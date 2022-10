OTS: McMakler / McMakler Marktreport: Trendwende am Immobilienmarkt setzt ...

McMakler Marktreport: Trendwende am Immobilienmarkt setzt sich fort -

Energiekrise zeigt erste Auswirkungen im Nachfrageverhalten (FOTO)

Berlin (ots) -

- Nachfrage nach Immobilien mit erneuerbarer Energieversorgung wächst

- Kaufpreise für Wohneigentum sinken weiterhin bundesweit

- A-Städte im Vergleich: Höchster Preisrückgang in Stuttgart

- Immobilienangebote steigen bei gleichzeitig sinkender Nachfrage

Der deutsche Immobilienmarkt ist weiterhin stark von den aktuellen Geschehnissen

rund um Energiekrise, Zinssteigerung und Inflation geprägt. Dies spiegelte sich

bereits im zweiten Quartal in den erstmals sinkenden Kaufpreisen wider. Der

Negativtrend setzt sich zwischen Juli und September fort, wie die aktuelle

Auswertung von McMakler Research, der Plattform für Immobilienmarktanalysen von

McMakler, zeigt. Des Weiteren lässt sich eine steigende Nachfrage nach

Immobilien mit erneuerbarer Energieversorgung beobachten. Der Marktreport

umfasst die Kaufpreis-, Nachfrage- sowie Angebotsentwicklung in den deutschen

Bundesländern und den Top-7-Städten im dritten Quartal 2022. Ergänzend wurden

die von McMakler ausgestellten Energieausweise* ausgewertet, um die Nachfrage-

und Preisgestaltung von Immobilien mit Blick auf die jeweilige Versorgungsart zu

untersuchen. Die Analyse basiert u.a. auf den realen Transaktionsdaten von

McMakler und bildet daher das momentane Marktgeschehen ab.

Immobilien mit erneuerbaren Energieressourcen besonders gefragt

Beim Vergleich von Immobilien mit den jeweiligen Energieressourcen wie Gas, Öl ,

Strom und erneuerbaren Energiequellen verzeichnet Letzteres im aktuellen Jahr

eine steigende Nachfrage** von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den höchsten

Nachfragerückgang weisen Wohnimmobilien mit Gasversorgung auf (-13,5 Prozent).

Ebenfalls weniger nachgefragt sind Immobilien mit Öl (-9,8 Prozent) und Strom

(-9,4 Prozent).

Bei der Betrachtung der einzelnen Heizarten zeigen sich laut Auswertung für

Immobilien mit einer erneuerbaren Energieversorgung Quadratmeterpreise, die weit

über den durchschnittlichen Quadratmeterpreisen liegen. Beispielsweise wurden

für das dritte Quartal 2022 in München im Schnitt 11.754 Euro pro Quadratmeter

aufgerufen. Gefolgt von Frankfurt am Main mit 8.501 Euro je Quadratmeter sowie

Stuttgart mit Quadratmeterpreisen in Höhe von 8.139 Euro für Wohneigentum mit

einer erneuerbaren Energieversorgung. Hingegen wurden in Köln für Wohnimmobilien

mit einer Ölheizung Kaufpreise von 5.246 Euro je Quadratmeter aufgerufen und

damit die günstigsten Preise innerhalb der A-Städte mit Blick auf die jeweilige

Heizungsart. Ebenfalls vergleichsweise günstig sind die Kaufpreise mit einer

Ölversorgung in der Bundeshauptstadt (5.301 Euro je Quadratmeter).

"Die Politik muss dringend mehr für die Energiebilanz von Wohnimmobilien in

Deutschland tun. Eine krisenfeste Energieversorgung hat derzeit eine hohe

Priorität bei Immobilienbesitzern und Interessenten - das bestätigt die sinkende

Nachfrage nach Immobilien mit Gas- oder Ölversorgung aus unserer Analyse. Es ist

davon auszugehen, dass Immobilien ohne zukunftssichere Versorgung mittelfristig

einen signifikanten Wertverlust verzeichnen werden", schätzt Felix Jahn, CEO und

Gründer von McMakler, die Marktsituation ein.

