OTS: Mars GmbH / Mars stärkt Zukunftsfähigkeit in Deutschland: Rund 85 ...

Mars stärkt Zukunftsfähigkeit in Deutschland: Rund 85 Millionen Euro

an Neuinvestitionen bis Ende 2027 geplant (FOTO)

Unterhaching (ots) -

- Geplantes Wachstum und kontinuierliches Engagement: Mars plant bis Ende 2027

(2026 - 2027) rund 85 Millionen Euro in seine deutschen Standorte zu

investieren. Damit belaufen sich die gesamten mehrjährigen Investitionen des

Unternehmens zwischen 2021 und 2027 auf über 235 Millionen Euro, wovon bereits

mehr als 150 Millionen Euro realisiert wurden.

- Langfristige Tradition: Die Investitionen knüpfen an das rund 70-jährige

Engagement von Mars in Deutschland an und unterstreichen den langfristigen

Beitrag des Unternehmens zur heimischen Wirtschaft, Industrie und

Gesellschaft.

Das internationale Familienunternehmen Mars mit bekannten Marken wie M&MŽS®,

Extra®, Ben's Original®, Sheba® und Royal Canin® unterstreicht seine

langfristige Verbundenheit mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland und gibt

Pläne für Investitionen in Höhe von rund 85 Millionen Euro in seine lokalen

Standorte in den Jahren 2026 und 2027 bekannt. Diese nächste Investitionsphase

baut auf mehr als 150 Millionen Euro auf, die bereits zwischen 2021 und 2025 in

Modernisierung, Erweiterung und Nachhaltigkeit flossen. Zusammen bringen diese

Initiativen die gesamten mehrjährigen Investitionen von Mars in Deutschland auf

über 235 Millionen Euro. Ziel ist es, technologische Innovationen

voranzutreiben, Produktionsprozesse zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit

auf dem deutschen Markt langfristig abzusichern.

"Deutschland ist ein wichtiger Markt und ein industrieller Pfeiler für Mars in

Europa. Mit diesen Investitionen stärken wir die Zukunftsfähigkeit unserer

Standorte, setzen auf fortschrittliche Technologien und sichern damit

gleichzeitig die verlässliche Herstellung weltweit beliebter Marken, die die

Menschen hierzulande seit Generationen begleiten", sagt Carsten Simon,

Geschäftsführer von Mars Wrigley DACH. "Als Familienunternehmen denken wir in

Generationen, nicht in Quartalen. Diese langfristige Perspektive bedeutet auch,

verantwortungsvoll zu wachsen - und diese nächste Investitionsphase ist ein

entscheidender Schritt, um unsere lokale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken."

Investitionen mit klarem Fokus: Modernisierung, Qualität und Nachhaltigkeit

Mars ist seit rund 70 Jahren in Deutschland fest verwurzelt und investiert

kontinuierlich in die Modernisierung seiner heimischen Produktionskapazitäten

wie den traditionsreichen Standorten Verden (seit 1959) in Niedersachen und

Viersen (seit 1979) in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt stellt Mars in Deutschland

jedes Jahr Hunderte Millionen Schokoladen- und Tiernahrungsprodukte her (rund

200.000 Tonnen). Viersen allein produziert rund 10 Millionen Schokoladenprodukte

täglich. Damit zählt Viersen zu den weltweit größten Mars

Schoko-Keks-Riegel-Fabriken.

Allein rund 60 Millionen Euro flossen in den letzten vier Jahren (2022 bis Ende

2026) in die Modernisierung und Kapazitätserweiterung des Standorts Viersen, der

zugleich weltweit exklusiver Produktionsstandort für Balisto ist und im

vollkontinuierlichen Schichtsystem (24/7) auch international bekannte Marken wie

Twix® und einige Komponenten von Celebrations® herstellt. Um der erhöhten

Marktnachfrage nach Twix® zu entsprechen, wurde in Viersen beispielsweise eine

zusätzliche Verpackungsstraße an einer bestehenden Linie installiert. Dadurch

können rund 3,5 kt/Jahr (= 3.500 t) mehr Twix® produziert werden. Bis Ende 2027

sind weitere rund 44 Millionen Euro geplant - vor allem für die kontinuierliche

Verbesserung von Qualität und Sicherheit, die Automatisierung von Prozessen, die

Qualifizierung der Mitarbeitenden und die Vorbereitung auf zukünftige

Verpackungsanforderungen der EU (z.B. an Papierverpackungen). Zusätzliche Mittel

sind für den Austausch von Maschinen bestimmt, die auf die Effizienz der

Produktherstellung sowie auf die Qualität unserer Produkte einzahlen und

zugleich die Sicherheit und Ergonomie des Arbeitsplatzes an den

Produktionslinien für unsere Mitarbeitenden langfristig verbessern.

