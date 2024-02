OTS: Mandat / Internationalisierung und Aufbau neuer Geschäftsbereiche: DMV ...

Internationalisierung und Aufbau neuer Geschäftsbereiche: DMV Group

mit kraftvollem Wachstum trotz eines schwierigen Marktumfelds

Bad Pyrmont / Dortmund (ots) - Erfolgreiche Wachstumsstrategien im Mittelstand:

- "The Next Big Thing": Strategie- und Realisierungsprojekt mit der MANDAT

Managementberatung schafft wesentliche Grundlagen für ein Umsatzwachstum von

knapp 80 Millionen Euro auf rund 110 Millionen Euro innerhalb von zwei Jahren

- Märkte in Polen, Tschechien und der Schweiz erschlossen / neuer

Geschäftsbereich für digitale Kanäle etabliert

- Aufbau eines professionellen Projektmanagements als stabiles internes Gerüst

für die nächste Wachstumsphase

Gesellschaftliche Umbrüche und ein verändertes Einkaufsverhalten, ein von

Inflation, Lieferengpässen und zahlreichen Unsicherheiten geprägtes Marktumfeld

sowie technologischer Wandel: Viele mittelständische Unternehmen im

Konsumgüterbereich stehen unter Druck und sehen sich entlang der gesamten

Wertschöpfungskette mit großen Herausforderungen konfrontiert. Dass aber auch in

diesem schwierigen Marktumfeld erfolgreiches profitables Wachstum möglich ist,

stellt die DMV Group mit Hauptsitz in Bad Pyrmont unter Beweis.

So hat das Unternehmen jüngst ein gemeinsames mehrjähriges Strategie- und

Realisierungsprojekt ("The Next Big Thing") mit den Wachstumsexperten der

Dortmunder Managementberatung MANDAT erfolgreich abgeschlossen. Auf Basis

vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 konnte der Umsatz dabei von rund

80 Millionen Euro im Jahr 2021 innerhalb von zwei Jahren auf rund 110 Millionen

Euro im Jahr 2023 deutlich gesteigert werden. Im Kern der gemeinsamen

Projektarbeit für profitables Wachstum standen zu Beginn Unternehmensvision,

Grundstrategie und die Schärfung der Marke sowie im Weiteren die Definition

einer international ausgerichteten Wachstumsstrategie. Es folgten der Auf- und

Ausbau einer neuen Geschäftseinheit für digitale Kanäle im Handel sowie die

Entwicklung neuer Leistungsangebote im stationären Handel. Im Einzelnen wurden

neue Märkte in Polen, Tschechien und der Schweiz erschlossen. Zudem wurde in den

Jahren 2022 und 2023 mit "DMV Digital" in Hamburg eine neue Digitaleinheit

erfolgreich am Markt etabliert. In Summe wurden in den letzten zwei Jahren 24

neue Arbeitsplätze geschaffen. Aktuell beschäftigt die DMV Group 166

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 14 in Österreich und 12 in Polen.

Die DMV Group ist ein Full-Service-Vermarkter für Health & Beauty Produkte sowie

für Sortimente aus dem Warenbereich der Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel. DMV

vernetzt Marken mit Märkten und übernimmt sämtliche Marketing-, Vertriebs- und

Logistikaufgaben für nationale und internationale Markenpartner und

Handelskunden. Zu den Handelskunden von DMV zählen renommierte

Handelsunternehmen aus dem Drogeriebereich wie dm, Rossmann oder Kaufland sowie

bekannte Marken wie u.a. Scholl, Cantu, Kaufmann's Haut- und Kindercreme, Dove

Men+Care und Ohropax.

