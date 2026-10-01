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01.10.2026 09:09:38
OTS: Liechtenstein Life Assurance AG / Liechtenstein Life erweitert ...
Liechtenstein Life erweitert Wealth-Police für langfristiges
Vermögensmanagement
Schaan (ots) - Liechtenstein Life erweitert ab Oktober die fondsgebundene
Lebensversicherung Liechtenstein Life Wealth um neue Gestaltungsmöglichkeiten
für das langfristige Vermögensmanagement. Die neue Wealth-Police kann erstmals
bis zum 120. Lebensjahr abgeschlossen werden und ermöglicht Todesfallleistungen
an Hinterbliebene als lebenslange Rente. Kunden können somit effektiven
Vermögensaufbau, flexibles Vermögensmanagement und steuerlich durchdachte
Vermögensübertragung mittels Schenkungen in einem einzigen Vertrag über sehr
lange Anlagehorizonte hinweg verbinden. Zahlreiche neue Funktionen wie ein
gezieltes Anlaufmanagement für Einmalbeiträge, mehr Flexibilität bei
Einzahlungen, erweiterte Termfix-Optionen und die Möglichkeit einer lebenslangen
Rente als Todesfallleistung schaffen interessante zusätzliche Möglichkeiten der
Vermögensstrukturierung für Kunden und damit neue Beratungsansätze für
Vermittler.
Mehr Zeit für Wachstum: Vermögensbildung für mehrere Generationen
Durch das künftig mögliche Endalter von 120 Jahren kann eingezahltes Kapital
langfristig im Versicherungsmantel gehalten und für den kontinuierlichen,
effektiven Vermögensaufbau mit sehr langen Anlagehorizonten eingesetzt werden.
Auch die Möglichkeiten zur generationenübergreifenden Vermögensplanung nach den
individuellen Wünschen und Zielen der Kunden werden im Rahmen des
Produkt-Upgrades erweitert. Kunden können künftig noch präziser festlegen, unter
welchen Voraussetzungen Vermögen an eine bezugsberechtigte Person ausbezahlt
wird. Dafür stehen verschiedene Termfix-Regelungen zur Verfügung. Die Auszahlung
kann beispielsweise an Schul-, Ausbildungs- oder Studienabschluss, Hochzeit,
Geburt eines Kindes, Abschluss einer Aufstiegsfortbildung, Immobilienerwerb oder
Unternehmensgründungen geknüpft werden.
Auf diese Weise lässt sich Vermögen nicht nur übertragen, sondern seine
Auszahlung gezielter und kontrolliert mit wichtigen Stationen im Leben der
Begünstigten verbinden. Für Vermittler erweitern sich damit zugleich die
Beratungsmöglichkeiten vom reinen Vorsorgemanagement hin zur langfristigen
Strategie für Vermögensaufbau, -management und Übertragung des eingezahlten
Kapitals über mehrere Generationen hinweg.
Mehr Spielräume bei Vermögensaufbau
Neu ist außerdem, dass Kunden künftig zwischen Einmalanlagen, laufenden
Einzahlungen oder einer Kombination aus beidem wählen und den Vermögensaufbau
flexibel an die Lebensphase und die finanzielle Situation anpassen können.
Während der gesamten Vertragslaufzeit sind Beitragspausen von insgesamt bis zu
36 Monaten möglich.
Für Einzahlungen per Einmalbeitrag kann künftig ein strukturiertes
Anlaufmanagement gewählt werden. Dabei wird das eingezahlte Kapital zunächst in
einen schwankungsarmen Fonds mit geringer Risikoklasse investiert und
anschließend über einen individuell gewählten Zeitraum in die persönliche
Fondsauswahl umgeschichtet. So lässt sich insbesondere bei größeren
Einmalanlagen das Risiko reduzieren, dass das gesamte Kapital zu einem
ungünstigen Zeitpunkt investiert wird. Zusätzlichen Gestaltungsspielraum
ermöglicht die Wealth-Police auch bei der Vermögensübertragung im Todesfall.
Neben der bisherigen einmaligen Auszahlung kann für die bezugsberechtigte Person
eine lebenslange Rentenzahlung vereinbart werden. Versicherungsnehmer können
damit nicht nur festlegen, wer wie viel Vermögen erhält, sondern auch, wie es
ausbezahlt wird. Damit entsteht eine weitere Alternative für eine steuer- und
renditeoptimierte Vermögensübertragung im Rahmen des Versicherungsvertrags.
Mehr Möglichkeiten für die langfristige Beratung
Liechtenstein Life Wealth gehört zu den erfolgreichsten Produkten des
Versicherers auf dem deutschen Markt, mit dem insbesondere der stark wachsende
Bedarf nach intelligenten Lösungen für Erbschaften und Schenkungen adressiert
werden kann. Für Vermittler bietet das Produkt-Upgrade der Wealth-Police
vielfältige neue Beratungsansätze jenseits der klassischen Altersvorsorge sowie
ein modernes NAV-Vergütungsmodell.
"Für Vermittler liegt der entscheidende Mehrwert dieses umfassenden
Produktupdates darin, dass sie ihren Kunden eine übergreifende Vorsorge- und
Vermögenslösung für jede Lebensphase und jeden Begünstigungswunsch anbieten
können", sagt Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life Assurance AG.
"Vermögensaufbau, Vermögensbewahrung, Nachfolge und Versorgung der nächsten
Generation können langfristig zusammengedacht werden. Gerade bei vermögenden
Kunden entsteht dadurch ein Beratungsansatz, der weit über die klassische
Fondspolice hinausgeht."
Über Liechtenstein Life
Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und
Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die
finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen
hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan
(Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein
Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit
renommierten Investmentmanagern. Das Unternehmen gehört zur digitalen
Finanzgruppe The Prosperity Company AG, die derzeit rund 130 Mitarbeitende
beschäftigt.
Pressekontakt:
Florian Semle
Digitale Klarheit - Kommunikationsberatung
t: +49 177 43 75 115
m: mailto:florian.semle@digitale-klarheit.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163540/6362664
OTS: Liechtenstein Life Assurance AG
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