OTS: MaxSolar GmbH / RP Global und MaxSolar schließen Partnerschaft zur ...

RP Global und MaxSolar schließen Partnerschaft zur Förderung von

Solar- und Speicherprojekten in Deutschland (FOTO)

Wien/Traunstein (ots) -

- Die beiden Unternehmen haben eine Rahmenvereinbarung zur gemeinsamen

Entwicklung von Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekten in Deutschland

geschlossen.

- RP Global tritt als Projektinvestor und Entwicklungspartner auf und profitiert

dabei von der EPC- und Betriebsexpertise von MaxSolar.

- Ziel ist die Umsetzung eines jährlichen Projektportfolios von über 100 MW.

RP Global, ein europäischer Investor und Entwickler im Bereich Erneuerbare

Energien, und MaxSolar, ein führender deutscher Entwickler von

Erneuerbare-Energien-Infrastruktur, EPC-Anbieter und IPP, haben ein Memorandum

of Understanding (MoU) unterzeichnet, um eine langfristige Zusammenarbeit bei

der Entwicklung und Umsetzung von Utility-Scale Projekten im Bereich Erneuerbare

Energien in Deutschland zu etablieren.

Die Partnerschaft konzentriert sich auf die gemeinsame Entwicklung,

Finanzierung, den Bau und den Betrieb von Freiflächen-Photovoltaik- und

Batteriespeicherprojekten. Der geografische Schwerpunkt liegt dabei auf dem

deutschen Markt.

Gemäß dem MoU übernimmt RP Global die Rolle des Projektinvestors sowie des

langfristigen Gesellschafters und Eigentümers der Anlagen und ist verantwortlich

für die Projektentwicklung sowie die Finanzierung. MaxSolar agiert als

etablierter Infrastrukturentwickler und EPC-Auftragnehmer und bringt seine

langjährige Erfahrung in Entwicklung und Umsetzung ein. Die Projekte werden

schlüsselfertig realisiert, optional sind auch Betrieb und Wartung sowie

Unterstützung bei der Sicherung von Stromabnahmeverträgen geplant (Power

Purchase Agreements).

Die Partnerschaft vereint die langfristige Investitionsstrategie und

internationale Entwicklungsplattform von RP Global mit der nachgewiesenen

Erfolgsbilanz von MaxSolar in Projektentwicklung, Engineering, Bau und Betrieb

für Erneuerbare Energien im deutschen Markt.

David Tanner, Executive Board Representative Deutschland und Group Head of

Development bei RP Global, kommentiert:

"Diese Partnerschaft bringt zwei sich hervorragend ergänzende Organisationen mit

einer gemeinsamen Ambition zusammen: die Umsetzung hochwertiger, skalierbarer

Projekte für Erneuerbare Energien in Deutschland. Durch die Verbindung der

langfristigen Projektinvestitions- und Entwicklungsplattform von RP Global mit

den starken Infrastruktur-, Umsetzungs- und EPC-Kompetenzen von MaxSolar

schaffen wir einen belastbaren Rahmen, um Projekte schneller zu realisieren und

dabei höchste technische und wirtschaftliche Standards zu gewährleisten."

Max Mages, Head of Sales, MaxSolar:

"Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Rahmenkooperation mit RP Global.

Das geplante jährliche Projektportfolio von über 100 MW unterstreicht das starke

gemeinsame Commitment zur Entwicklung zukunftsfähiger Infrastrukturprojekte.

Gemeinsam wollen wir die Entwicklung von RP Global unterstützen und

wettbewerbsfähige Solar- und Speicherprojekte realisieren, die nicht nur zur

Energiewende in Deutschland beitragen, sondern auch dessen internationale

Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit stärken und eine verlässliche Basis für

nachhaltiges Wachstum auf beiden Seiten schaffen."

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits gemeinsam am 49,5-MW-Photovoltaikprojekt

Harbke, das derzeit auf einem historischen Braunkohlestandort an der ehemaligen

innerdeutschen Grenze realisiert wird. Für dieses Projekt fungiert MaxSolar

bereits als EPC-Partner von RP Global. Das nächste gemeinsame deutsche

PV-Projekt, dessen Baubeginn für Q1/Q2 2026 geplant ist, wird bereits unter das

neue MoU fallen.

Diese Kooperation ist von besonderer Bedeutung, da die zukünftigen Projekte

einen starken Fokus auf das Zusammenspiel von PV und Energiespeichern legen.

Speichersysteme ermöglichen es, Solarstrom in Zeiten höherer Nachfrage zu

verschieben, unterstützen die Netzstabilität und werden zunehmend unverzichtbar

für ein resilientes und zukunftsorientiertes Design des erneuerbaren

Strommarktes.

Über MaxSolar GmbH:

Als integrierter Infrastrukturentwickler und -betreiber deckt MaxSolar,

gegründet 2009, die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab.

Mit Erneuerbaren Energien, flexiblen Speicherlösungen sowie regionalen Wärme-

und Mobilitätskonzepten stärkt das zur Greenvolt- und NIC Group gehörende

Unternehmen die Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-,

Technologieunternehmen und Kommunen.

Über RP Global:

RP Global ist ein IPP (Independent Power Producer) mit einer Projektpipeline von

über 14 GW(p) an Solar-PV-, Wind- und Speicherprojekten und verfügt über starke

lokale Teams in sieben europäischen Märkten. Als Entwickler, Betreiber und

Investor großskalierbarer Energieprojekte blickt RP Global auf mehr als 40 Jahre

Erfahrung im Bereich Erneuerbare Energien zurück. Der Hauptsitz des Unternehmens

befindet sich in Wien (Österreich) und Madrid (Spanien).

