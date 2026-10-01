OTS: Liechtenstein Life Assurance AG / Liechtenstein Life erweitert ...

Liechtenstein Life erweitert Wealth-Police für langfristiges

Vermögensmanagement

Schaan (ots) - Liechtenstein Life erweitert ab Oktober die fondsgebundene

Lebensversicherung Liechtenstein Life Wealth um neue Gestaltungsmöglichkeiten

für das langfristige Vermögensmanagement. Die neue Wealth-Police kann erstmals

bis zum 120. Lebensjahr abgeschlossen werden und ermöglicht Todesfallleistungen

an Hinterbliebene als lebenslange Rente. Kunden können somit effektiven

Vermögensaufbau, flexibles Vermögensmanagement und steuerlich durchdachte

Vermögensübertragung mittels Schenkungen in einem einzigen Vertrag über sehr

lange Anlagehorizonte hinweg verbinden. Zahlreiche neue Funktionen wie ein

gezieltes Anlaufmanagement für Einmalbeiträge, mehr Flexibilität bei

Einzahlungen, erweiterte Termfix-Optionen und die Möglichkeit einer lebenslangen

Rente als Todesfallleistung schaffen interessante zusätzliche Möglichkeiten der

Vermögensstrukturierung für Kunden und damit neue Beratungsansätze für

Vermittler.

Mehr Zeit für Wachstum: Vermögensbildung für mehrere Generationen

Durch das künftig mögliche Endalter von 120 Jahren kann eingezahltes Kapital

langfristig im Versicherungsmantel gehalten und für den kontinuierlichen,

effektiven Vermögensaufbau mit sehr langen Anlagehorizonten eingesetzt werden.

Auch die Möglichkeiten zur generationenübergreifenden Vermögensplanung nach den

individuellen Wünschen und Zielen der Kunden werden im Rahmen des

Produkt-Upgrades erweitert. Kunden können künftig noch präziser festlegen, unter

welchen Voraussetzungen Vermögen an eine bezugsberechtigte Person ausbezahlt

wird. Dafür stehen verschiedene Termfix-Regelungen zur Verfügung. Die Auszahlung

kann beispielsweise an Schul-, Ausbildungs- oder Studienabschluss, Hochzeit,

Geburt eines Kindes, Abschluss einer Aufstiegsfortbildung, Immobilienerwerb oder

Unternehmensgründungen geknüpft werden.

Auf diese Weise lässt sich Vermögen nicht nur übertragen, sondern seine

Auszahlung gezielter und kontrolliert mit wichtigen Stationen im Leben der

Begünstigten verbinden. Für Vermittler erweitern sich damit zugleich die

Beratungsmöglichkeiten vom reinen Vorsorgemanagement hin zur langfristigen

Strategie für Vermögensaufbau, -management und Übertragung des eingezahlten

Kapitals über mehrere Generationen hinweg.

Mehr Spielräume bei Vermögensaufbau

Neu ist außerdem, dass Kunden künftig zwischen Einmalanlagen, laufenden

Einzahlungen oder einer Kombination aus beidem wählen und den Vermögensaufbau

flexibel an die Lebensphase und die finanzielle Situation anpassen können.

Während der gesamten Vertragslaufzeit sind Beitragspausen von insgesamt bis zu

36 Monaten möglich.

Für Einzahlungen per Einmalbeitrag kann künftig ein strukturiertes

Anlaufmanagement gewählt werden. Dabei wird das eingezahlte Kapital zunächst in

einen schwankungsarmen Fonds mit geringer Risikoklasse investiert und

anschließend über einen individuell gewählten Zeitraum in die persönliche

Fondsauswahl umgeschichtet. So lässt sich insbesondere bei größeren

Einmalanlagen das Risiko reduzieren, dass das gesamte Kapital zu einem

ungünstigen Zeitpunkt investiert wird. Zusätzlichen Gestaltungsspielraum

ermöglicht die Wealth-Police auch bei der Vermögensübertragung im Todesfall.

Neben der bisherigen einmaligen Auszahlung kann für die bezugsberechtigte Person

eine lebenslange Rentenzahlung vereinbart werden. Versicherungsnehmer können

damit nicht nur festlegen, wer wie viel Vermögen erhält, sondern auch, wie es

ausbezahlt wird. Damit entsteht eine weitere Alternative für eine steuer- und

renditeoptimierte Vermögensübertragung im Rahmen des Versicherungsvertrags.

Mehr Möglichkeiten für die langfristige Beratung

Liechtenstein Life Wealth gehört zu den erfolgreichsten Produkten des

Versicherers auf dem deutschen Markt, mit dem insbesondere der stark wachsende

Bedarf nach intelligenten Lösungen für Erbschaften und Schenkungen adressiert

werden kann. Für Vermittler bietet das Produkt-Upgrade der Wealth-Police

vielfältige neue Beratungsansätze jenseits der klassischen Altersvorsorge sowie

ein modernes NAV-Vergütungsmodell.

"Für Vermittler liegt der entscheidende Mehrwert dieses umfassenden

Produktupdates darin, dass sie ihren Kunden eine übergreifende Vorsorge- und

Vermögenslösung für jede Lebensphase und jeden Begünstigungswunsch anbieten

können", sagt Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life Assurance AG.

"Vermögensaufbau, Vermögensbewahrung, Nachfolge und Versorgung der nächsten

Generation können langfristig zusammengedacht werden. Gerade bei vermögenden

Kunden entsteht dadurch ein Beratungsansatz, der weit über die klassische

Fondspolice hinausgeht."

Über Liechtenstein Life

Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und

Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die

finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen

hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan

(Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein

Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit

renommierten Investmentmanagern. Das Unternehmen gehört zur digitalen

Finanzgruppe The Prosperity Company AG, die derzeit rund 130 Mitarbeitende

beschäftigt.

Pressekontakt:

Florian Semle

Digitale Klarheit - Kommunikationsberatung

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OTS: Liechtenstein Life Assurance AG