OTS: MCS Market Communication Service GmbH / Redwood AI kündigt ein Update ...

Redwood AI kündigt ein Update seines KI-gestützten Preis- und

Verfügbarkeitssystems für Chemikalien auf seiner Plattform an,

unterstützt durch eine Innovationsförderung der Regierung Kanadas

Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ), Redwood oder

das Unternehmen, freut sich, ein bedeutendes Update der Chemikalienpreis- und

-verfügbarkeitsfunktionen (das Update) seiner KI-gestützten

Chemikaliensyntheseplattform "Reactosphere" bekanntzugeben. Das Update wird zum

Teil durch Beratungsdienste sowie Forschungs- und Entwicklungsmittel

unterstützt, die Redwood AI Operations Inc., die hundertprozentige

Tochtergesellschaft von Redwood AI, vom "Industrial Research Assistance Program"

des "National Research Council of Canada" ("NRC IRAP") erhält.

Redwood AI Operations Inc. erhält Beratungsleistungen und Fördermittel in Höhe

von bis zu 75.000 $ vom "Industrial Research Assistance Program" des "National

Research Council of Canada" ("NRC IRAP") zur Unterstützung eines Forschungs- und

Entwicklungsprojekts mit dem Titel "Develop a scalable data lake for storing

chemical pricing data" für den Zeitraum vom 1. Mai 2025 bis zum 31. März 2026,

wodurch das Unternehmen die Entwicklung seiner Preisdateninfrastruktur

beschleunigen kann.

Die erweiterte Plattform soll Chemikern und Beschaffungsteams dabei helfen, in

einem globalen Markt schnellere und besser informierte

Beschaffungsentscheidungen zu treffen, in dem sich Preise, Verfügbarkeit, Zölle

und Logistik schnell ändern können, wodurch die Kostensicherheit und die

Lieferzuverlässigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette von Chemikalien

hinweg verbessert werden.

https://ots.de/Kq7ntb

Das Update erweitert die Vendor Intelligence-Funktionen von Redwood, um die

Verfügbarkeit und die Preise von Chemikalien bei mehr als 90 Anbietern weltweit

zu überwachen. Durch die Erweiterung der Abdeckung und die Verbesserung der

Datenaktualisierungsprozesse ist das Unternehmen der Ansicht, dass Nutzer

alternative Lieferanten früher identifizieren, durch Lieferengpässe verursachte

Verzögerungen reduzieren und ihre Anpassungsfähigkeit bei der Beschaffung in

angespannten Märkten stärken können. Entscheidend ist, dass die Bereitstellung

mehrerer globaler Anbieter ein einzigartiger Aspekt der Plattform ist, der ihre

Nutzung durch eine Vielzahl von Kunden ermöglicht, die ein breites Spektrum an

Chemikalienlieferanten einsetzen.

Um Kunden bei der Bewältigung realer Lieferengpässe zu unterstützen, kann das

System nach Anbieter gefiltert werden, sodass Benutzer Optionen basierend auf

regions- oder unternehmensspezifischen Beschaffungsbedingungen auswerten können.

Dies soll Entscheidungen unterstützen, die durch Zölle, Lieferzeiten und andere

grenzüberschreitende Logistikfaktoren beeinflusst werden, und es Teams

ermöglichen, praktikable Alternativen zu vergleichen, ohne den wichtigen Kontext

aus den Augen zu verlieren, wo sich Materialien befinden und wie sie geliefert

werden können.

Die aktualisierte Plattform kann zudem die internen Preis- und

Verfügbarkeitsdaten der Kunden zusammen mit externen Signalen von Lieferanten

integrieren und so eine umfassendere und individuellere Sicht auf

Beschaffungsoptionen ermöglichen. Darüber hinaus kann das System von Redwood den

Chemikalienbestand eines Kunden integrieren, was eine schnellere Prüfung

vorhandener Materialien ermöglicht und Teams hilft, Kaufentscheidungen an den

bereits intern verfügbaren Produkten auszurichten.

