OTS: MCS Market Communication Service GmbH / Unternehmens-Update: FutureGen ...

Unternehmens-Update: FutureGen Industries verzeichnet außerordentliche

Portfoliogewinne

Lüdenscheid (ots) - FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN:

A41WY4), ehemals Right Season Investments Corp., FutureGen Industries oder das

Unternehmen, meldet bemerkenswerte Gewinne aus den jüngsten strategischen

Portfolioaktivitäten. Diese Ergebnisse spiegeln die kontinuierlichen Bemühungen

des Unternehmens wider, Chancen zu identifizieren und durch seinen

disziplinierten Anlageansatz Wert zu generieren.

Die Portfoliostrategie des Unternehmens hat zuletzt substanzielle Wertzuwächse

erzielt und belegt damit, dass konsequentes und diszipliniertes Investieren zu

messbaren Ergebnissen führen kann. Hier ist das Investitions-Update im

Überblick:

Onco-Innovations Limited:

Im Juni 2025 erwarb FutureGen Industries eine Beteiligung an "Onco-Innovations"

Limited mit einem Kapitaleinsatz von 31.175 USD. Im Verlauf des Jahres 2025

wurden 500.000 Aktien veräußert, woraus ein realisierter Gewinn von 765.065,33

USD resultierte - entsprechend einer Kapitalrendite von 9.816 % bezogen auf das

eingesetzte Kapital der veräußerten Aktien.

"Onco-Innovations Limited" ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen mit

Fokus auf die Entwicklung präzisionsmedizinischer Therapieansätze in der

Onkologie. Im Mittelpunkt der Forschungsaktivitäten steht die Entwicklung von

PNKP-Inhibitor-Therapien, die gezielt auf einen DNA-Reparaturmechanismus

abzielen, von dem solide Tumoren abhängig sind. Durch die spezifische Hemmung

dieses Signalwegs soll die Empfindlichkeit von Krebszellen gegenüber bestehenden

Behandlungsverfahren erhöht werden, während gesundes umliegendes Gewebe

weitestgehend geschützt bleibt. Das Unternehmen verfügt über exklusive weltweite

Nutzungsrechte an seiner therapeutischen Plattform und setzt die

wissenschaftliche Weiterentwicklung seiner Technologie kontinuierlich fort.

ASEP Medical Holdings Inc.:

Am 14. November 2022 beteiligte sich FutureGen Industries an dem privat

gehaltenen Unternehmen "Safecoat Medical Inc." durch den Erwerb von 500.000

Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 0,0231 USD je Aktie. Im

Rahmen einer Earn-in- und Optionsvereinbarung zwischen "Safecoat" und "ASEP

Medical Holdings Inc." erwarb "ASEP" eine Mehrheitsbeteiligung von 50,1 % an

"Safecoat". FutureGen Industries erhielt im Gegenzug 461.400 Stammaktien von

"ASEP" zu einem angenommenen Wert von 0,20 USD je Aktie. Im Jahr 2025 wurden

346.050 "ASEP"-Aktien veräußert, was zu einem realisierten Gewinn von 118.255,57

USD führte - einer Kapitalrendite von 1.139 % bezogen auf das eingesetzte

Kapital der veräußerten Aktien.

"ASEP Medical Holdings Inc." entwickelt Technologien zur Bekämpfung von

Antibiotikaresistenzen sowie zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei

schwerwiegenden Infektionskrankheiten. Ein Schwerpunkt liegt auf einer Plattform

zur schnellen Diagnose von Sepsis, einer weltweit verbreiteten und mit

erheblicher Mortalität verbundenen Erkrankung. Ergänzend verfolgt das

Unternehmen ein therapeutisches Programm auf Basis peptidischer Wirkstoffe, das

auf Biofilm-assoziierte Infektionen zielt, die gegenüber konventionellen

Behandlungsmethoden häufig resistent sind. Mit diesem kombinierten

diagnostisch-therapeutischen Ansatz arbeitet "ASEP" daran, die klinische

Entscheidungsfindung zu unterstützen und das Behandlungsspektrum bei komplexen

infektionsbedingten Erkrankungen zu erweitern.

