OTS: Lotto Hamburg / LOTTO Hamburg veröffentlicht erfreulichen ...

LOTTO Hamburg veröffentlicht erfreulichen Jahresabschluss für 2024:
Steigerung der Hamburger Spieleinsätze um 6 Prozent auf rund 183
Millionen Euro (FOTO)
Hamburg (ots) -
- 89 Mio. Euro Gewinnausschüttung für Spielteilnehmende in Hamburg
- 27 Hochgewinne, davon sechs Hamburger Neu-Millionäre
- Rund 64 Mio. Euro für das Gemeinwohl in der Hansestadt
Mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Jahr 2024 zieht LOTTO
Hamburg eine positive Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr. An die Hamburger
Gewinnerinnen und Gewinner konnten Spielgewinne in Höhe von insgesamt 89,4 Mio.
Euro ausgeschüttet werden. Dank der Steigerung der Spieleinsätze um 6 Prozent,
konnte LOTTO Hamburg auch die Beiträge für das Gemeinwohl in Hamburg auf 64 Mio.
Euro steigern.
Die vereinnahmten Spieleinsätze der Landeslotteriegesellschaft lagen 2024 bei
insgesamt 182,8 Mio. Euro und sind damit um 10,7 Mio. Euro (+ 6%) gegenüber dem
Vorjahresergebnis von 172,1 Mio. Euro gestiegen.
Die Geschäftsführer der LOTTO Hamburg GmbH, Michael Heinrich und Torsten
Meinberg, führen dieses positive Ergebnis vor allem auf das gute Abschneiden der
europäischen Lotterie Eurojackpot zurück: "Durch den 2022 eingeführten zweiten
Eurojackpot-Ziehungstag am Dienstag und eine außergewöhnlich gute
Jackpot-Entwicklung sind die Eurojackpot-Spieleinsätze im vergangenen Jahr um 42
Prozent auf 63,9 Mio. Euro gestiegen. Ein beeindruckender Erfolg."
Die Stadt profitiert vom positiven Ergebnis ihrer Lotterien.
Die Lotteriesteuer und Konzessionsabgaben stiegen 2024 dank der insgesamt guten
Umsatz-Entwicklung um 3,5 Mio. Euro auf rund 64 Mio. Euro, das sind 6 Prozent
mehr als 2023.
Die Stadt und das Gemeinwohl profitieren von den Abgaben der städtischen LOTTO
Hamburg GmbH: Die Abführung in Höhe von rund 64 Millionen setzt sich zusammen
aus 31,6 Mio. Euro Lotteriesteuer und 30,4 Mio. Euro Konzessionsabgabe, die in
den Hamburger Haushalt fließen, sowie knapp 2 Mio. Euro Zweckabgaben an
Destinatäre aus den Bereichen Wohlfahrt, Sport, Denkmalschutz sowie Natur- und
Katastrophenschutz.
Das Jahresergebnis nach Ertragssteuern lag 2024 bei 1,6 Mio. Euro, im Vorjahr
2023 waren es knapp 1 Mio. Euro. Dieser Überschuss wurde auch 2025 nur teilweise
an die Gesellschafterin, die Freie und Hansestadt Hamburg, ausgeschüttet.
LOTTO 6aus49 und Eurojackpot bleiben die beliebtesten Lotterien
Die besonders beliebten und umsatzstarken Lotterien LOTTO 6aus49 und Eurojackpot
erzielten 2024 in Summe steigende Umsätze aufgrund erhöhter Jackpot-Aufkommen
beim Eurojackpot wie auch aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der 2022
eingeführten zusätzlichen Dienstagsziehung des Eurojackpot. Zum Teil geht dies
zu Lasten anderer Lotterien. Denn bei LOTTO 6aus49 lagen die Spieleinsätze rund
10% unter dem Vorjahreswert, während sie beim Eurojackpot 42% über dem Vorjahr
ausfielen.
Mehrheitlich gaben die Hamburgerinnen und Hamburger jedoch auch im Jahr 2024
ihre Tipps vor allem bei LOTTO 6aus49 ab. Mit 74,8 Mio. Euro erbringt der
Klassiker über vierzig Prozent der Spieleinsätze. An zweiter Stelle folgt die
Lotterie Eurojackpot, die mit 63,9 Mio. Euro rund 35% der gesamten Spieleinsätze
generiert.
Sechs neue Millionäre in Hamburg - Einer realisierte dies erst nach 12 Monaten
Insgesamt wurden über 34 Millionen Spielscheine und Lose für die 13
verschiedenen Produkte der städtischen LOTTO Hamburg GmbH abgegeben. Dazu
gehören neben LOTTO 6aus49 und Eurojackpot auch die GlücksSpirale, die
Umweltlotterie BIN GO! sowie KENO, TOTO und die Zusatzlotterien Super6, Spiel77,
SiegerChance sowie die Rubbellose.
89 Mio. Euro haben die Spielteilnehmenden insgesamt mit den verschiedenen
Glücksspielen von LOTTO Hamburg gewonnen. Dabei erzielten sie 27 Mal sogar
Hochgewinne von 100.000 Euro und mehr. Davon wurden fünf Hochgewinne bei LOTTO
6aus49 gewonnen, 21 beim Eurojackpot und insgesamt drei bei den Zusatzlotterien
SUPER6 und Spiel77 sowie bei der GlücksSpirale.
