OTS: MCS Market Communication Service GmbH / LIR Life Sciences reicht ...

LIR Life Sciences reicht provisorische Patentanmeldung ein -

transdermale Therapien als wegweisende Investmentchance?

Lüdenscheid (ots) - Lir Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9)

LIR oder das Unternehmen, gibt bekannt, dass es eine provisorische

Patentanmeldung eingereicht hat, die eine nadelfreie Verabreichungsplattform für

"GLP"/"GIP"-basierte Therapien bei Adipositas und Stoffwechselerkrankungen

abdecken soll. "GLP" (Glukose-abhängiges insulinotropes Polypeptid) und "GIP"

(Glucagon-like Peptide-1) sind beides Hormone im Darm, die als Inkretine

bezeichnet werden und nach dem Essen freigesetzt werden. Beide wirken, indem sie

die Bauchspeicheldrüse dazu anregen, mehr Insulin auszuschütten, was zur Senkung

des Blutzuckerspiegels beiträgt.

Die Patentanmeldung dient dem Schutz des LIR-Ansatzes zur transdermalen

Verabreichung dieser Therapien mit dem Ziel, Injektionen zu ersetzen oder deren

Häufigkeit signifikant zu reduzieren. Der provisorische Antrag beschreibt die

Kombination etablierter "GLP"/"GIP"-Medikamente gegen Adipositas und

Typ-2-Diabetes mit einer proprietären Trägertechnologie, welche die äußere

Hautschicht durchdringt und Wirkstoffe in therapeutischer Konzentration in den

Blutkreislauf einbringt. Dies umfasst transdermale Darreichungsformen wie

Pflaster, Cremes oder Gele. Die Anmeldung deckt sowohl die spezifischen

Formulierungen als auch die Verabreichungsmethoden für "GLP"/"GIP"-basierte

Therapien und verwandte Peptidwirkstoffe ab.

Aus strategischer Entwicklungsperspektive unterstützt diese provisorische

Patentanmeldung LIRs übergeordnetes Ziel, eine vielseitige Plattform-Technologie

statt eines Einzelprodukts zu etablieren. Durch die Fokussierung auf die gesamte

"GLP"/"GIP"-Wirkstoffklasse ist die Technologie auf Kompatibilität mit mehreren

bestehenden und künftigen "GLP"- und "GIP"-basierten Arzneimitteln sowie auf

potenzielle Kombinationspräparate ausgerichtet.

Der provisorische Antrag flankiert zudem das laufende präklinische Programm des

Unternehmens, einschließlich der kürzlich angekündigten kontrollierten

Vergleichsstudie an Mäusen (siehe Pressemitteilung vom 10. Dezember 2025). Diese

Studie evaluiert, ob eine mittels zellpenetrierender Peptide ("CPP") aktivierte

transdermale Formulierung einer "GLP"/"GIP"-basierten Therapie im

Kleintiermodell eine relevante biologische Aktivität im standardisierten

Glukosetoleranztest demonstrieren kann. Die gewonnenen Daten sollen die finale

Formulierungswahl informieren und den Übergang vom vorläufigen Patentschutz zu

umfassender Langzeit-Patentabdeckung sowie potenziellen "IND"-Zulassungsarbeiten

("Investigational New Drug") unterstützen.

Für Patienten und Gesundheitssysteme liegt das langfristige Programmziel in der

Vereinfachung von Initiierung und Fortführung hochwirksamer

"GLP"/"GIP"-basierter Adipositasbehandlungen. Nadelfreie, topisch applizierbare

Optionen könnten die Belastung durch repetitive Injektionen reduzieren, die

Therapieadhärenz in der klinischen Praxis verbessern und den Zugang in Settings

erweitern, in denen injektionsbasierte Programme schwerer zu implementieren

sind.

Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences, kommentierte:

"Diese provisorische Patentanmeldung ist ein Schritt zur Sicherung des Schutzes

unserer Verabreichungsplattform, die für die Weiterentwicklung von

Formulierungen unerlässlich ist, mit denen GLP/GIP-basierte Therapien durch die

Haut in den systemischen Kreislauf gelangen können".

Revolutionäre Adipositasbehandlung durch nadelfreie Innovationen

Der Fokus von Lir Life Sciences Corp. liegt auf der Erforschung und Entwicklung

skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit

(Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung.

Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere

neuartige Verabreichungssysteme, die "GLP-1" nachahmen. "GLP-1" ist ein

natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des

Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine

Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang,

die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in

Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die

weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage

bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu

bekämpfen.

Der Markt für Medikamente gegen Adipositas, der ausschließlich Arzneimittel zur

Gewichtsreduktion umfasst, wird bis 2030 voraussichtlich 95 Milliarden US-Dollar

erreichen.

Das biopharmazeutische Unternehmen entwickelt innovative, nadelfreie

Arzneimittelverabreichungssysteme, um die Behandlung von Adipositas und damit

verbundenen Stoffwechselerkrankungen zu revolutionieren. Das führende Produkt

des Unternehmens, "LIR001", ist eine "GLP-1-Therapie", die für die transdermale

Anwendung mittels Pflaster und alternativer Applikationsformen entwickelt wird.

Diese firmeneigenen Systeme bieten sichere, wirksame und kostengünstige

Alternativen zu injizierbaren "GLP-1-Medikamenten", die derzeit den Markt

dominieren, aber für viele Patienten weiterhin teuer und schwer zugänglich sind.

Durch die Fokussierung auf patientenfreundliche Technologien arbeitet das

Unternehmen daran, die Adipositasbehandlung weltweit zugänglicher und besser

verträglich zu machen.

Das Problem: Zugänglichkeit und Kosten der Adipositasbehandlung

Adipositas hat sich zu einer der dringlichsten gesundheitlichen

Herausforderungen weltweit entwickelt. Laut der "World Obesity Federation"

werden bis 2035 voraussichtlich mehr als 4 Milliarden Menschen von Adipositas

betroffen sein.

Obwohl "GLP-1-Rezeptoragonisten" vielversprechende Ergebnisse bei der

Gewichtsreduktion gezeigt haben, sind sie aufgrund ihrer Injektionsform und des

hohen Preises für den Großteil der Weltbevölkerung unerschwinglich. Im Jahr 2023

beliefen sich die Ausgaben für "GLP-1-Therapien" in den USA auf 71,7 Milliarden

US-Dollar, wobei rund 20 Millionen Menschen diese Medikamente einnahmen.

In Entwicklungsländern, wo die Gesundheitsbudgets ohnehin schon knapp sind,

bleiben diese Therapien gänzlich unerschwinglich. Dieser Mangel an bezahlbaren,

nadelfreien Alternativen unterstreicht den Bedarf an neuen

Verabreichungsmethoden, die den Zugang zur Gesundheitsversorgung erleichtern.

LIRs Lösung: Nadelfreie "GLP-1"-Verabreichung

LIR Life Sciences begegnet diesem Problem mit einer firmeneigenen transdermalen

Pflasterplattform, die die Aufnahme von Wirkstoffen wie "GLP-1" über die Haut

ermöglicht und somit Injektionen überflüssig macht. Diese Technologie soll die

Therapietreue der Patienten verbessern, die Behandlungskosten senken und den

Zugang zur Versorgung weltweit erweitern. Zusätzlich zu seinem transdermalen

Programm entwickelt das Unternehmen alternative Formulierungen, die weitere

komfortable und nicht-invasive Verabreichungsmethoden für die "GLP-1-Therapie"

bieten. Gemeinsam positionieren diese Plattformen Lir Life Sciences an der

Spitze der nächsten Generation von "GLP-1-Behandlungen", die auf Zugänglichkeit,

Einfachheit und Patientenkomfort ausgerichtet sind.

Erhebliche Marktchancen

Der globale Markt für "GLP-1-Rezeptoragonisten" wächst nach der Zulassung neuer

Indikationen zur Behandlung von Adipositas durch die "FDA" rasant. Derzeit sind

keine GLP-1-Pflaster oder andere transdermale Formulierungen von der "FDA"

zugelassen. Diese Lücke bietet eine klare Chance für frühe Marktteilnehmer. Der

"GLP-1-Markt" wird Prognosen zufolge bis 2030 ein Volumen von 95 Milliarden

US-Dollar erreichen, und innovative Verabreichungstechnologien wie die von Lir

Life Sciences werden voraussichtlich eine wichtige Rolle für dieses Wachstum

spielen. Durch die Kombination bewährter Pharmakologie mit innovativer

Verabreichungstechnologie ist das Unternehmen bestens positioniert, um in einem

schnell wachsenden Sektor Wertschöpfung zu generieren und gleichzeitig

ungedeckte Patientenbedürfnisse zu erfüllen.

