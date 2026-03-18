OTS: MCS Market Communication Service GmbH / Branchenübergreifendes ...

Branchenübergreifendes Interesse: Redwood AI-CEO Louis Dron erläutert

im TV wie die KI gleich mehrere Branchen bereichern kann

Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ), Redwood oder

das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass sein Chief Executive Officer,

Louis Dron, kürzlich in einem exklusiven Interview bei "Conversations That

Matter" vorgestellt wurde, einem populären Langformat-Programm, das

Führungspersönlichkeiten vorstellt, die wichtige Branchen und Ideen prägen. Das

Programm wird in der "Vancouver Sun" vorgestellt und auf mehreren Fernsehsendern

in British Columbia, Kanada, ausgestrahlt, darunter "CHEK-TV", sowie auf

digitalen Plattformen. Im Interview erläuterte Dron, wie das in Vancouver

ansässige Unternehmen Redwood AI eine KI-Plattform entwickelt, die dazu

beitragen soll, einen der größten Engpässe der Pharmaindustrie zu überwinden,

indem die Bewertung, Prüfung und Skalierung von Wirkstoffen von der frühen

Entdeckung bis zur Kommerzialisierung verbessert wird. Dabei hob er auch die

breitere Anwendbarkeit der Chemie-KI-Plattform von Redwood in Bereichen wie der

Verteidigung hervor, in denen schnelle chemische Analysen, Risikobewertungen und

sichere Implementierungen von Bedeutung sein können.

Im Interview erklärte Dron, wie Redwoods Plattform KI, Chemoinformatik und groß

angelegte Reaktionsdaten einsetzt, um Chemikern zu ermöglichen, Herstellungswege

in Sekundenschnelle zu bewerten, Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten,

Sicherheit, Skalierbarkeit und Umweltbelastung gegeneinander abzuwägen und

schneller fundierte Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus der

Arzneimittelentwicklung hinweg zu treffen. Er sprach auch über die wachsende

Herausforderung für Pharmaunternehmen, Zehntausende und in einigen Fällen

Millionen von Wirkstoffen prüfen zu müssen, um herauszufinden, welche es wert

sind, weiter verfolgt zu werden.

Im Gespräch wurde auch die über die pharmazeutische Entwicklung hinausgehende

Bedeutung der Technologie von Redwood angesprochen. Dron wies darauf hin, dass

die Chemie das Herzstück vieler Branchen bildet, darunter Umweltanwendungen,

Materialwissenschaften, Agrartechnologie und verteidigungsbezogene Bereiche.

Redwood verzeichnet mittlerweile Interesse an seiner KI-Chemieplattform seitens

Organisationen, die potenzielle Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie dem

Screening chemischer Gefahren und Bedrohungen, der schnellen Charakterisierung

unbekannter Verbindungen, der Analyse chemischer Signaturen und der Bewertung

von Lieferketten für chemische Vorläufer prüfen. Das Unternehmen ist der

Ansicht, dass dieses wachsende branchenübergreifende Interesse die Flexibilität

derselben Kerntechnologie widerspiegelt, die es für die pharmazeutische

Forschung, Entwicklung und Herstellung entwickelt.

Dron ging auch auf den Schwerpunkt von Redwood auf eine effiziente und sichere

Bereitstellung ein. Er wies darauf hin, dass die auf Chemie ausgerichteten

Modelle des Unternehmens lokal installiert werden können, auch in isolierten

Umgebungen, was dort von Bedeutung sein kann, wo Sicherheit, Eigenständigkeit

und der Schutz geistigen Eigentums zentrale Aspekte sind.

Louis Dron erläuterte:

"Bei Conversations That Matter vorgestellt zu werden, gab uns eine wertvolle

Gelegenheit, das Problem zu erläutern und zu zeigen, wie wir es lösen. Wir

konzentrieren uns darauf, die chemische Entscheidungsfindung in der

Arzneimittelentwicklung zu verbessern, und sind ermutigt durch das zunehmende

Interesse daran, wie diese Technologie auch andere chemiebasierte Anwendungen

unterstützen könnte, einschließlich potenzieller Einsatzmöglichkeiten in

Verteidigung und öffentlicher Sicherheit."

Das Interview kann online auf der "Conversations That Matter"-Website, dem

YouTube-Kanal, der Facebook-Seite und der "Vancouver Sun"-Website abgerufen

werden. Es wird auch auf den in British Columbia ansässigen Sendern "CHEK-TV",

"CFTK-TV", "CJDC-TV" und "CKFR-AM" ausgestrahlt. Hier geht es zum Interview auf

YouTube: A.I. Solutions in Chemical Testing (w/ Louis Dron, Redwood AI)

(https://www.youtube.com/watch?v=RjV6VglNGms)

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) nutzt fortschrittliche künstliche

Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit

dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie

Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen

kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die

Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von

Redwood AI ermöglicht eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer

Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen.

Die Märkte, die das Unternehmen adressiert, könnten kaum dynamischer sein:

Die pharmazeutische Industrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel.

