OTS: LBS NordWest / LBS NordWest und LBS Hessen-Thüringen verlängern ...

LBS NordWest und LBS Hessen-Thüringen verlängern erfolgreiche

Partnerschaft bis 2032 / Spezielles Team verwaltet über eine halbe

Million Bausparverträge (FOTO)

Münster/Erfurt (ots) - Die LBS NordWest und die LBS Hessen-Thüringen setzen ihre

bewährte Zusammenarbeit fort: Mit der Fortführung ihrer Kooperation bis zum 30.

November 2032 verlängern die beiden öffentlich-rechtlichen Bausparkassen ihre

erfolgreiche Servicepartnerschaft nun bereits zum zweiten Mal. Die Vereinbarung

über Dienstleistungen in der Vertragsabwicklung zwischen den beiden Häusern

besteht bereits seit dem 1. Dezember 2017 und wurde in der Zeit kontinuierlich

weiterentwickelt.

Für Frank Demmer, Vorsitzender des Vorstandes der LBS NordWest, ist die

Vertragsverlängerung ein starkes Signal für gelebte Kooperation innerhalb der

Sparkassen-Finanzgruppe: "Die langfristige Vertragslaufzeit gibt beiden Seiten

Planungssicherheit und ermöglicht es uns, strategisch zu denken und zu handeln.

Diese Partnerschaft zeigt, wie Zusammenarbeit echten Mehrwert schafft."

Die LBS NordWest verwaltet aktuell mit einem speziellen Team rund 550.000

Verträge der LBS Hessen-Thüringen. Zum Vergleich: Die LBS NordWest hatte Ende

2025 2,4 Millionen Verträge im Bestand. In den vergangenen Jahren haben beide

Partner die Prozesse stetig optimiert - von der Telefonie zum

Jahreskontoauszugsversand über die Integration neuer Tarife bis hin zur

Implementierung von Prozessen in OSPlus_neo.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Zusammenarbeit basiert auf

gegenseitigem Vertrauen und der gemeinsamen Suche nach effizienten Lösungen.

Jörg Koschate, Mitglied des Vorstandes der LBS NordWest, sieht darin einen

wesentlichen Erfolgsfaktor: "Wir schauen über den Tellerrand hinaus und nutzen

Synergien konsequent. Das hohe Maß an gegenseitigem Vertrauen ermöglicht es uns,

gemeinsam innovative Ansätze zu entwickeln, von denen beide Partner

profitieren."

Stephen Adam, Mitglied der Geschäftsleitung der LBS Hessen-Thüringen,

unterstreicht die strategische Dimension der Kooperation: "Mit dieser

partnerschaftlichen Zusammenarbeit haben wir in 2017 im

Landesbausparkassen-Sektor Neuland betreten. Was damals als innovativer Schritt

begann, hat sich inzwischen zu einem erfolgreichen und bewährten Modell

entwickelt. Die langjährige Kooperation steht für hohe Verlässlichkeit und eine

vertrauensvolle Zusammenarbeit - eine wichtige Grundlage, um auch kommende

Herausforderungen gemeinsam erfolgreich zu bewältigen."

Im operativen Geschäft hat sich die LBS NordWest über all die Jahre als

verlässlicher Partner erwiesen, sagt auch Ingo Rätzke, Abteilungsdirektor LBS

Sourcing- und Forderungs-Management der LBS Hessen-Thüringen: "Die LBS NordWest

denkt mit und reagiert flexibel auf neue Anforderungen. Diese Verlässlichkeit

ist die Grundlage für unsere gemeinsame Weiterentwicklung in den kommenden

Jahren. Hierbei werden von beiden Seiten auch die Chancen der Optimierung durch

die Entwicklungen im Bereich der KI gesehen."

Die Vertragsverlängerung bis 2032 schafft die Basis für weitere gemeinsame

Entwicklungen und unterstreicht die erfolgreiche Kooperation zweier

Landesbausparkassen innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.

Pressekontakt:

LBS NordWest

Sven Schüler

mailto:sven.schueler@lbs-nw.de

LBS Hessen-Thüringen

Silke Pöhls

mailto:silke.poehls@lbs-ht.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172636/6363267

OTS: LBS NordWest