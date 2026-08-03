OTS: Lebensversicherung von 1871 a.G. / Zum 22. Mal in Folge: Fitch bestätigt ...

Zum 22. Mal in Folge: Fitch bestätigt A+ für die LV 1871 - Ausblick

weiterhin stabil (FOTO)

München (ots) - Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings zeichnet die

Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) zum 22. Mal in Folge mit dem

Finanzstärkerating A+ aus. Der weiterhin stabile Ausblick ist ein deutliches

Zeichen für die Zuverlässigkeit des Unternehmens auch in der Zukunft.

"Das A+ Rating über mehr als zwei Jahrzehnte ist eine Bestätigung unserer

Kontinuität, Stabilität und langfristig hohen Finanzstärke. Das ist insbesondere

für Kundinnen und Kunden entscheidend, die langfristige Berufsunfähigkeits- und

Rentenversicherungsverträge abschließen. Dass Fitch unsere Finanzkraft nun

bereits zum 22. Mal in Folge mit A+ bewertet, ist deshalb ein starkes Signal -

für unsere Kundinnen und Kunden ebenso wie für unsere Geschäftspartner", sagt

Wolfgang Reichel, Vorstandsvorsitzender der LV 1871.

Kapitalausstattung und Unternehmensprofil überzeugen

In der aktuellen Analyse bescheinigt Fitch der LV 1871 eine "sehr starke

Kapitalausstattung" und ein "starkes Unternehmensprofil". Die Ratingeinschätzung

stützt sich auf das "extrem starke" Ergebnis des Prism Global-Kapitalmodells und

die hohe Solvency-II-Quote der LV 1871 Gruppe.

Als weiteren Erfolgsfaktor sieht Fitch die starke Position der LV 1871 in der

Berufsunfähigkeitsversicherung. Das Unternehmen zählt zu den "Top 10 Anbietern"

in Deutschland und gehört damit nach Einschätzung der Ratingagentur zu den

"führenden Berufsunfähigkeitsversicherern" in einem "wachsenden und rentablen

Geschäftsfeld".

Auch die Ertragslage beurteilt Fitch positiv. Die Ratingagentur beschreibt die

Erträge der LV 1871 als "stark" und "besser diversifiziert als bei vielen ihrer

Wettbewerber, was die Ertragslage des Unternehmens widerstandsfähiger gegenüber

makroökonomischen Veränderungen macht". Zudem attestiert sie eine "starke und

stabile" Rentabilität.

Das Kapitalanlagenmanagement bewertet Fitch erneut als "stark". Hervorgehoben

wird die "hohe Immobilienquote" mit einem Portfolio aus "risikoarmen Wohn- und

Gewerbeimmobilien in Deutschland". Das Asset- und Liability-Management

bezeichnet Fitch als "stark".

Pressekontakt:

Julia Hauptmann, Pressesprecherin, 089 / 55167 - 468,

mailto:julia.hauptmann@lv1871.de

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OTS: Lebensversicherung von 1871 a.G.