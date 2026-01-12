|
12.01.2026 10:46:38
OTS: Magirus GmbH / Internationaler Wachstumskurs wird fortgesetzt: Magirus ...
Internationaler Wachstumskurs wird fortgesetzt: Magirus gründet neue
Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Ulm (ots) -
- Stärkung von Absatz und Portfolio: hohe Nachfrage und Marktwachstum in den
Vereinigten Arabischen Emiraten
- Aufbau eines regionalen Leitstandorts für den Nahen Osten
- Mehr Kundennähe durch lokale Präsenz: schnellere Reaktionszeiten, direktere
Betreuung sowie höhere Verfügbarkeit der Fahrzeuge und Systeme
- Ausbau von Partnerschaften und strategische Akquisitionen in der Region
Die Vereinigten Arabischen Emirate zählen zu den wachstumsstärksten Regionen im
Nahen Osten. Hohe Temperaturen, komplexe Industrieanlagen und stark
expandierende urbane Strukturen stellen dabei nicht nur organisatorische
Herausforderungen dar. Wenn Einsatzkräfte unter den extremen klimatischen und
operativen Bedingungen arbeiten, müssen sie sich auf ihre Technik und
Ausstattung uneingeschränkt verlassen können. Vor diesem Hintergrund setzt die
Magirus GmbH ihren internationalen Wachstumskurs konsequent fort und befindet
sich derzeit in der Gründung einer neuen Gesellschaft in den Vereinigten
Arabischen Emiraten. Der Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der
internationalen Wachstums- und Regionalisierungsstrategie der Magirus-Gruppe.
Internationaler Ausbau der Präsenz von Magirus im Nahen Osten
Ziel dieser Internationalisierung ist der Ausbau der regionalen Präsenz im Nahen
Osten. Neben der Lieferung hochqualitativer Einsatztechnik liegt der Fokus
künftig verstärkt auf der lokalen Verfügbarkeit von Produkten, kürzeren
Reaktionszeiten sowie einem erweiterten Serviceangebot vor Ort. "Die
Internationalisierung ist eines unserer größten Potenziale", erklärt Fatmir
Veselaj, Chief Executive Officer (CEO) der Magirus GmbH, "mit der Gründung der
Magirus Vereinigte Arabische Emirate schaffen wir die strukturelle Grundlage, um
nachhaltig in der Region zu wachsen."
Stärkung von Absatz und Leistungsportfolio in der Region
Magirus beabsichtigt, insbesondere den Absatz von Lösch- und Rüstfahrzeugen
sowie von Equipment, Robotiklösungen und Ersatzteilen in der Region gezielt
auszubauen. Die neue Gesellschaft schafft die Voraussetzung, das vollständige
Leistungsportfolio von Magirus konsequent im regionalen Markt zu verankern und
Angebote stärker an lokale Einsatzanforderungen anzupassen. Durch die Nähe zum
Markt profitieren Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten künftig von
direkter Betreuung, schnelleren Reaktionszeiten und einer verbesserten
Verfügbarkeit von Fahrzeugen, Systemen und technischer Ausstattung.
Mehr Kundennähe durch lokale Organisation und Servicekompetenz
Einen zentralen Schwerpunkt setzt Magirus in seinem internationalen Wachstum auf
den weiteren Ausbau von Service- und Betreuungskompetenz vor Ort. Durch die
lokale Organisation rücken Projektabwicklungen, Inbetriebnahmen, Wartungen,
Schulungen und After-Sales-Services deutlich näher an den Kunden. Ziel ist es,
Einsatzkräfte über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge und Systeme hinweg
zuverlässig zu unterstützen. Kürzere Reaktionszeiten, eine höhere
Service-Verfügbarkeit sowie eine dauerhaft gesteigerte Einsatzbereitschaft
stehen dabei im Mittelpunkt, auch hinsichtlich der anspruchsvollen klimatischen
und operativen Bedingungen der Region.
Aufbau eines regionalen Leitstandorts in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Mit der neuen Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten will Magirus
nicht nur den internationalen Erfolgskurs weiter fortsetzen, sondern verfolgt
zudem das klare Ziel, einen führenden Leitstandort für den Nahen Osten
aufzubauen. Von hier aus sollen regionale Aktivitäten gebündelt,
Marktanforderungen koordiniert und die Steigerung des Marktanteils in der Region
gezielt gefördert werden. Der neue Standort bildet damit die organisatorische
Grundlage, um Wachstum langfristig zu steuern und Strukturen weiterzuentwickeln.
"Dieses Wachstum wird wiederum die Voraussetzung für weitere Investitionen, den
Ausbau lokaler Wertschöpfung und eine noch stärkere Nähe zu unseren Kunden im
Nahen Osten schaffen. Unser Anspruch ist es, hier eine führende Rolle im Markt
einzunehmen", so Magirus-CEO Fatmir Veselaj.
Ausbau regionaler Partnerschaften und gezielte Akquisitionsschritte
Um lokale Marktkenntnis, operative Erfahrung und Kundenzugang mit der
technologischen und systemischen Kompetenz von Magirus GmbH zu verbinden, setzt
das Unternehmen auf eine enge Zusammenarbeit mit bestehenden sowie potenziellen
neuen Partnern in der Region. Ziel ist es, regionale Stärken gezielt einzubinden
und die eigenen Aktivitäten vor Ort nachhaltig zu ergänzen.
Ergänzend dazu befindet sich das Unternehmen in einem laufenden
Beteiligungsprozess, der auf eine mögliche Einbindung eines lokalen Anbieters
abzielt. Mit diesem Schritt verfolgt Magirus das Ziel, lokale Marktkenntnis und
operative Stärke noch enger mit der eigenen technologischen Expertise zu
verzahnen und damit die regionale Präsenz strategisch weiter auszubauen.
Ein Schritt, mit dem Magirus seinen Anspruch unterstreicht, Einsatzkräfte im
Nahen Osten langfristig, verlässlich und auf höchstem Qualitätsniveau zu
unterstützen - gemeinsam mit starken lokalen Partnern.
BILDUNTERSCHRIFT (Copyright Magirus):
Bild: Magirus-Drehleiter für VAE-Region im Magirus Experience Center Ulm
[Downolad] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_
releases/2026/2026-01-09_Magirus_PR_International_Expansion_UAE_Image)
ÜBER MAGIRUS
Leidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für
die Verbindung von Innovation und Tradition - im Sinne von Feuerwehrleuten in
aller Welt. Mit einem umfassenden Angebot intelligenter Drehleitern,
hochmoderner und zuverlässiger Löschfahrzeuge, Rüst- und Gerätewagen, taktischen
Einsatz- und Löschrobotern, digitalen Flotten- und Einsatzmanagementsystemen,
Pumpen, Tragkraftspritzen, vielseitigem Equipment und cleverem Zubehör gilt
Magirus seit über 160 Jahren als einer der größten und technologisch führenden
Anbieter von Brand- und Katastrophenschutz-Technik weltweit. Magirus beschäftigt
mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten:
Ulm/Deutschland, Graz/Österreich, Brescia/Italien, Chambéry/Frankreich und
Schongau/Schweiz.
Pressekontakt:
Unternehmenskontakt
Magirus GmbH
Global Marketing & Communications
Graf-Arco-Strasse 30
89079 Ulm
E-Mail: mailto:pr@magirusgroup.com
Pressekontakt
Pierre Deraëd
Mobil: +49 151 58011330
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181687/6194330
OTS: Magirus GmbH
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!