Von insgesamt sechs Millionengewinnen wurden vier Millionengewinne beim
Eurojackpot erzielt. Den höchsten Hamburger Gewinn gab es bereits im Januar:
Über 5 Mio. Euro gingen an einen Hamburger Eurojackpot-Spieler, der seinen Tipp
im Internet abgegeben hatte. Ebenfalls im Januar hatte ein Spielteilnehmer aus
Wandsbek 2,4 Mio. Euro gewonnen. Im Februar strich ein Internetspieler 1 Mio.
Euro ein und im Oktober ging erneut ein Eurojackpot-Gewinn von über 1 Mio. Euro
in den Bezirk Wandsbek. Bei dem Klassiker LOTTO 6aus49 konnte ein
Internetspieler im März über 1,2 Mio. Euro jubeln.
Ein weiterer Millionär realisierte erst nach 12 Monaten sein Glück. Beim
Aufräumen hatte er einen Spielschein für die Zusatzlotterie "Spiel 77" vom Mai
2024 wiedergefunden und konnte nach Prüfung der Quittung in der LOTTO-Zentrale
im Mai 2025 überrascht den Gewinn von 2,5 Millionen Euro in Empfang nehmen.
Alles im Rahmen, sagt Geschäftsführer Torsten Meinberg: "Drei volle Jahre haben
Spielteilnehmende Zeit, ihre Gewinne geltend zu machen."
Das Gemeinwohl profitiert
Neben den kleinen und großen Gewinnern profitiert auch das Gemeinwohl. Denn
neben Konzessionsabgaben und Lotteriesteuer für den Hamburger Haushalt werden
Destinatäre aus gesellschaftlich relevanten Bereichen mit Lotteriemitteln
kontinuierlich unterstützt.
So fördern die GlücksSpirale und die Sieger-Chance sowie die Umweltlotterie BIN
GO! mit rund 2 Mio. Euro den Sport, Denkmalschutz und soziale Projekte sowie den
Umwelt- und Katastrophenschutz in Hamburg. Beispielsweise wurden 2024 aus
Erträgen der Umweltlotterie BIN GO! 109 Projekte in Natur- und Umweltschutz
gefördert.
Zusätzlich zu der Förderung des Leistungs- und Breitensports durch die
GlücksSpirale und Sieger-Chance unterstützt LOTTO Hamburg seit mehreren Jahren
den Hamburger Sport als Kooperationspartner mit jährlich 420.000 Euro.
Ausblick
Die Geschäftsführer von LOTTO Hamburg, Michael Heinrich und Torsten Meinberg
blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft: "Durch die kontinuierliche
Weiterentwicklung unserer Lotterien wird LOTTO Hamburg gemeinsam mit dem
Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) seine starke Stellung im umkämpften
deutschen Glücksspielmarkt erhalten. Mit seinen seriösen Glücksspielangeboten
steht LOTTO Hamburg in einem unruhigen Umfeld für Vertrauen und Verlässlichkeit.
Glück und Verantwortung für das Gemeinwohl gehören für LOTTO Hamburg zusammen. "
Der ausführliche Jahresabschlussbericht 2024 steht im Internet auf der Website
von LOTTO Hamburg zum Download bereit: Ausführlicher Jahresabschlussbericht 2024
(https://www.lotto-hh.de/lh/zahlen-und-fakten)
Fotos zur freien Nutzung stehen in der Databox von LOTTO Hamburg zum Download
bereit: Foto-Download (https://lotto-hh.ddatabox.de/public/download-shares/4uGVE
TFUHjAuuIP9TcvUYFFs1jN7j602)
Über LOTTO Hamburg:
- Die LOTTO Hamburg GmbH bietet im Auftrag der Freien und Hansestadt die
Staatslotterien an. Rund 100 Beschäftigte in der Zentrale und etwa 2.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ca. 400 LOTTO-Annahmestellen kümmern
sich in Hamburg um die Belange des staatlich geschützten Glücksspiels. Die
Rahmenbedingungen regelt dabei der Glücksspielstaatsvertrag. LOTTO Hamburg ist
erlaubter Anbieter gemäß White-List.
- Gewinnchancen auf die 1. Gewinnklasse bei LOTTO 6aus49 ca. 1:140 Mio. /
Eurojackpot ca. 1:140 Mio. / Spiel77 1:10 Mio. / SUPER6 1:1 Mio. /
GlücksSpirale 1:10 Mio. / Die Sieger-Chance ca. 1:3,3 Mio. / KENO ca. 1:2,1
Mio./ plus5 1:100.000 / BINGO! ca. 1:1,3 Mio. / TOTO 13er EW ca. 1:1,6 Mio. /
TOTO 6aus45 AW ca. 1:8,1 Mio.
- Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Weitere Informationen
auf der Website http://www.check-dein-spiel.de.
Pressekontakt:
LOTTO Hamburg GmbH, Pressesprecherin: Madeleine Göhring, E-Mail:
mailto:pressestelle@lotto-hh.de, Tel.: 040 - 632 05 250.
Sitz der Gesellschaft: LOTTO Hamburg GmbH, Überseering 4, 22297 Hamburg.