Wirkstoffe werden komplexer, Entwicklungszyklen kostspieliger, regulatorische

Anforderungen anspruchsvoller. Gleichzeitig verlagert sich die Wertschöpfung

zunehmend zu spezialisierten "CDMO"-Partnern, die Entwicklung und Produktion

flexibel und skalierbar gestalten. Redwood AI hat genau diesen Moment erkannt

und eine Plattform entwickelt, die diesen Wandel aktiv mitgestalten dürfte.

Wissenswertes: "Eine CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization)

ist ein spezialisierter Dienstleister in der Pharmabranche, der Entwicklung

(Development) und Herstellung (Manufacturing) von Arzneimitteln unter einem Dach

vereint. CDMOs unterstützen Pharma- und Biotech -Unternehmen von der

Formulierungsentwicklung über klinische Studien bis zur kommerziellen

Produktion. Sie helfen, Kosten zu senken, regulatorische Standards (GMP)

einzuhalten und die Markteinführung zu beschleunigen. "

Das Unternehmen wurde von führenden Wissenschaftlern aus Chemie, Medizin und

künstlicher Intelligenz gegründet. Mehr als 800 peer-reviewte Publikationen von

Institutionen wie der "Stanford University" und der "University of British

Columbia" belegen die wissenschaftliche Tiefe, die hinter der Technologie steht.

Die Mission ist klar: KI einsetzen, um chemische Synthese und

Arzneimittelentwicklung grundlegend zu beschleunigen und neue Wirkstoffe

schneller, sicherer und kosteneffizienter zur Marktreife zu bringen.

Die Plattform "Reactosphere" setzt diesen Anspruch in die Praxis um.

Intelligente Algorithmen prognostizieren Reaktionswege, bewerten Kosten- und

Sicherheitsaspekte und liefern datengestützte Empfehlungen in Echtzeit. Was

klassisch Wochen oder Monate in Anspruch nahm, wird auf der Plattform in Minuten

berechenbar: skalierbar, reproduzierbar und zunehmend regulierungskonform. Die

Plattform lässt sich damit nahtlos in bestehende Forschungs- und

Produktionsumgebungen integrieren und wächst mit den Anforderungen ihrer Nutzer.

Besonders bemerkenswert: Die KI lernt mit jedem Einsatz. Jede neue

Kundeninstallation vertieft den Datenvorteil strukturell: Das dürfte ein sich

selbst verstärkender Wettbewerbsvorsprung werden, der mit wachsender Nutzerbasis

an Qualität und Präzision gewinnt. Das "SaaS"-Geschäftsmodell sorgt dabei für

wiederkehrende Umsätze und eine skalierbare Erlösstruktur.

Redwood AI operiert bereits heute an der Schnittstelle dreier der

wachstumsstärksten Märkte weltweit:

dem globalen Pharmamarkt mit einem Volumen von 1,65 Billionen USD, dem

"CDMO"-Markt, der bis 2034 von heute 197 Milliarden auf rund 369 Milliarden USD

anwachsen soll, sowie dem KI-Wirkstoffmarkt, der sich im gleichen Zeitraum von

6,9 Milliarden auf knapp 18 Milliarden USD nahezu verdreifachen dürfte.

Doch der Blick des Unternehmens reicht weit über Pharma und Biotech hinaus.

Verteidigungsbehörden und Sicherheitsinstitutionen haben Redwood AI bereits

kontaktiert und das in einem Umfeld, das bis 2035 globale Verteidigungsausgaben

von über 6,3 Billionen USD erwarten lässt. Getrieben wird dieses Wachstum

maßgeblich durch den zunehmenden Einsatz von KI, fortschrittlicher Analytik und

Technologien der nächsten Generation in nationalen Sicherheitsarchitekturen.

Staaten investieren massiv in intelligente Systeme, die schnell, präzise und

skalierbar arbeiten, exakt die Eigenschaften, für die "Reactosphere" entwickelt

wurde.

Redwood AI ist damit mehr als ein Technologieanbieter:

Das Unternehmen definiert aktiv, wie die Arzneimittelentwicklung und darüber

hinaus ganze Industriezweige in Zukunft funktionieren können. Wer auf das

Zusammenwachsen von KI, Chemie und Datenanalyse setzt, findet in Redwood AI

(ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) einen Vorreiter, der nicht nur zur richtigen

Zeit am richtigen Ort ist, sondern die Technologie mitbringt, um diesen Moment

auch nutzen zu können.

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Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht.

Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig

Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können.

Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten

Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des

Handels drohen.

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Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die

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politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu

erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten

Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer

Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen

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historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden

werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten

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oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die

Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem

sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb

dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut

diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen

Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische

Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK

Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich

abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene

Profitrader.

Begriffsbestimmungen

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien

nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten

(Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien

vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell : Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,

dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten

könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all

diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold : Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial

für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy : Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg

der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy : Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum

Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers

verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen

derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der

Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde

gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt

keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Pressekontakt:

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Registergericht: Amtsgericht Iserlohn

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