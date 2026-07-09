OTS: Lissi GmbH / Unabhängigkeit für Europas Finanzsektor: Lissi GmbH sichert ...

Unabhängigkeit für Europas Finanzsektor: Lissi GmbH sichert sich 3,5

Millionen Euro unter der Führung von Ventech für die europäische,

AMLR-konforme EUDI-Wallet-Integration (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -

- Europäisches Investorenkonsortium : Der paneuropäische Lead-Investor Ventech

(https://ventechvc.com/) und die BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft

Hessen investieren in den Wallet-Infrastrukturanbieter Lissi GmbH und stärken

Europas digitale Souveränität.

- Fokus auf regulierten Markt : Mit der neuen Finanzierung strebt Lissi die

Marktführerschaft für EUDI-Wallet-Anbindungen im Finanzsektor an und stärkt

seine Position als Anbieter, dem bereits zahlreiche große Finanzunternehmen

vertrauen.

- Produktoffensive : Lissi erweitert seine Wallet Connector Suite um ein neues

Software Development Kit (SDK), mit dem Finanzinstitute

ID-Wallet-Funktionalitäten direkt in ihre bestehenden mobilen Anwendungen

einbetten können.

Die Lissi GmbH, europäischer Pionier im Bereich EUDI-Wallet-Anbindung und

Verifiable Credentials, gibt den erfolgreichen Abschluss einer neuen

Finanzierungsrunde in Höhe von 3,5 Millionen Euro bekannt. Angeführt wird die

Runde von der europäischen Venture-Capital-Firma Ventech, der sich die BM H

Beteiligungs- Managementgesellschaft Hessen zusammen mit den Bestandsinvestoren

main incubator (Commerzbank Gruppe) und Ninepointfive Ventures anschließt.

Mit dieser Investition setzt Lissi ein deutliches Zeichen für eine souveräne

europäische digitale Identität. Mit Investoren aus drei verschiedenen EU-Ländern

(Deutschland, Frankreich, Belgien) und einem Partnernetzwerk in der gesamten EU

positioniert sich Lissi bewusst als unabhängige, paneuropäische

Plattform-Alternative.

Die AMLR-Uhr tickt: Enormer Handlungsbedarf im Finanzsektor

Der Zeitpunkt der Finanzierungsrunde könnte kaum relevanter sein. Am 10. Juli

2027 tritt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) in Kraft, was die Nachfrage nach

vertrauenswürdigen digitalen Identitätslösungen im gesamten Finanzsektor

beschleunigt. Während sich Banken und Finanzdienstleister auf den neuen

Regulierungsrahmen vorbereiten, gewinnen interoperable eIDAS-konforme

Identitätslösungen zunehmend an Bedeutung.

Schon heute stammen 90 Prozent der Lissi-Kunden aus dem Finanzsektor. Dazu

gehören Banken, Versicherungen, Zahlungsdienstleister,

Identitätsprüfungsanbieter und qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter -

darunter Marktführer wie itsme und die Commerzbank. Darauf aufbauend nutzt Lissi

die neuen Finanzierungsmittel gezielt, um Finanzinstituten eine praxisnahe

Lösung zur Erfüllung der AMLR-Anforderungen zu liefern und neue Geschäftsmodelle

im Bereich Open Finance mit Identity Wallets zu ermöglichen.

"Wir haben 2025 die EUDI Wallet Challenge der Bundesregierung gewonnen.

Basierend auf dieser Erfahrung bauen wir unsere EUDI Wallet Connector Suite

weiter aus und haben mit der Entwicklung eines eigenen Software Development Kits

begonnen. Hiermit können Finanzunternehmen alle Funktionalitäten moderner

Identity Wallets direkt in ihre eigenen Apps integrieren", erklärt Sebastian

Bickerle, CTO und Co-Founder von Lissi. "Damit kann in Zukunft jede Banking App

im Handumdrehen zum ID Wallet erweitert werden."

Konnektivität für alle europäischen Wallets

Ziel von Lissi ist es, mit seiner EUDI Wallet Connector Suite eine nahtlose

Interoperabilität zwischen öffentlichen und privaten EUDI Wallets in der

gesamten Europäischen Union zu ermöglichen und die Implementierungen in den

Mitgliedsstaaten sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor zu

unterstützen.

Helge Michael, CEO und Co-Founder von Lissi, betont die strategische

Ausrichtung: "Finanzinstitute benötigen Lösungen, die sich nahtlos in bestehende

IT-Landschaften integrieren lassen und ihnen gleichzeitig die volle Kontrolle

über ihre Kundendaten ermöglichen. Unsere Plattform wurde exakt für diese

Anforderungen entwickelt: eIDAS-konform, flexibel einsetzbar und auf die hohen

Sicherheits- und Compliance-Standards des Finanzsektors ausgerichtet. Das

Vertrauen zahlreicher Banken und Finanzdienstleister zeigt, dass dieser Ansatz

im Markt gut ankommt."

Stephan Wirries, General Partner bei Ventech: "Wir freuen uns sehr, das Team von

Lissi zu unterstützen. Viele seiner Wettbewerbsvorteile beruhen darauf, dass

Adrian, Sebastian und Helge nicht nur theoretisch über Compliance im Bankwesen

diskutieren, sondern ihr Unternehmen ursprünglich innerhalb der Commerzbank

aufgebaut haben. Dadurch verstehen sie die Prioritäten der Bank-IT auf einer

Ebene, die für Außenstehende nur schwer zu erreichen ist. Ihr SDK-Ansatz, mit

dem bestehende Banking-Apps in Wallets umgewandelt werden, die auf den Märkten

aller EU-Mitgliedstaaten funktionieren, wird regulierten Kunden dabei helfen,

eIDAS-konforme Abläufe noch besser zu nutzen."

