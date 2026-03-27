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27.03.2026 11:03:38
OTS: MCS Market Communication Service GmbH / Green Bridge Metals meldet ...
Green Bridge Metals meldet sichtbare Kupfersulfidmineralisierung bei
ersten Bohrungen im Jahr 2026 auf "Titac", Duluth Complex, Minnesota
Lüdenscheid (ots) - Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S)
,freut sich, ein Update zu seinem laufenden Phase-1-Diamantkernbohrprogramm dem
Projekt "Titac" bereitzustellen, das sich im "South Contact District" des
Unternehmens im Nordosten des US-Bundesstaates Minnesota befindet.
Das Projekt "Titac" beherbergt eine große titanhaltige Intrusion innerhalb des
"Duluth Complex" und wird derzeit auf sein Potenzial hin untersucht, eine
Kupfermineralisierung zu beherbergen, die mit der oxidischen ultramafischen
Intrusion in Zusammenhang steht, die die bestehende Titandioxidressource
enthält.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des
Unternehmens vom 18. September 2024, welcher unter dem Profil des Unternehmens
unter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Das Unternehmen merkt an,
dass die Lagerstätte "Titac" vermutete Mineralressourcen umfasst.
Bei vermuteten Mineralressourcen besteht eine große Unsicherheit hinsichtlich
ihrer Existenz und der Frage, ob sie wirtschaftlich abgebaut werden können. Es
kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der vermuteten
Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden.
Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine
Wirtschaftlichkeit demonstriert.
Seit Beginn der Bohrungen Ende Januar 2026, wie am 22. Januar 2026 bekannt
gegeben, hat das Unternehmen drei Diamantkernbohrlöcher auf der Lagerstätte
"Titac South" niedergebracht. Die Bohrlöcher TS26-002a (309 m), TS26-003 (410 m)
und TS26-005 (477 m) mit einer Gesamtlänge von 1.196 m wurden im Rahmen einer
geplanten, sechs Bohrlöchern umfassenden Bohrlinie niedergebracht, die
konzipiert worden war, die Kupfermineralisierung über die gesamte Intrusion
hinweg systematisch zu bewerten.
Die geologische Bohrkernprotokollierung zeigte, dass alle drei Bohrlöcher über
weite Abschnitte hinweg eine visuell erkennbare Sulfidmineralisierung durchteuft
hatten. Zu den beobachteten Sulfidmineralien gehört Chalkopyrit mit
vergesellschafteten Sulfiden, die als Einsprengungen und Erzgängchen auf
Abschnitten zwischen etwa 100 bis 450 Meter Bohrtiefe vorkommen. Ilmenit, das
wichtigste titanhaltige Mineral innerhalb der Ressource "Titac South", wird in
jedem Bohrloch im gesamten Intrusionsgebiet beobachtet.
Die Mineralbestimmungen basieren auf visuellen Protokollierungen und müssen noch
durch Laboranalysen bestätigt werden.
Highlights
- Im Rahmen der ersten Phase des Bohrprogramms 2026 bei "Titac" wurden drei
Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.196 Metern niedergebracht.
- Bei der geologischen Protokollierung wurde eine sichtbare chalcopyrithaltige
Sulfidmineralisierung in Abschnitten von etwa 100 bis 450 Metern beobachtet.
- Ilmenit wurde im gesamten Bereich der oxidischen ultramafischen Intrusion
beobachtet, was mit der Titandioxidressource "Titac South" übereinstimmt.
- Proben wurden für den Versand an ein unabhängiges Labor vorbereitet;
Analyseergebnisse stehen noch aus.
Ajeet Millard, Chief Geologist von Green Bridge Metals, kommentierte:
"Die visuellen Beobachtungen aus den ersten drei Bohrlöchern bei Titac South
stimmen mit dem geologischen und geophysikalischen Modell überein, das als
Grundlage für unsere Zielerstellung diente. Eine chalcopyrithaltige
Sulfidmineralisierung wurde in Abschnitten innerhalb der oxidischen
ultramafischen Intrusion beobachtet, während Ilmenit im gesamten Bohrkern
allgegenwärtig ist. Diese vorläufigen Beobachtungen stützen die Interpretation,
dass die Kupfermineralisierung räumlich mit der titanhaltigen Wirtsintrusion in
Zusammenhang stehen könnte. Analyseergebnisse sind erforderlich, um diese
Beobachtungen zu bestätigen und unser Verständnis der potenziellen
Mineralisierung innerhalb des Systems zu verfeinern."
Zu den wichtigsten bisherigen Beobachtungen gehören:
- Chalkopyrit wurde visuell als das dominierende kupferhaltige Sulfidmineral
identifiziert.
- Sulfidmineralisierung, die als Einsprengungen und Erzgängchen innerhalb der
oxidischen ultramafischen Intrusion auftritt.
