBS Süd
vertrauenannähernd 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden mit einer
Gesamtbausparsumme von knapp 165 Milliarden Euro. Die vorläufige Bilanzsumme im
Jahr 2025 summiert sich auf rund 38 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt
mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hinzu kommen rund 760
Handelsvertreterinnen und Handelsvertreter im Außendienst.
Der Sparkassenverband Bayern ist zentraler Dienstleister für die 55 bayerischen
Sparkassen und deren Träger. Mit einer addierten Bilanzsumme von rund 268
Milliarden Euro betreiben die bayerischen Sparkassen in allen Teilen des
Freistaats Bayern Finanzdienstleistungsgeschäfte mit Schwerpunkt Privatkunden
und gewerblicher Mittelstand. Bayernweit sind bei den Sparkassen 34.039
Angestellte beschäftigt, darunter 2.846 Auszubildende und Trainees (Stand
31.12.2025). Der Sparkassenverband Bayern vertritt die gemeinsamen Interessen
der Sparkassen und ihrer Träger in der Öffentlichkeit. Er unterstützt und berät
sie in Rechts- und Steuerfragen und steuert die Entwicklung neuer Produkte. Er
koordiniert die Aktivitäten im Verbund innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe,
bietet ein umfangreiches Aus- und Fortbildungsprogramm und übernimmt
Verantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft in den Regionen Bayerns.
Die Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH (Sparkassen-Immo) ist ein
Tochterunternehmen der bayerischen Sparkassen und der LBS Landesbausparkasse
Süd. Sie wurde 1972 gegründet und hat ihren Sitz in München. Die rund 400
Immobilienmaklerinnen und -makler der bayerischen Sparkassen sowie des
Außendienstes der LBS sind in Vertretung der Sparkassen-Immo tätig. Seit
Jahrzehnten ist das Unternehmen unangefochtener Marktführer im Freistaat. Auch
bundesweit rangiert es unter den umsatzstärksten Maklerunternehmen.
Pressekontakt:
Tilman Sanner
Pressesprecher
Telefon: +49 89 41113-6263
mailto:tilman.sanner@lbs-sued.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171682/6257629
OTS: LBS Landesbausparkasse Süd
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.