Auch in der Tiernahrungs-Produktionsstätte in Verden entstehen führende Marken

"Made in Germany" wie Whiskas®, Sheba®, Cesar® und Kitekat®. Der Standort ist

zugleich das globale Zentrum für die Forschung an Nasstierfutter. In den

vergangenen fünf Jahren (2021-2025) flossen rund 59 Millionen Euro in die

Infrastruktur des deutschen Tiernahrungsbereichs. Zu den Meilensteinen in Verden

gehören eine neue Warenannahme, eine neue Siloanlage sowie modernisierte

Büroräume für Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Bis Ende 2027 sind

dort weitere Investitionen von über 18 Millionen Euro vorgesehen, unter anderem

für neue Maschinen und Anlagen für die Produktion von Sheba® Multipacks. Zudem

sind bis Ende 2027 Investitionen von rund 6 Millionen Euro in die Installation

einer neuen Portionsbeutel-Verpackungslinie (Pouch-Linie) geplant.

Langfristige Wertschöpfung in Deutschland und Europa

Die laufenden Investitionen in die deutschen Standorte spiegeln das Engagement

von Mars wider, "in Europa für Europa zu produzieren" - um die Verbraucher*innen

im Inland zu beliefern und Produkte in mehr als 100 Länder weltweit zu

exportieren. In Deutschland allein ist Mars mit über 5.800 Mitarbeitenden an

mehr als 90 Standorten und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro eine

feste Größe in der deutschen Wirtschaft. Das vielfältige deutsche Portfolio

umfasst beliebte Marken aus den Bereichen Süßwaren (wie M&M's®, Snickers® und

Twix®), Kaugummi (wie Airwaves® und Extra®), Lebensmittel (Ben's Original®),

Tiernahrung (wie Sheba®, Whiskas®, Cesar® und Royal Canin®) sowie

Tiergesundheitsleistungen durch AniCura und Antech. In diesem Jahr feiert das

Unternehmen zudem besondere Meilensteine in Deutschland: das 50-jährige Jubiläum

des Twix®-Riegels und das 65-jährige Jubiläum des beliebten Mars®-Riegels auf

dem deutschen Markt.

***

Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars,

Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigen

Markenartikelhersteller. 2025 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von mehr

als 2 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten für die

Geschäftsbereiche Mars Wrigley, Mars Pet Nutrition, Royal Canin und Mars Food &

Nutrition beschäftigt das Unternehmen aktuell etwa 5.800 Mitarbeitende aus über

50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her.

Weltbekannte Marken wie WHISKAS®, PEDIGREE®, SHEBA®, CESAR®, PERFECT FIT(TM),

KITEKAT®, FROLIC®, DREAMIES(TM), CATSAN(TM) und ROYAL CANIN gehören zu Mars

Petcare. Im Bereich Mars Wrigley sind es unter anderem die Marken M&M'S®,

SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie EXTRA® und AIRWAVES®. Für den

Geschäftsbereich Mars Food & Nutrition stehen Marken wie BEN'S ORIGINAL(TM) und

MIRÁCOLI®. Mars ist stolz auf die Auszeichnungen als Top-Arbeitgeber. So wurde

Mars 2025 erneut als "kununu Top Company" ausgezeichnet. Das Familienunternehmen

verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie

wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren mehrere

Milliarden US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden,

daraus unter anderem 1 Milliarde US-Dollar in eine nachhaltigere

Kakaolieferkette sowie 1 Milliarde US-Dollar zur Erreichung der Netto-Null

Treibhausgas-Emissionen bis 2050. Lesen Sie hier

(https://www.mars.com/de-de/news-and-stories/articles/klimaziele) mehr zu

unseren Klimazielen.

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