Stephan Groß, Senior Investment Manager bei BM H: "Lissi ist ein hervorragendes

Beispiel für die Art von Technologieunternehmen, die wir unterstützen möchten:

in Hessen verwurzelt, auf fundiertem Fachwissen aufgebaut und auf eine klare

Marktchance in Europa ausgerichtet. Das Team hat eine äußerst relevante

Infrastrukturlösung für regulierte Branchen entwickelt und bereits das Vertrauen

wichtiger Marktteilnehmer gewonnen. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ventech und

den bestehenden Investoren die nächste Wachstumsphase von Lissi zu

unterstützen."

Social Proof und starkes Ökosystem

Lissi ist seit 2019 im Bereich der digitalen Identitäten aktiv und hat von

Anfang an, zunächst als Teil der Commerzbank Gruppe, zur Entwicklung des

europäischen EUDI Wallet Ökosystems beigetragen. Als Lead des Forschungsprojekts

IDunion war das Unternehmen an zentralen technischen Komponenten beteiligt, die

heute in europäischen digitalen Identitäts-Wallets zum Einsatz kommen. Lissi

beteiligte sich auch an den europäischen Large Scale Pilots EWC und POTENTIAL

und trägt über das laufende Konsortium WE BUILD weiterhin zu neuen Standards,

Interoperabilität und technischen Fähigkeiten für EUDI Wallets bei.

"Als aktiver Mitgestalter verschiedener EUDI-Wallet-Initiativen in der EU

verbindet Lissi die Nähe zur Standardisierung mit praktischer

Implementierungserfahrung. Wir haben bereits Projekte mit mehr als 30

Organisationen aus 10 Mitgliedsstaaten realisiert oder arbeiten mit ihnen an der

Integration von EUDI Wallets", so Adrian Doerk, Co-Founder und Chief Marketing

Officer von Lissi.

Über Lissi GmbH

Lissi ist ein europäischer, unabhängiger Anbieter für die Integration von EUDI

Wallets in digitale Prozesse und genießt das Vertrauen großer Finanzinstitute

und Identitätsprüfungsanbieter (IDVs). Das Kernprodukt, die EUDI Wallet

Connector Suite, ermöglicht die nahtlose Integration des EUDI Wallets in

zentrale Workflows wie KYC, starke Kundenauthentifizierung (SCA) oder die

Ausstellung digitaler Credentials - mit integrierten Multi-Tenancy- und

White-Labeling-Funktionen auf höchstem Compliance-Niveau. Die Software kann

On-Premises oder in kontrollierten Private-Cloud-Infrastrukturen betrieben

werden und ermöglicht Institutionen so die volle Kontrolle über ihre eigenen

Kundendaten.

Lissi arbeitet seit 2019 an digitaler Identitätsinfrastruktur und hat die

Entwicklung des europäischen ID-Wallet-Ökosystems frühzeitig mitgestaltet. Als

Leiter des Forschungsprojekts IDunion war Lissi an der Entwicklung wichtiger

technischer Protokolle beteiligt, die heute in EUDI Wallets verwendet werden.

Nach der Ausgliederung aus der Commerzbank Gruppe im Jahr 2023 wurde Lissi 2025

zum Gewinner der deutschen EUDI Wallet Challenge gekürt und unterstützt heute

zahlreiche Finanzinstitute bei der Anbindung des EUDI Wallets an ihre Prozesse.

Darüber hinaus spielt das Unternehmen weiterhin eine aktive Rolle bei der

Weiterentwicklung technischer Standards und interoperabler Lösungen und ist

unter anderem an dem Large Scale Pilot "We Build" der EU beteiligt.

Über Ventech

Ventech ist eine etablierte Early-Stage-Venture-Capital-Firma in Europa und

Asien mit starkem Fokus auf Digitalisierung . Gegründet im Jahr 1998, unterstützt

Ventech die innovativsten und visionärsten Tech-Unternehmer in verschiedenen

Sektoren mit globalen Ambitionen. Mit ihrer dualen Struktur verfügt die

Plattform von Ventech über dedizierte Fonds für Europa (Paris, München, Berlin,

Helsinki & Stockholm) und Asien (Shanghai und Hongkong).

Seit seiner Gründung hat Ventech fast 1 Milliarde Euro aufgebracht und über 320

Investments (darunter Vestiaire Collective, Prewave, Ogury, The Custimization

Group, Veo Technologies, Reveal, Speexx, Keep) und über 180 Exits realisiert

(Believe (BLV.PA) - an der Euronext gelistet; Arteris (AIP) an der Nasdaq

gelistet; FintecSystems; Withings; 4 Stop usw.).

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ventechvc.com. Folgen Sie uns

auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/591100/admin/feed/posts/) und

Twitter (https://twitter.com/ventech_vc) @Ventech_VC

Über BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen

Die BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH ist eine 2001 gegründete

Investment- und Venture-Capital-Gesellschaft mit Sitz in Wiesbaden und eine

100-prozentige Tochtergesellschaft der Helaba. Die BM H verwaltet derzeit sechs

Investmentfonds mit einem Gesamtvolumen von 450 Mio. Euro und hat seit ihrer

Gründung in mehr als 500 Unternehmen investiert. Der Investitionsfokus umfasst

Software/Analytics, Fintech /Insurtech, Digital Health/Medtech, Deep Tech,

IoT/Industrial Tech und Cleantech.

Weitere Informationen: http://www.bmh-hessen.de/.

Pressekontakt:

sarah.schuetz@lissi.id | lissi.id | Lissi GmbH | Eschersheimer Landstrasse 6 |

60322 Frankfurt, Germany

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177725/6311109

OTS: Lissi GmbH