- Im gesamten Bohrkern ist Ilmenit allgegenwärtig.
Die Bohrkernprotokollierung, Probenahme sowie die QA/QC-Verfahren laufen
derzeit. Proben aus den fertiggestellten Bohrungen werden für den Versand an ein
unabhängiges Labor zur Analyse vorbereitet. Die Ergebnisse werden
veröffentlicht, sobald sie eingegangen und validiert sind.
Eine genauere Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und
-prozesse des Unternehmens finden Sie im jüngsten technischen Bericht, der im
Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.
Fotos des Bohrkerns
Abbildung. 1. Ausgewählte Bilder des HQ-Bohrkerns aus den ersten drei
Bohrlöchern des Bohrprogramms "Titac South". Grafiken heben Beispiele von
Sulfidmineralisierungstypen hervor, die in weiten Teilen des Bohrkerns
beobachtet werden. (https://www.aktienempfehlungen24.de/pressemitteilung/GreenBr
idgeMetalsCorp-27-03-2026?utm_source=DPA&utm_medium=Finanznachricht&utm_campaign
=Green+Bridge+Metals+Corp)
Abbildung 2. Querschnitt eines HQ-Bohrkerns aus einer aktuellen Bohrung bei
"Titac South". Die Bruchfläche enthält halbmassiven Chalkopyrit und Bornit,
eingebettet in eine Matrix aus massivem Ilmenit und Magnetit (+ Titanomagnetit).
(https://www.aktienempfehlungen24.de/pressemitteilung/GreenBridgeMetalsCorp-27-0
3-2026?utm_source=DPA&utm_medium=Finanznachricht&utm_campaign=Green+Bridge+Metal
s+Corp)
Fortschritt des Programms
Die Phase 1 des Bohrprogramms wurde zur Bewertung der Kupfermineralisierung
innerhalb und in der Nähe der bestehenden Titandioxidressource "Titac South"
konzipiert, die ca. 46,6 Millionen Tonnen mit einem TiO-Gehalt von 15 % umfasst,
wie im NI 43-101-konformen technischen Bericht vom 18. September 2024 angegeben.
Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Lagerstätte "Titac" Mineralressourcen
der Kategorie vermutet beherbergt.
Bei vermuteten Mineralressourcen besteht eine große Unsicherheit hinsichtlich
ihrer Existenz und der Frage, ob sie wirtschaftlich abgebaut werden können. Es
kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der vermuteten
Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden.
Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine
Wirtschaftlichkeit demonstriert.
Es werden linienartige Bohrsektionen verwendet, um die Lagerstätte systematisch
zu durchteufen und die geologischen und strukturellen Faktoren, die die
Kupfermineralisierung innerhalb der Intrusion beeinflussen, besser zu verstehen.
Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sein Board of Directors die
Gewährung von insgesamt 2.150.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) und
11.900.000 Restricted Share Units (RSUs) an Direktoren, Führungskräfte und
bestimmte Berater des Unternehmens gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens
genehmigt hat.
Qualifizierter Sachverständiger
Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung
wurden von Ajeet Millard, Chief Geologist von Green Bridge Metals Corporation
und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument
43-101, geprüft und genehmigt.
Über Green Bridge Metals
Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S) ist ein in Kanada
ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die
Weiterentwicklung von Projekten mit kritischen Mineralvorkommen in etablierten
Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Der "South Contact District" des
Unternehmens in Minnesota beherbergt Kupfer-, Nickel-, Titan-, Vanadium- und
Platingruppenelement-Mineralisierungen, die mit dem Duluth Complex in
Zusammenhang stehen.
-
Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung
Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer
Werbekampagne des Emittenten Green Bridge Metals Corp. und richtet sich an
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keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet
werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers
beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt " Interessen /
Interessenkonflikte ").
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und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen
zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein
Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.
Emittent: Green Bridge Metals Corp.
Datum der erstmaligen Verbreitung: 16.01.2026
Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 08:50 Uhr
Abstimmung mit dem Emittenten: Ja
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Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers
oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die
Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem
sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb
dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut
diversifizierten Depot.
Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen
Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische
Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK
Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich
abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene
Profitrader.
Begriffsbestimmungen
Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien
nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten
(Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien
vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:
Sell : Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,
dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten
könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all
diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.
Hold : Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial
für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.
Buy : Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg
der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.
Strong Buy : Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum
Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers
verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen
derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.
Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der
Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde
gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Pressekontakt:
MCS Market Communication Service GmbH
Saarlandstraße 28
58511 Lüdenscheid
Handelsregister: HRB 11340
Registergericht: Amtsgericht Iserlohn
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE368329265
Geschäftsführer: Herr Timo Woeste
Email: info [at] mcsmarket.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181032/6244781
OTS: MCS Market Communication Service GmbH
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