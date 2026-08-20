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20.08.2026 09:18:38
OTS: LichtBlick SE / LichtBlick eMobility übernimmt Geschäftskundenbereich ...
LichtBlick eMobility übernimmt Geschäftskundenbereich von Mer Germany
und stärkt Angebot für gewerbliche Ladeinfrastruktur
Hamburg/Rottendorf/München (ots) -
- Portfolio von LichtBlick eMobility wächst um rund 7.000 Ladepunkte und
zusätzliche Expertise im B2B-Geschäft
- Mehr als 100 Millionen Euro Investitionen in Durchleitungsmodell,
Flottenelektrifizierung und Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren geplant
Die LichtBlick eMobility GmbH erweitert gezielt ihr Angebot für Geschäftskunden
im Bereich Ladeinfrastruktur. Das Unternehmen mit Sitz in Rottendorf übernimmt
vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden zum 1. Oktober
den Geschäftskundenbereich der Mer Germany GmbH, einem führenden Anbieter und
Betreiber von Ladeinfrastruktur in Deutschland. Das gaben beide Unternehmen
heute bekannt.
Mit der Übernahme stärkt die LichtBlick eMobility GmbH ihre Position im Markt
für gewerbliche Ladeinfrastruktur. Bestands- und Neukunden profitieren künftig
von einem erweiterten Angebot für die Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotten
sowie von digitalen Energie- und Ladelösungen aus einer Hand. Der
Geschäftskundenbereich der Mer Germany GmbH umfasst ein breites
Lösungsportfolio, einen etablierten Kundenstamm und ein erfahrenes Team mit
fundierter Branchenexpertise.
Künftig wird das Unternehmen als 100-prozentige Tochtergesellschaft der
LichtBlick eMobility GmbH weitergeführt. Rund 7.000 Ladepunkte in Deutschland
gehen in den Bestand der LichtBlick eMobility GmbH über. Der Standort in München
bleibt erhalten. Damit erweitert die LichtBlick eMobility GmbH ihre Expertise in
der Planung und Umsetzung von Ladeinfrastrukturprojekten für Geschäftskunden.
"Das Mer Business Charging-Geschäft findet bei der LichtBlick eMobility GmbH ein
neues Zuhause mit einer klaren Perspektive. In der Übergangsphase stehen wir
unseren Gewerbekunden weiterhin mit der gewohnten Zuverlässigkeit, Expertise und
Servicequalität zur Seite. Gleichzeitig ergeben sich mit der Übernahme durch die
LichtBlick eMobility GmbH weitere Möglichkeiten, das Angebot gezielt
weiterzuentwickeln und neue Mehrwerte zu schaffen. Die Verbindung von
langjähriger Ladeinfrastruktur-Erfahrung, Energiekompetenz und Innovation
schafft eine starke Grundlage, um Unternehmen und ihre Flotten auch zukünftig
mit wirkungsvollen Ladelösungen zu unterstützen", betont Jessica Schneider, Teil
der Geschäftsführung der Mer Germany GmbH.
"Durch die zunehmende Elektrifizierung von Unternehmensflotten wächst der Bedarf
an intelligenten und wirtschaftlichen Ladelösungen. Das neue Team wird uns dabei
unterstützen, dieses Marktpotenzial schneller zu erschließen und unser Angebot
für Geschäftskunden weiter auszubauen", sagt Sebastian Ewert, Geschäftsführer
der LichtBlick eMobility GmbH. "Das Durchleitungsmodell ist hierfür ein
zentraler Baustein." Im Zuge der Übernahme wird Sebastian Ewert in die
Geschäftsführung der 100-prozentigen Tochter eintreten.
LichtBlick eMobility treibt Durchleitungsmodell und Ladeinfrastruktur weiter
voran
Bereits heute bietet die LichtBlick eMobility GmbH an mehreren Standorten ihres
QuickCharge-Ladenetzes das Durchleitungsmodell an. Dienstwagenfahrer*innen
können somit ihren Unternehmensstromtarif unterwegs und unabhängig vom
jeweiligen Ladepunktbetreiber nutzen. Damit zählt das Unternehmen zu den
Vorreitern bei der praktischen Umsetzung des Durchleitungsprinzips an Ladesäulen
in Deutschland.
Gleichzeitig treibt das Unternehmen den Ausbau der Ladeinfrastruktur für den
Schwerlastverkehr voran. Als Teil eines Konsortiums hat die LichtBlick eMobility
GmbH den Zuschlag (https://www.lichtblick.de/presse/baden-wuerttemberg-schnellla
denetz-fuer-e-lkws-konsortium-lichtblick-regioladen-zuschlag-fuer-14-standorte/)
für 14 öffentliche Standorte in Baden-Württemberg erhalten. Insgesamt sind in
den kommenden Jahren Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro
(https://www.lichtblick.de/presse/jahresbilanz-2025/) für den
E-Mobilitätsbereich geplant.
Über LichtBlick
Der 1998 gegründete Energieversorger LichtBlick ist Pionier für erneuerbaren und
intelligenten Strom. Bundesweit vertrauen bereits 2 Millionen Menschen in
Haushalten und Unternehmen auf die fairen und einfachen LichtBlick-Lösungen für
Energie, Wärme und Mobilität. LichtBlick betreibt das QuickCharge-Ladenetz für
E-Autos sowie Solarprojekte und künftig auch Batteriespeicher. Das Unternehmen
mit Sitz in Hamburg beschäftigt rund 700 Mitarbeitende und hatte im
Geschäftsjahr 2025/2026 einen Umsatz von 1,36 Milliarden Euro. LichtBlick ist
eine Tochter der Eneco Group, die sich den Zielen des Pariser Klimaabkommens
verpflichtet hat. http://www.lichtblick.de/
Über Mer
Als führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge steht Mer für einen
raschen Ausbau der Elektromobilität und eine effizientere Nutzung Erneuerbarer
Energien. Ob Ladeinfrastrukturlösungen für den öffentlichen Raum oder für
Unternehmen - die Mission von Mer ist es, Elektromobilität einfach für jeden
zugänglich zu machen.
Zum Angebot von Mer zählen Planung, Installation und Betrieb von öffentlichen
und firmeneigenen Ladestationen sowie die Bereitstellung von Hardware, eigenen
Apps und Portalen. Firmen- wie auch Privatkund*innen haben Zugriff auf ein
ständig wachsendes öffentliches Ladenetz von mehr als 36.200 eigenen mit 100
Prozent Ökostrom betriebenen Ladepunkten und Zugang zu über 780.000 Ladepunkten
und Ladehubs in Europa - und das alles mit Rückenwind von Statkraft, dem größten
Erzeuger Erneuerbarer Energien in Europa. de.mer.eco (https://eur03.safelinks.pr
otection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mer.eco%2F&data=05%7C02%7CAta.Mohajer
%40lichtblick.de%7Cfb2db2c828f849b2ec1108def21db817%7Ca623855192a64d9a90fa3f16b1
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Pressekontakt:
Kontakt LichtBlick:
Ata Mohajer, Communication Manager
Tel. +49 40 63601087, mailto:ata.mohajer@lichtblick.de
LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg
Kontakt Mer:
Matthias Knöller, Head of Marketing Mer Germany & Mer Austria
Tel. +49 1517 4544289, mailto:matthias.knoeller@mer.eco
Mer Germany GmbH, Technologiecampus 6, 94244 Teisnach
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/6336735
OTS: LichtBlick SE
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