Globale Reichweite und Zielmärkte

Lir Life Sciences konzentriert sich auf Regionen mit hohen Adipositasraten und

eingeschränktem Zugang zu injizierbaren Therapien, darunter Nordamerika, Europa,

Australien sowie der Nahe Osten, Afrika, Südostasien und Lateinamerika. Die

kostengünstigen und leicht zugänglichen Verabreichungssysteme des Unternehmens

sind auf Skalierbarkeit und vereinfachte Logistik ausgelegt und unterstützen

sowohl die lokale als auch die globale Anwendung. Dieser Ansatz ermöglicht es

dem Unternehmen, eine breit angelegte Vermarktungsstrategie zu verfolgen, die

Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern, Nichtregierungsorganisationen und

Pharmaunternehmen weltweit umfasst.

Innovationsoffensive gestartet: Wirkt sich das noch mehr auf den Kurs aus?

Lir Life Sciences Corp. hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führendes

Unternehmen für zugängliche, nadelfreie Behandlungen von

Stoffwechselerkrankungen zu werden. Durch den Einsatz von Innovationen zur

Reduzierung der Kosten und Komplexität der Adipositastherapie möchte das

Unternehmen den Zugang für Millionen von Menschen erweitern, denen derzeit

wirksame Behandlungsoptionen fehlen. Durch seine Partnerschaften,

Forschungsprogramme und regulatorischen Rahmenbedingungen arbeitet Lir Life

Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) daran, die Lücke zwischen

Innovation und Zugänglichkeit zu schließen und damit eine Grundlage für

langfristiges Wachstum und positive Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit

zu schaffen.

Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung

Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer

Werbekampagne des Emittenten LIR Life Sciences Corp. und richtet sich an

erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf

keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet

werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers

beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt " Interessen /

Interessenkonflikte ").

Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert

ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen

erstmaligen Verbreitung.

Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB

11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder

Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige

Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als " Verbreiter " bezeichnet).

Interessen / Interessenskonflikte

Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung

eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen

wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der

vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den

Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies

begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen

Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von

Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen

Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des

Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es

besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht,

diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu

verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit

weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.

Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund

entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen

des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen

Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter

noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen

Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle

Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch

keinen Einfluss.

Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder

in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung

besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene

Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen

Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung

weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder

Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei

der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen),

noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben

konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die

die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des

Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an

über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en

die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen

Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend,

war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den

Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung

über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A

und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen

zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein

Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Emittent: LIR Life Sciences Corp.

Datum der erstmaligen Verbreitung: 04.12.2025

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 10:22 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten

Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur

Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten

Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind

nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen

weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen:

Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und

Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse,

Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u.

a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen

und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines

ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt

öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen

Faktoren erstellt.

Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten

verbundenen Risiken

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können,

kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen

Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren

Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze

auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle

Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht.

Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig

Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können.

Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten

Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des

Handels drohen.

Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die

der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht,

stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine

Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen

Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist

die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw.

der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise

resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind.

Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen

Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von

politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu

erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten

Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer

Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen

in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust

erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre

Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter

enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt

wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler,

Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren

Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und

Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und

Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares

Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden

für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder

Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn,

Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen

anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service

und Materialien zu verwenden entstanden sind.

Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer

historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden

werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten

könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht

unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die

getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht

auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre

der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch

nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom

Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen

treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen

und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es

handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf

ausgewogene Durchdringung der Materie.

Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf

eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.

Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche

von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu

erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede

Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die

darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung

gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch

konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente

Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder

des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers

oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die

Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem

sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb

dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut

diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen

Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische

Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK

Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich

abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene

Profitrader.

Begriffsbestimmungen

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien

nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten

(Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien

vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell : Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,

dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten

könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all

diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold : Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial

für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy : Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg

der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy : Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum

Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers

verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen

derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der

Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde

gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt

keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Pressekontakt:

MCS Market Communication Service GmbH

Saarlandstraße 28

58511 Lüdenscheid

Handelsregister: HRB 11340

Registergericht: Amtsgericht Iserlohn

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE368329265

Geschäftsführer: Herr Timo Woeste

Email: info [at] mcsmarket.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181032/6179154

OTS: MCS Market Communication Service GmbH