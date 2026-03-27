OTS: MCS Market Communication Service GmbH / Redwood AI, das "Quantum ...

Redwood AI, das "Quantum Algorithms Institute" und die "UBC" lancieren

"Mitacs Accelerate"-Projekt zur Beschleunigung der chemischen Synthese

mittels KI und Quantencomputing

Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ),freut sich,

den Termin für den Start eines von Mitacs Accelerate geförderten

Forschungsprojekts mit der "University of British Columbia" ("UBC") bekannt zu

geben, das in Zusammenarbeit mit dem "Quantum Algorithms Institute" ("QAI")

durchgeführt wird. Redwood AI und das QAI nehmen als gleichberechtigte

Partnerorganisationen an diesem Projekt teil, das voraussichtlich im April 2026

startet.

Dieses Forschungsprojekt ist ein wichtiger Schritt im Rahmen von Redwoods

konsequenten Bemühungen, Zukunftstechnologien für reale chemische Anwendungen zu

erschließen. Ziel des Projekts ist es, durch die Verbindung von künstlicher

Intelligenz mit Methoden des Quantencomputing raschere und effizientere Ansätze

für die chemische Synthese zu erarbeiten, was langfristig eine Verkürzung der

Forschungsdauer und eine Senkung der Kosten für Anwendungen in der

Arzneimittelentwicklung und in der Verteidigungsbranche ermöglicht.

Im Zuge dieses Forschungsprojekts wird Redwood eng mit dem "QAI" und der "UBC"

zusammenarbeiten, um Verfahren des Quantencomputing in die Workflows der

KI-gestützten chemischen Synthese zu integrieren. Im Rahmen des Projekts erhält

Redwood Zugang zu modernster Quanteninfrastruktur, unter anderem auch zu

Hardware-Plattformen, die von der Quantencomputing-Firma "D-Wave Quantum Inc.",

die an der Börse Nasdaq notiert, entwickelt wurden und über die

Technologiepartnerschaften sowie das technische Support-Netzwerk von "QAI"

bereitgestellt werden.

Die Forschungsarbeiten werden sich auf zwei für die chemische Entwicklung

äußerst wichtige Anwendungen konzentrieren. Mit der ersten soll untersucht

werden, wie KI-Modelle chemische Informationen mit Hilfe des Quantencomputing

besser darstellen und erlernen können. Ziel ist hier, treffsicherere Vorhersagen

und Erkenntnisse über vielfältige molekulare Räume hinweg zu ermöglichen. Die

zweite beschäftigt sich vor allem mit der Planung von Synthesewegen. Hier

könnten quantenunterstützte Optimierungsmethoden dazu beitragen, solche Wege

effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Zusammen zeigen diese

Herausforderungen die alltäglichen Engpässe für Chemiker und Forscher in vielen

Bereichen auf, in denen verbesserte Prognosen und Planungen die

Entwicklungsgeschwindigkeit, die Kosten und die Erfolgsraten direkt beeinflussen

können. Dies gilt insbesondere für Bereiche wie die pharmazeutische Entwicklung

und das Verteidigungswesen, in denen häufig eine rasche Skalierung verlangt

wird. Durch die Einbindung von quantenbasierten Ansätzen in die moderne KI zielt

das Projekt darauf ab, die praktischen Grenzen herkömmlicher Rechenwerkzeuge zu

überwinden und die Entwicklung skalierbarer, zuverlässiger und interpretierbarer

Lösungen zu unterstützen.

Das Projekt wird durch das Programm "Mitacs Accelerate" unterstützt und

beinhaltet eine Postdoktorandenstelle an der "University of British Columbia".

Der "Mitacs"-Postdoktorand wird mit den Teams von Redwood und dem "QAI" eng

zusammenarbeiten, um gemeinsam quantengestützte Optimierungsstrategien zu

erarbeiten. Das Forschungsprojekt unterstützt im weiteren Sinne auch nationale

Ziele im Bereich der Quanteninnovation, der Talentförderung und der modernen

Fertigung.

"Das Quantencomputing birgt das Potenzial, unsere bisherigen Ansätze bei der

Lösung der schwierigsten Probleme in der Chemie grundlegend zu verändern. Zwar

wurden bei der computerbasierten Unterstützung der Chemie, einschließlich des

Einsatzes künstlicher Intelligenz, bereits erhebliche Fortschritte erzielt, doch

sind die vorhandenen Tools und Technologien nicht in der Lage, viele der noch

bestehenden Probleme effizient zu lösen. Wir freuen uns sehr auf die

Zusammenarbeit mit dem QAI und darauf, uns bei der Bereitstellung von

quantenbasierten KI-Tools für Chemiker und Arzneimittelentwickler eine

Führungsrolle einzunehmen", so Louis Dron, CEO von Redwood AI.

Über das "Quantum Algorithms Institute"

Das "Quantum Algorithms Institute" ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz

in British Columbia, die sich über die Zusammenarbeit mit Regierungen,

Wissenschaft und Industrie für die Weiterentwicklung des Quantencomputing

einsetzt. Das Institut sieht es als seine Aufgabe, wirtschaftliches Wachstum auf

regionaler Ebene zu fördern. Dies wird durch den Ausbau der Quantenkompetenz,

den Aufbau einer qualifizierten und quantenkundigen Belegschaft sowie die

Unterstützung von Organisationen beim effizienten Einsatz von

Quantentechnologien bewerkstelligt. Seit seiner Gründung im Jahr 2020, und mit

dem Rückhalt des gut entwickelten Ökosystems der Quanteninnovation in British

Columbia, bemüht sich das "QAI" um den Aufbau einer dynamischen und inklusiven

Quantenbranche, die auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und auf reale Erfolge

abzielt. https://www.qai.ca/who-we-are

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) nutzt fortschrittliche künstliche

Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit

dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie

Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen

kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die

Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von

Redwood AI wurde konzipiert, um eine schnellere und effizientere Entwicklung

neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

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zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein

Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Emittent: Redwood AI Corp.

Datum der erstmaligen Verbreitung: 20.02.2026

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 06:00 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

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und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines

ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt

öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen

Faktoren erstellt.

Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten

verbundenen Risiken

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können,

kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen

Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren

Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze

auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle

Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht.

Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig

Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können.

Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten

Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des

Handels drohen.

Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die

der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht,

stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine

Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen

Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist

die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw.

der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise

resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind.

Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen

Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von

politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu

erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten

Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer

Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen

in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust

erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre

Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter

enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt

wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler,

Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren

Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und

Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und

Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares

Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden

für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder

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anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service

und Materialien zu verwenden entstanden sind.

Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer

historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden

werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten

könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht

unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die

getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht

auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre

der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch

nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom

Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen

treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen

und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es

handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf

ausgewogene Durchdringung der Materie.

Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf

eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.

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Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem

sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb

dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut

diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen

Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische

Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK

Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich

abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene

Profitrader.

Begriffsbestimmungen

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien

nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten

(Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien

vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell : Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,

dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten

könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all

diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold : Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial

für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy : Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg

der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy : Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum

Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers

verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen

derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der

Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde

gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt

keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Pressekontakt:

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Saarlandstraße 28

58511 Lüdenscheid

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Registergericht: Amtsgericht Iserlohn

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE368329265

Geschäftsführer: Herr Timo Woeste

Email: info [at] mcsmarket.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181032/6244475

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