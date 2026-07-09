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09.07.2026 09:32:38
OTS: Lissi GmbH / Unabhängigkeit für Europas Finanzsektor: Lissi GmbH sichert ...
Unabhängigkeit für Europas Finanzsektor: Lissi GmbH sichert sich 3,5
Millionen Euro unter der Führung von Ventech für die europäische,
AMLR-konforme EUDI-Wallet-Integration (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) -
- Europäisches Investorenkonsortium : Der paneuropäische Lead-Investor Ventech
(https://ventechvc.com/) und die BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft
Hessen investieren in den Wallet-Infrastrukturanbieter Lissi GmbH und stärken
Europas digitale Souveränität.
- Fokus auf regulierten Markt : Mit der neuen Finanzierung strebt Lissi die
Marktführerschaft für EUDI-Wallet-Anbindungen im Finanzsektor an und stärkt
seine Position als Anbieter, dem bereits zahlreiche große Finanzunternehmen
vertrauen.
- Produktoffensive : Lissi erweitert seine Wallet Connector Suite um ein neues
Software Development Kit (SDK), mit dem Finanzinstitute
ID-Wallet-Funktionalitäten direkt in ihre bestehenden mobilen Anwendungen
einbetten können.
Die Lissi GmbH, europäischer Pionier im Bereich EUDI-Wallet-Anbindung und
Verifiable Credentials, gibt den erfolgreichen Abschluss einer neuen
Finanzierungsrunde in Höhe von 3,5 Millionen Euro bekannt. Angeführt wird die
Runde von der europäischen Venture-Capital-Firma Ventech, der sich die BM H
Beteiligungs- Managementgesellschaft Hessen zusammen mit den Bestandsinvestoren
main incubator (Commerzbank Gruppe) und Ninepointfive Ventures anschließt.
Mit dieser Investition setzt Lissi ein deutliches Zeichen für eine souveräne
europäische digitale Identität. Mit Investoren aus drei verschiedenen EU-Ländern
(Deutschland, Frankreich, Belgien) und einem Partnernetzwerk in der gesamten EU
positioniert sich Lissi bewusst als unabhängige, paneuropäische
Plattform-Alternative.
Die AMLR-Uhr tickt: Enormer Handlungsbedarf im Finanzsektor
Der Zeitpunkt der Finanzierungsrunde könnte kaum relevanter sein. Am 10. Juli
2027 tritt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) in Kraft, was die Nachfrage nach
vertrauenswürdigen digitalen Identitätslösungen im gesamten Finanzsektor
beschleunigt. Während sich Banken und Finanzdienstleister auf den neuen
Regulierungsrahmen vorbereiten, gewinnen interoperable eIDAS-konforme
Identitätslösungen zunehmend an Bedeutung.
Schon heute stammen 90 Prozent der Lissi-Kunden aus dem Finanzsektor. Dazu
gehören Banken, Versicherungen, Zahlungsdienstleister,
Identitätsprüfungsanbieter und qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter -
darunter Marktführer wie itsme und die Commerzbank. Darauf aufbauend nutzt Lissi
die neuen Finanzierungsmittel gezielt, um Finanzinstituten eine praxisnahe
Lösung zur Erfüllung der AMLR-Anforderungen zu liefern und neue Geschäftsmodelle
im Bereich Open Finance mit Identity Wallets zu ermöglichen.
"Wir haben 2025 die EUDI Wallet Challenge der Bundesregierung gewonnen.
Basierend auf dieser Erfahrung bauen wir unsere EUDI Wallet Connector Suite
weiter aus und haben mit der Entwicklung eines eigenen Software Development Kits
begonnen. Hiermit können Finanzunternehmen alle Funktionalitäten moderner
Identity Wallets direkt in ihre eigenen Apps integrieren", erklärt Sebastian
Bickerle, CTO und Co-Founder von Lissi. "Damit kann in Zukunft jede Banking App
im Handumdrehen zum ID Wallet erweitert werden."
Konnektivität für alle europäischen Wallets
Ziel von Lissi ist es, mit seiner EUDI Wallet Connector Suite eine nahtlose
Interoperabilität zwischen öffentlichen und privaten EUDI Wallets in der
gesamten Europäischen Union zu ermöglichen und die Implementierungen in den
Mitgliedsstaaten sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor zu
unterstützen.
Helge Michael, CEO und Co-Founder von Lissi, betont die strategische
Ausrichtung: "Finanzinstitute benötigen Lösungen, die sich nahtlos in bestehende
IT-Landschaften integrieren lassen und ihnen gleichzeitig die volle Kontrolle
über ihre Kundendaten ermöglichen. Unsere Plattform wurde exakt für diese
Anforderungen entwickelt: eIDAS-konform, flexibel einsetzbar und auf die hohen
Sicherheits- und Compliance-Standards des Finanzsektors ausgerichtet. Das
Vertrauen zahlreicher Banken und Finanzdienstleister zeigt, dass dieser Ansatz
im Markt gut ankommt."
Stephan Wirries, General Partner bei Ventech: "Wir freuen uns sehr, das Team von
Lissi zu unterstützen. Viele seiner Wettbewerbsvorteile beruhen darauf, dass
Adrian, Sebastian und Helge nicht nur theoretisch über Compliance im Bankwesen
diskutieren, sondern ihr Unternehmen ursprünglich innerhalb der Commerzbank
aufgebaut haben. Dadurch verstehen sie die Prioritäten der Bank-IT auf einer
Ebene, die für Außenstehende nur schwer zu erreichen ist. Ihr SDK-Ansatz, mit
dem bestehende Banking-Apps in Wallets umgewandelt werden, die auf den Märkten
aller EU-Mitgliedstaaten funktionieren, wird regulierten Kunden dabei helfen,
eIDAS-konforme Abläufe noch besser zu nutzen."
