OTS: LBS NordWest / Baufinanzierungsgeschäft der LBS NordWest zieht deutlich ...

Baufinanzierungsgeschäft der LBS NordWest zieht deutlich an / Frank

Demmer: Das eigene Zuhause ist gelebte Vorsorge! (FOTO)

Münster/Hannover (ots) - Eine deutliche Belebung ihres Baufinanzierungsgeschäfts

meldet die LBS NordWest für 2025. Das außerkollektive Kreditgeschäft stieg im

Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 946 Millionen Euro, die von den Kunden

abgerufenen Bauspardarlehen legten um 15 Prozent auf 822 Millionen Euro zu.

Während die Zinsen für zehnjährige Hypotheken mittlerweile erneut Richtung vier

Prozent tendieren, kosten Bauspardarlehen oftmals nur die Hälfte und sichern

zudem die Baufinanzierung gegen Zinssprünge ab. "Das ist der erlebbare

Kernnutzen des Bausparens: Vor sieben Jahren haben diese Kunden begonnen zu

sparen, jetzt kommen sie zinsgünstig und vor allem sicher ins Eigenheim oder

nutzen das Geld für Umschuldung und Modernisierung", kommentiert LBS-Chef Frank

Demmer die Entwicklung.

Ein weiterer Beweis für die Rückkehr des Vertrauens in den Wohnungsmarkt: Die

Immobilientochter der LBS verzeichnet mit über 205 Millionen Euro (+ 8,4 %)

einen Rekordcourtageumsatz. Von den kooperierenden Sparkassen und den

LBS-Immobilienberatenden wurden in NRW, Niedersachsen, Berlin und Bremen 12.808

Wohnungen und Häuser (+ 4 %) vermittelt.

In der aktuellen Rentendiskussion bekennt sich auch die Politik weiter zur

Immobilie als wichtigem Baustein der privaten Altersvorsorge durch die

gleichberechtigte Anerkennung und geplante Vereinfachung der Eigenheimrente.

Frank Demmer: "Wir müssen als Gesellschaft wieder stärker auf Eigenverantwortung

setzen. Selbst wenn die Renten stabil bleiben, werden die Mieten

inflationsbedingt weiter steigen. Der Staat kann diese zusätzlichen Belastungen

nicht für alle ausgleichen. Das eigene Zuhause hingegen ist gelebte Vorsorge -

ein verlässlicher Schutz vor Altersarmut."

Beim Einstieg in das Bausparen ist dabei noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Im

Neugeschäft erwartet die LBS eine Bausparsumme von 7,4 Milliarden Euro. Die

Herausforderung sei es jetzt, den Gedanken des Vorsparens nach den vielen Jahren

der Nullzinspolitik zurück in die Köpfe insbesondere der jungen Generation zu

bringen: "Nur wer sich frühzeitig schon mit kleinen Sparbeträgen auf den Weg

macht, wird als Normalverdiener das Ziel der eigenen vier Wände erreichen

können", ist Frank Demmer überzeugt. Vor diesem Hintergrund richtet die LBS

NordWest den Blick nach vorn. Nach seinen ersten 100 Tagen im Amt sieht der

Vorstandsvorsitzende das Institut strategisch klar positioniert: "Jetzt geht es

darum, das Vertrauen in Vorsorge, Eigentum und frühzeitiges Sparen weiter zu

stärken - gemeinsam mit unseren Sparkassenpartnern."

