OTS: Logwin AG / Logwin stärkt Präsenz im Südwesten Deutschlands: Übernahme ...

Großostheim / Renningen (ots) - Durch die Übernahme der Logistikimmobilie in
Renningen stärkt Logwin seine Präsenz im Großraum Stuttgart und setzt auf
nachhaltiges Wachstum in einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas.
Der Logwin Konzern erweitert seine strategische Position in Deutschland und
übernimmt die Immobilien am Standort in Renningen bei Stuttgart. Damit festigt
das Unternehmen seine Präsenz in einer der wirtschaftlich stärksten Regionen
Europas und sichert zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten.
Der bisher angemietete Standort umfasst ca. 10.000 Quadratmeter Logistikfläche
und liegt verkehrsgünstig am Leonberger Dreieck mit direkter Anbindung an die
Autobahnen A8 und A81. Diese Lage gewährleistet optimale Voraussetzungen für
Transporte innerhalb Deutschlands und Europas.
Vom Standort Renningen aus betreut Logwin bereits heute zentrale Kunden aus der
Region. Die Übernahme unterstreicht die Bedeutung des Wirtschaftsraums
Baden-Württemberg innerhalb des Logwin Netzwerkes.
Investition in regionale Stärke und europäische Anbindung
"Mit der Übernahme in Renningen setzen wir ein klares Signal: Wir investieren
gezielt in die Region Stuttgart und stärken unsere operative Basis für die
kommenden Jahre", erklärt ein Sprecher von Logwin. "Unsere Kunden profitieren
von kurzen Wegen und der engen Einbindung des Standorts in unser europäisches
Netzwerk."
Mit diesem Schritt verfolgt Logwin konsequent seine Strategie, an zentralen
logistischen Knotenpunkten präsent zu sein und kundenorientierte Lösungen
kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Über die Logwin AG
Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für Kunden aus Industrie und
Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2024
einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. Euro und beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter.
Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190
Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und
Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.
Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.
Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg).
