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08.10.2026 11:02:38
OTS: Mars GmbH / Mars stärkt Zukunftsfähigkeit in Deutschland: Rund 85 ...
Mars stärkt Zukunftsfähigkeit in Deutschland: Rund 85 Millionen Euro
an Neuinvestitionen bis Ende 2027 geplant (FOTO)
Unterhaching (ots) -
- Geplantes Wachstum und kontinuierliches Engagement: Mars plant bis Ende 2027
(2026 - 2027) rund 85 Millionen Euro in seine deutschen Standorte zu
investieren. Damit belaufen sich die gesamten mehrjährigen Investitionen des
Unternehmens zwischen 2021 und 2027 auf über 235 Millionen Euro, wovon bereits
mehr als 150 Millionen Euro realisiert wurden.
- Langfristige Tradition: Die Investitionen knüpfen an das rund 70-jährige
Engagement von Mars in Deutschland an und unterstreichen den langfristigen
Beitrag des Unternehmens zur heimischen Wirtschaft, Industrie und
Gesellschaft.
Das internationale Familienunternehmen Mars mit bekannten Marken wie M&MŽS®,
Extra®, Ben's Original®, Sheba® und Royal Canin® unterstreicht seine
langfristige Verbundenheit mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland und gibt
Pläne für Investitionen in Höhe von rund 85 Millionen Euro in seine lokalen
Standorte in den Jahren 2026 und 2027 bekannt. Diese nächste Investitionsphase
baut auf mehr als 150 Millionen Euro auf, die bereits zwischen 2021 und 2025 in
Modernisierung, Erweiterung und Nachhaltigkeit flossen. Zusammen bringen diese
Initiativen die gesamten mehrjährigen Investitionen von Mars in Deutschland auf
über 235 Millionen Euro. Ziel ist es, technologische Innovationen
voranzutreiben, Produktionsprozesse zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit
auf dem deutschen Markt langfristig abzusichern.
"Deutschland ist ein wichtiger Markt und ein industrieller Pfeiler für Mars in
Europa. Mit diesen Investitionen stärken wir die Zukunftsfähigkeit unserer
Standorte, setzen auf fortschrittliche Technologien und sichern damit
gleichzeitig die verlässliche Herstellung weltweit beliebter Marken, die die
Menschen hierzulande seit Generationen begleiten", sagt Carsten Simon,
Geschäftsführer von Mars Wrigley DACH. "Als Familienunternehmen denken wir in
Generationen, nicht in Quartalen. Diese langfristige Perspektive bedeutet auch,
verantwortungsvoll zu wachsen - und diese nächste Investitionsphase ist ein
entscheidender Schritt, um unsere lokale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken."
Investitionen mit klarem Fokus: Modernisierung, Qualität und Nachhaltigkeit
Mars ist seit rund 70 Jahren in Deutschland fest verwurzelt und investiert
kontinuierlich in die Modernisierung seiner heimischen Produktionskapazitäten
wie den traditionsreichen Standorten Verden (seit 1959) in Niedersachen und
Viersen (seit 1979) in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt stellt Mars in Deutschland
jedes Jahr Hunderte Millionen Schokoladen- und Tiernahrungsprodukte her (rund
200.000 Tonnen). Viersen allein produziert rund 10 Millionen Schokoladenprodukte
täglich. Damit zählt Viersen zu den weltweit größten Mars
Schoko-Keks-Riegel-Fabriken.
Allein rund 60 Millionen Euro flossen in den letzten vier Jahren (2022 bis Ende
2026) in die Modernisierung und Kapazitätserweiterung des Standorts Viersen, der
zugleich weltweit exklusiver Produktionsstandort für Balisto ist und im
vollkontinuierlichen Schichtsystem (24/7) auch international bekannte Marken wie
Twix® und einige Komponenten von Celebrations® herstellt. Um der erhöhten
Marktnachfrage nach Twix® zu entsprechen, wurde in Viersen beispielsweise eine
zusätzliche Verpackungsstraße an einer bestehenden Linie installiert. Dadurch
können rund 3,5 kt/Jahr (= 3.500 t) mehr Twix® produziert werden. Bis Ende 2027
sind weitere rund 44 Millionen Euro geplant - vor allem für die kontinuierliche
Verbesserung von Qualität und Sicherheit, die Automatisierung von Prozessen, die
Qualifizierung der Mitarbeitenden und die Vorbereitung auf zukünftige
Verpackungsanforderungen der EU (z.B. an Papierverpackungen). Zusätzliche Mittel
sind für den Austausch von Maschinen bestimmt, die auf die Effizienz der
Produktherstellung sowie auf die Qualität unserer Produkte einzahlen und
zugleich die Sicherheit und Ergonomie des Arbeitsplatzes an den
Produktionslinien für unsere Mitarbeitenden langfristig verbessern.