Lars Diedrichs, Inhaber und Geschäftsführer der DMV Group erklärte: "Die

DMV-Geschichte ist geprägt von kontinuierlicher Erneuerung und

Weiterentwicklung. Wir haben 2021 erkannt, dass wir uns wieder verändern müssen,

denn wesentliche Parameter im Umfeld haben sich gravierend verschoben. Das

gemeinsame Projekt 'The Next Big Thing' mit MANDAT hat uns auf ein neues Niveau

gehoben. Neben den wirtschaftlichen Erfolgen hat uns die gemeinsame Arbeit als

Team enger zusammengebracht. Damit ist eine besondere Dynamik ausgelöst worden,

die geholfen hat, unsere neue Vision, die Strategie für profitables Wachstum und

den Markenkern von DMV in den Teams tief zu verankern. Von der Stärkung unserer

Leistungskraft profitieren in erster Linie unsere Kunden. Ein Zusatznutzen aus

der Zusammenarbeit mit MANDAT ist der Aufbau eines sehr effizienten

Projektmanagements, dass uns dabei hilft, die operativen Herausforderungen eines

jeden Kunden besser, schneller und reibungsärmer abzuwickeln. Wir haben damit

die Grundlage für den weiteren Wachstumsweg von DMV gelegt".

Prof. Dr. Guido Quelle, geschäftsführender Gesellschafter der Mandat

Managementberatung GmbH: "DMV ist ein herausragendes Beispiel für die

Innovationskraft und Wandlungsfähigkeit im deutschen Mittelstand. DMV hat sich

in den vergangenen Jahren kontinuierlich sowohl strategisch als auch

wirtschaftlich weiterentwickelt. Mit der Internationalisierung und einer klaren

Vorstellung von der Zukunft ist die Dachmarke DMV sehr gut positioniert, um im

rauen Marktumfeld der Konsumgüterbranche langfristig erfolgreich zu agieren."

Fabian Vollberg, geschäftsführender Gesellschafter Mandat Managementberatung

GmbH und der MANDAT-Projektleiter unterstrich: "Nachhaltiges, intelligentes

Wachstum entsteht aus dem Anspruch sich kontinuierlich weiterentwickeln zu

wollen, dem Mut, die notwendigen Entscheidungen zu treffen und der

strukturierten Arbeit daran, diese Entscheidungen in die Tat umzusetzen. Im

Rahmen der gemeinsamen Projektarbeit wurden eine Vielzahl an Maßnahmen

umgesetzt, die dafür gesorgt haben, dem angestrebten Zukunftsbild näher zu

kommen. Die positive Einstellung des gesamten DMV-Teams war über die gesamte

Projektlaufzeit beeindruckend. Alle haben mit Freude und hohem Interesse an der

Gemeinschaftsleistung angepackt - dieser Teamgeist findet in starken

Wachstumszahlen Ausdruck."

Über die DMV Group:

Die DMV Group ist ein Full-Service-Vermarkter für Health & Beauty Produkte,

sowie für Sortimente aus dem Warenbereich der Wasch-, Putz- und

Reinigungsmittel. DMV übernimmt sämtliche Marketing- und Vertriebsaufgaben für

nationale & internationale Marken und trägt somit maßgeblich zum Markenaufbau

bei. Zu den Kunden in Deutschland, Österreich und in Polen gehören alle

marktbedeutenden Einzelhandelsunternehmen aus dem Bereich der Verbrauchermärkte,

SB-Warenhäuser, Drogeriemärkte und des Onlinehandels. Derzeit beschäftigt die

DMV Group über 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Leistungsspektrum

erstreckt sich über die ganze Bandbreite des Vertriebsprozesses, vom Marketing

über das Key Account Management, die Logistik bis hin zur Verrechnung.

Über die MANDAT Managementberatung:

Die Mandat Managementberatung GmbH unterstützt Unternehmen dabei, gesund und

profitabel zu wachsen. Sie begleitet ihre Klienten sowohl bei der Konzeption und

Entwicklung als auch in der Realisierung von Wachstumsinitiativen. Das Team

verfügt über branchen- und länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den

Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation sowie Vertrieb

und Expansion. Dabei kann Mandat auf mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung

zurückgreifen. In diesem Zeitraum wurden mehr als 600 Projekte für über 250

nationale und internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist

dabei der gehobene Mittelstand in der DACH-Region. Mandat hat seinen Standort in

Dortmund.

Pressekontakt:

Lars Diedrichs

DMV Group

Tel. +49 5281 6052-35

Mail: mailto:lars.diedrichs@dmv-group.com

Linda Vollberg

Mandat Managementberatung GmbH

Tel.: +49 231 9742-390

Mail: mailto:linda.vollberg@mandat.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164957/5703994

OTS: Mandat