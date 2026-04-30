OTS: LVM Versicherung / LVM Versicherung: Mehr Verträge, mehr Kunden, starkes ...

LVM Versicherung: Mehr Verträge, mehr Kunden, starkes Wachstum (FOTO)

Münster (ots) - Versicherer investiert in Personal und Digitalisierung

Die LVM Versicherung blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2025

zurück. Wachstum, Ertrag, Sicherheit und vertrieblicher Erfolg prägen das

Ergebnis des Vorjahres. Gleichzeitig treibt das Unternehmen seine digitale

Transformation konsequent voran. Auch bei den Mitarbeitenden legt die LVM erneut

zu und baut ihr Recruiting weiter aus.

Anlässlich ihrer Mitgliederversammlung gab die LVM Versicherung jetzt die

Geschäftszahlen für das Jahr 2025 bekannt. Mit einem Beitragsplus von 8,9

Prozent auf 5,3 Milliarden Euro Beitragseinnahmen liegt das Wachstum der

Unternehmensgruppe deutlich über Marktniveau. Der Jahresüberschuss steigt mit

264 Millionen Euro auf einen neuen Höchststand. Der Versicherer profitiert dabei

von einem außergewöhnlich schadenarmen Jahr.

Vertrieblich stehen die Zeichen ebenfalls auf Wachstum: Der Vertragsbestand

erhöht sich auf 15,5 Millionen Verträge, zudem gewinnt die LVM über 333.000

Versicherungsnehmer hinzu. Seit Anfang 2026 sind es über vier Millionen

Kundinnen und Kunden, die dem Versicherer vertrauen. Auch in einem

außergewöhnlich schadenarmen Jahr stellt die LVM ihre Verlässlichkeit in der

Schadenbearbeitung unter Beweis. Dem Versicherer wurden 2025 rund 950.000

Schäden gemeldet.

Die Sicherheitskennzahlen unterstreichen die finanzielle Stärke der LVM: Das

Eigenkapital steigt um 7,5 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, die Solvenzquoten

bleiben überaus stabil auf einem hohen Niveau.

Digitalisierung als Servicefaktor

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Digitalisierung. Das digitale

Kundenportal "Meine LVM" zählt inzwischen mehr als 1,1 Millionen Nutzer. Mit der

"IT-Transformation 2030" arbeitet die LVM an einer umfassenden Modernisierung

ihrer Kernsysteme. Zusätzlich etabliert das Unternehmen LVM-eigene

KI-Anwendungen im Innen- und Außendienst.

Gezielter Personalausbau: Über 500 Neueinstellungen geplant

2025 hat die LVM zum zweiten Mal in Folge mehr als 400 Neueinstellungen im

Innendienst und im angestellten Außendienst realisiert. Für 2026 sollen es

erstmals über 500 neue Mitarbeitende werden. Damit begegnet die LVM einerseits

dem demografischen Wandel in ihrer Belegschaft und reagiert andererseits auf den

erhöhten Personalbedarf eines wachsenden Unternehmens. Mit zielgerichteten

Recruitingmaßnahmen und starker Nachwuchsförderung gewinnt und bindet die LVM

Versicherung neue Talente.

So ordnet LVM-Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker die Geschäftszahlen ein

"Die LVM Versicherung ist auch 2025 weit über Markt gewachsen. Die Zahlen zeigen

unsere wirtschaftliche Stärke. Im Konzernergebnis profitieren wir allerdings

auch von einem erstaunlich schadenarmen Jahr. In den kommenden Jahren

investieren wir massiv in Digitalisierung, moderne IT und neue Arbeitsformen.

Das macht uns schneller, noch serviceorientierter und zukunftsfähiger. Und wir

investieren auch in Menschen: in unsere Mitarbeitenden, unseren Vertrieb,

unseren Nachwuchs und neue Talente. Diese Kombination aus finanzieller

Stabilität, gezielter Nutzung des technologischen Fortschritts und menschlicher

Nähe zeichnet die LVM aus."

Details finden Sie unter

http://www.lvm.de/unternehmen/die-lvm/zahlen-und-fakten/zahlen-geschaeftszahlen

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Nicola Flügemann

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