Auch in der Tiernahrungs-Produktionsstätte in Verden entstehen führende Marken
"Made in Germany" wie Whiskas®, Sheba®, Cesar® und Kitekat®. Der Standort ist
zugleich das globale Zentrum für die Forschung an Nasstierfutter. In den
vergangenen fünf Jahren (2021-2025) flossen rund 59 Millionen Euro in die
Infrastruktur des deutschen Tiernahrungsbereichs. Zu den Meilensteinen in Verden
gehören eine neue Warenannahme, eine neue Siloanlage sowie modernisierte
Büroräume für Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Bis Ende 2027 sind
dort weitere Investitionen von über 18 Millionen Euro vorgesehen, unter anderem
für neue Maschinen und Anlagen für die Produktion von Sheba® Multipacks. Zudem
sind bis Ende 2027 Investitionen von rund 6 Millionen Euro in die Installation
einer neuen Portionsbeutel-Verpackungslinie (Pouch-Linie) geplant.
Langfristige Wertschöpfung in Deutschland und Europa
Die laufenden Investitionen in die deutschen Standorte spiegeln das Engagement
von Mars wider, "in Europa für Europa zu produzieren" - um die Verbraucher*innen
im Inland zu beliefern und Produkte in mehr als 100 Länder weltweit zu
exportieren. In Deutschland allein ist Mars mit über 5.800 Mitarbeitenden an
mehr als 90 Standorten und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro eine
feste Größe in der deutschen Wirtschaft. Das vielfältige deutsche Portfolio
umfasst beliebte Marken aus den Bereichen Süßwaren (wie M&M's®, Snickers® und
Twix®), Kaugummi (wie Airwaves® und Extra®), Lebensmittel (Ben's Original®),
Tiernahrung (wie Sheba®, Whiskas®, Cesar® und Royal Canin®) sowie
Tiergesundheitsleistungen durch AniCura und Antech. In diesem Jahr feiert das
Unternehmen zudem besondere Meilensteine in Deutschland: das 50-jährige Jubiläum
des Twix®-Riegels und das 65-jährige Jubiläum des beliebten Mars®-Riegels auf
dem deutschen Markt.
***
Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars,
Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigen
Markenartikelhersteller. 2025 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von mehr
als 2 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten für die
Geschäftsbereiche Mars Wrigley, Mars Pet Nutrition, Royal Canin und Mars Food &
Nutrition beschäftigt das Unternehmen aktuell etwa 5.800 Mitarbeitende aus über
50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her.
Weltbekannte Marken wie WHISKAS®, PEDIGREE®, SHEBA®, CESAR®, PERFECT FIT(TM),
KITEKAT®, FROLIC®, DREAMIES(TM), CATSAN(TM) und ROYAL CANIN gehören zu Mars
Petcare. Im Bereich Mars Wrigley sind es unter anderem die Marken M&M'S®,
SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie EXTRA® und AIRWAVES®. Für den
Geschäftsbereich Mars Food & Nutrition stehen Marken wie BEN'S ORIGINAL(TM) und
MIRÁCOLI®. Mars ist stolz auf die Auszeichnungen als Top-Arbeitgeber. So wurde
Mars 2025 erneut als "kununu Top Company" ausgezeichnet. Das Familienunternehmen
verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie
wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren mehrere
Milliarden US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden,
daraus unter anderem 1 Milliarde US-Dollar in eine nachhaltigere
Kakaolieferkette sowie 1 Milliarde US-Dollar zur Erreichung der Netto-Null
Treibhausgas-Emissionen bis 2050. Lesen Sie hier
(https://www.mars.com/de-de/news-and-stories/articles/klimaziele) mehr zu
unseren Klimazielen.
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