Negativtrend auf dem deutschen Immobilienmarkt setzt sich fort

Der Trend von sinkenden Immobilienpreisen setzt sich auch im dritten Quartal

fort. So sind die Immobilienpreise in Deutschland zwischen Juli und September um

durchschnittlich 0,3 Prozent gesunken. Auf Bundesländerebene verzeichnet Hamburg

mit 1,2 Prozent den höchsten Rückgang. Es folgen Bremen mit einem Rückgang von

1,0 Prozent sowie die Bundeshauptstadt mit 0,9 Prozent Preisrückgang im dritten

Quartal 2022. Die höchsten Kaufpreise wiesen neben Hamburg mit 5.698 Euro pro

Quadratmeter, Berlin mit 4.938 Euro je Quadratmeter sowie Bayern mit

durchschnittlich 3.684 Euro pro Quadratmeter für Wohneigentum auf. Auffällig

ist, dass die Bundesländer im Osten Deutschlands entgegen dem Negativtrend eine

leichte Aufwärtsbewegung verzeichnen. Das betrifft die Länder Sachsen-Anhalt

(+1,0 Prozent), Thüringen (+0,6 Prozent) und Sachsen (+0,5 Prozent).

Kehrtwende in allen Top-7-Städten: Höchster Preisrückgang in Stuttgart

Im Vergleich der A-Städte zeigt sich in allen Top-Lagen weiterhin ein Rückgang

der Kaufpreise. Besonders Stuttgart weist im Quartalsvergleich mit

Quadratmeterpreisen in Höhe von 5.776 Euro den höchsten Preisrückgang (-1,6

Prozent) auf. Auch in der Hansestadt sanken die Kaufpreise um 1,2 Prozent bei

5.699 Euro je Quadratmeter. Gefolgt von Frankfurt am Main mit 6.184 Euro pro

Quadratmeter und einem Rückgang von 1,1 Prozent.

Weiterhin starker Anstieg an Angeboten - Nachfrage verzeichnet Abwärtstrend

Das Immobilienangebot in Deutschland ist laut McMakler Research auch im dritten

Quartal 2022 weiter gestiegen - auf 20,4 Prozent (2. Quartal 2022: +16,2

Prozent). Das wachsende Angebot lässt sich in allen Bundesländern beobachten.

Allen voran stieg das Angebot in Bayern am stärksten (+25,1 Prozent), gefolgt

von Hamburg (+24,1 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (+23,4 Prozent).

Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Immobilien weiterhin rückläufig. Bundesweit

ist diese aktuell um durchschnittlich 9 Prozent gesunken und ist damit gegenüber

dem Vorquartal abgeschwächt (2. Quartal 2022: -13,1 Prozent). Mehr Bewerber je

Immobilie gab es im dritten Quartal nur in den drei Bundesländern Saarland (+7,9

Prozent), Hamburg (+4,5 Prozent) sowie Sachsen (+3,3 Prozent).

"Der Immobilienmarkt reagiert sichtlich auf die aktuellen Geschehnisse, die

durch die Leitzinserhöhung und Inflation geprägt sind. Dies spiegelt sich in

weiterhin fallenden Kaufpreisen wider. Die Zinsen werden voraussichtlich weiter

ansteigen, daher sind Kaufinteressierte gut beraten, jetzt zu kaufen", ergänzt

Jahn.

*Für die Auswertung wurden die Zeiträume Januar bis September 2021 sowie Januar

bis September 2022 gegenübergestellt.

**Die Nachfragedaten basieren auf den Transaktionsdaten von McMakler. Sie geben

die durchschnittliche Anzahl der Bewerber pro Immobilie wieder.

Datenerhebung:

Die Angebots-, Transaktions- und Nachfragedaten basieren auf den

unternehmenseigenen Transaktionsdaten von McMakler sowie Daten verschiedener

Online-Immobilienportale. Betrachtet wurde der Zeitraum Q1/2022 bis Q3/2022. Die

Kaufpreise werden mithilfe eines Algorithmus für maschinelles Lernen mit

Referenzobjekten berechnet. Das Referenzobjekt für Wohnungen ist eine

3-Zimmer-Wohnung mit einer Wohnfläche von 100 Quadratmetern und einer

Standardausstattung. Für Häuser ist das Referenzobjekt ein Haus in

Standardqualität mit 5 Zimmern und einer Wohnfläche von 200 Quadratmetern, einem

Garten und einem Grundstück von 300 Quadratmetern. Zudem wurden die von McMakler

ausgestellten Energieausweise für Immobilien von Januar bis September 2022

ausgewertet.