Stephan Groß, Senior Investment Manager bei BM H: "Lissi ist ein hervorragendes
Beispiel für die Art von Technologieunternehmen, die wir unterstützen möchten:
in Hessen verwurzelt, auf fundiertem Fachwissen aufgebaut und auf eine klare
Marktchance in Europa ausgerichtet. Das Team hat eine äußerst relevante
Infrastrukturlösung für regulierte Branchen entwickelt und bereits das Vertrauen
wichtiger Marktteilnehmer gewonnen. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ventech und
den bestehenden Investoren die nächste Wachstumsphase von Lissi zu
unterstützen."
Social Proof und starkes Ökosystem
Lissi ist seit 2019 im Bereich der digitalen Identitäten aktiv und hat von
Anfang an, zunächst als Teil der Commerzbank Gruppe, zur Entwicklung des
europäischen EUDI Wallet Ökosystems beigetragen. Als Lead des Forschungsprojekts
IDunion war das Unternehmen an zentralen technischen Komponenten beteiligt, die
heute in europäischen digitalen Identitäts-Wallets zum Einsatz kommen. Lissi
beteiligte sich auch an den europäischen Large Scale Pilots EWC und POTENTIAL
und trägt über das laufende Konsortium WE BUILD weiterhin zu neuen Standards,
Interoperabilität und technischen Fähigkeiten für EUDI Wallets bei.
"Als aktiver Mitgestalter verschiedener EUDI-Wallet-Initiativen in der EU
verbindet Lissi die Nähe zur Standardisierung mit praktischer
Implementierungserfahrung. Wir haben bereits Projekte mit mehr als 30
Organisationen aus 10 Mitgliedsstaaten realisiert oder arbeiten mit ihnen an der
Integration von EUDI Wallets", so Adrian Doerk, Co-Founder und Chief Marketing
Officer von Lissi.
Über Lissi GmbH
Lissi ist ein europäischer, unabhängiger Anbieter für die Integration von EUDI
Wallets in digitale Prozesse und genießt das Vertrauen großer Finanzinstitute
und Identitätsprüfungsanbieter (IDVs). Das Kernprodukt, die EUDI Wallet
Connector Suite, ermöglicht die nahtlose Integration des EUDI Wallets in
zentrale Workflows wie KYC, starke Kundenauthentifizierung (SCA) oder die
Ausstellung digitaler Credentials - mit integrierten Multi-Tenancy- und
White-Labeling-Funktionen auf höchstem Compliance-Niveau. Die Software kann
On-Premises oder in kontrollierten Private-Cloud-Infrastrukturen betrieben
werden und ermöglicht Institutionen so die volle Kontrolle über ihre eigenen
Kundendaten.
Lissi arbeitet seit 2019 an digitaler Identitätsinfrastruktur und hat die
Entwicklung des europäischen ID-Wallet-Ökosystems frühzeitig mitgestaltet. Als
Leiter des Forschungsprojekts IDunion war Lissi an der Entwicklung wichtiger
technischer Protokolle beteiligt, die heute in EUDI Wallets verwendet werden.
Nach der Ausgliederung aus der Commerzbank Gruppe im Jahr 2023 wurde Lissi 2025
zum Gewinner der deutschen EUDI Wallet Challenge gekürt und unterstützt heute
zahlreiche Finanzinstitute bei der Anbindung des EUDI Wallets an ihre Prozesse.
Darüber hinaus spielt das Unternehmen weiterhin eine aktive Rolle bei der
Weiterentwicklung technischer Standards und interoperabler Lösungen und ist
unter anderem an dem Large Scale Pilot "We Build" der EU beteiligt.
Über Ventech
Ventech ist eine etablierte Early-Stage-Venture-Capital-Firma in Europa und
Asien mit starkem Fokus auf Digitalisierung. Gegründet im Jahr 1998, unterstützt
Ventech die innovativsten und visionärsten Tech-Unternehmer in verschiedenen
Sektoren mit globalen Ambitionen. Mit ihrer dualen Struktur verfügt die
Plattform von Ventech über dedizierte Fonds für Europa (Paris, München, Berlin,
Helsinki & Stockholm) und Asien (Shanghai und Hongkong).
Seit seiner Gründung hat Ventech fast 1 Milliarde Euro aufgebracht und über 320
Investments (darunter Vestiaire Collective, Prewave, Ogury, The Custimization
Group, Veo Technologies, Reveal, Speexx, Keep) und über 180 Exits realisiert
(Believe (BLV.PA) - an der Euronext gelistet; Arteris (AIP) an der Nasdaq
gelistet; FintecSystems; Withings; 4 Stop usw.).
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ventechvc.com. Folgen Sie uns
auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/591100/admin/feed/posts/) und
Twitter (https://twitter.com/ventech_vc) @Ventech_VC
Über BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen
Die BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH ist eine 2001 gegründete
Investment- und Venture-Capital-Gesellschaft mit Sitz in Wiesbaden und eine
100-prozentige Tochtergesellschaft der Helaba. Die BM H verwaltet derzeit sechs
Investmentfonds mit einem Gesamtvolumen von 450 Mio. Euro und hat seit ihrer
Gründung in mehr als 500 Unternehmen investiert. Der Investitionsfokus umfasst
Software/Analytics, Fintech/Insurtech, Digital Health/Medtech, Deep Tech,
IoT/Industrial Tech und Cleantech.
Weitere Informationen: http://www.bmh-hessen.de/.
Pressekontakt:
sarah.schuetz@lissi.id | lissi.id | Lissi GmbH | Eschersheimer Landstrasse 6 |
60322 Frankfurt, Germany
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177725/6311109
OTS: Lissi GmbH
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