Redwood geht davon aus, dass diese Verbesserungen seine Preisinfrastruktur

weiter stärken werden, indem sie die Datenabdeckung, Flexibilität und

Integration verbessern - Funktionen, die insbesondere für Organisationen

wertvoll sein können, die komplexe chemische Einsatzstoffe, enge Zeitpläne sowie

kostenkritische Forschungs- und Produktionsprogramme managen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Verbesserungen "Reactosphere" als

wertvolle Lösung für Pharmaunternehmen, Auftragsentwicklungs- und

-fertigungsorganisationen ("CDMO"s) und Forschungseinrichtungen, die auf

komplexe globale Lieferketten für Chemikalien angewiesen sind, sowie für

Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen, bei denen Transparenz bei der

Beschaffung und Verfügbarkeit von Chemikalien von entscheidender Bedeutung ist,

positionieren.

"Bei diesem Update geht es darum, die Beschaffung von Chemikalien in einen

schnelleren und vertretbareren Entscheidungsprozess zu verwandeln, und Chaos zu

vermeiden. Durch die Kombination einer umfassenden globalen

Lieferantentransparenz mit den internen Preis- und Bestandsdaten jedes Kunden

können wir Teams dabei unterstützen, Ausfallzeiten zu reduzieren, kostspielige

Ersatzbeschaffungen zu vermeiden und bei sich ändernden Handelsbedingungen mit

größerer Planungssicherheit zu agieren. Außerdem schafft es die Grundlage für

eine proaktivere Beschaffung, indem Teams frühzeitig Signale zu

Versorgungsrisiken und alternativen Beschaffungsoptionen erhalten, bevor

Unterbrechungen die Fristen oder Budgets beeinflussen. Dadurch wird die

Einführung der Plattform für Anwendungen in den Bereichen Pharma, F&E und

Verteidigung weiter verbessert", so Louis Dron, CEO von Redwood AI.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) nutzt fortschrittliche künstliche

Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit

dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie

Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen

kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die

Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von

Redwood AI ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung

neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

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Emittent: Redwood AI Corp.

Datum der erstmaligen Verbreitung: 20.02.2026

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 06:00 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

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Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze

auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle

Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht.

Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig

Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können.

Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten

Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des

Handels drohen.

Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die

der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht,

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Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind.

Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen

Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von

politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu

erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten

Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer

Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen

in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust

erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre

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Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter

enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt

wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler,

Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren

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Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und

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Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer

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werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten

könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht

unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die

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auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre

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Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen

und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es

handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf

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sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb

dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut

diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen

Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische

Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK

Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich

abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene

Profitrader.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Werbetext enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine

historischen Tatsachen darstellen, "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne

der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete

Informationen sind in der Regel durch Begriffe wie "glauben", "erwarten",

"voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "könnte", "sollte",

"wird", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen in

dieser Pressemitteilung insbesondere Aussagen bezüglich der Entwicklung und des

potenziellen Einsatzes der KI-gestützten Plattform, der daran vorgenommenen

Sicherheitsverbesserungen sowie der Erwartung, dass die Software für die

Erkundung oder Erschließung von Lagerstätten oder zur Weiterentwicklung von

Verteidigungs- oder Sicherheitslösungen genutzt werden könnte.

Darüber hinaus können zukunftsgerichtete Informationen Aussagen zu

Branchendaten, Daten zum Pharmamarkt, Unternehmensdaten sowie sonstigen Markt-,

Wachstums- oder Prognoseannahmen umfassen, die nicht auf historischen Tatsachen

beruhen. Solche Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen,

Prognosen und Annahmen des Unternehmens und unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen

wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Hierzu

zählen unter anderem Annahmen hinsichtlich Marktbedingungen, Branchentrends,

regulatorischer Entwicklungen, Nachfrageentwicklung, technologischer

Fortschritte sowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in relevanten Märkten.

Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie sich nicht in

unangemessener Weise ("undue reliance") auf derartige zukunftsgerichtete

Informationen verlassen sollten.

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revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus

anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Begriffsbestimmungen

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien

nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten

(Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien

vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell : Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,

dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten

könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all

diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold : Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial

für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy : Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg

der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy : Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum

Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers

verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen

derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der

Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde

gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt

keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Pressekontakt:

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Registergericht: Amtsgericht Iserlohn

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE368329265

Geschäftsführer: Herr Timo Woeste

Email: info [at] mcsmarket.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181032/6261683

OTS: MCS Market Communication Service GmbH