Core One Labs Inc.:

Am 8. Dezember 2022 investierte FutureGen Industries 200.000,00 USD in das

privat gehaltene Unternehmen "1254571 B.C. Ltd." durch den Erwerb von 16.186

Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 12,36 USD je Aktie. Nach der

Übernahme von "1254571 B.C. Ltd." durch "Core One Labs Inc." ("COOL") wurden die

gehaltenen Anteile in 527.961 Stammaktien von "COOL" zu einem durchschnittlichen

Einstandspreis von 0,38 USD je Aktie umgewandelt. Aufgrund erreichter

Meilensteine im Rahmen des Aktienkaufvertrags zwischen "GMP Drug Inc." und "Core

One Labs" erhielt FutureGen Industries zusätzlich 131.990 Bonusaktien. Insgesamt

wurden 652.579 "COOL"-Aktien veräußert, woraus realisierte Erlöse von 348.068,19

USD sowie ein realisierter Gewinn von 167.473,19 USD resultierten - entsprechend

einer Kapitalrendite von 83,74 % bezogen auf das eingesetzte Kapital der

veräußerten Aktien.

"Core One Labs Inc." ist ein Life-Sciences-Unternehmen im Bereich Biotechnologie

mit Fokus auf die Entwicklung psychedelischer Verbindungen sowie innovativer

Behandlungsansätze für neurologische und psychiatrische Erkrankungen. Das

Tätigkeitsspektrum umfasst die Entwicklung und Herstellung psychedelischer

Wirkstoffe, die Optimierung neuartiger Verabreichungssysteme sowie die Forschung

zur Unterstützung psychedelisch-assistierter Therapiekonzepte. Über die

hundertprozentige Tochtergesellschaft "Vocan Biotechnologies Inc." wurde ein

proprietäres Verfahren zur Psilocybin-Herstellung auf Basis gentechnisch

veränderter Bakterien entwickelt und zum Patent angemeldet. Weitere

Forschungsaktivitäten werden durch die Tochtergesellschaften "Akome Biotech

Ltd.", die mehrere vorläufige Patente für psychedelische

Arzneimittelformulierungen zur Behandlung neurologischer und psychiatrischer

Erkrankungen hält, sowie "Awakened Biosciences Inc.", die synthetische

Produktionsverfahren für Psilocybin und Psilocin entwickelt, vorangetrieben.

Darüber hinaus hält "Core One Labs" Beteiligungen an mehreren medizinischen

Kliniken mit umfangreichen Patientendaten, die als Grundlage für die

Forschungsintegration und die Entwicklung künftiger Behandlungsmodelle dienen.

Durch den Zugang zu GMP-konformer Laborinfrastruktur hat das Unternehmen seine

Kapazitäten in den Bereichen Wirkstoffentwicklung, Prodrug-Forschung und

mögliche Kommerzialisierungswege weiter ausgebaut.

Kristian Thorlund, CEO von FutureGen Industries, kommentierte:

"Wir sind mit den realisierten Gewinnen zufrieden, die durch unsere

Portfolioaktivitäten erzielt wurden. Diese Ergebnisse spiegeln unseren

durchdachten Ansatz wider, mit dem wir Chancen auswählen und Unternehmen

unterstützen, die bedeutende Fortschritte erzielen wollen. Wir setzen weiterhin

diszipliniert Kapital ein und bleiben darauf fokussiert, nachhaltigen Wert für

unsere Aktionäre zu schaffen".

Über FutureGen Industries Corp.

FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN: A41WY4) ist ein

kanadisches Venture-Capital-, Investment- und Beratungsunternehmen, das danach

strebt, Innovation aktiv voranzutreiben und das Wachstum für seine Aktionäre zu

beschleunigen. FutureGen Industries investiert Kapital in private und

börsennotierte Unternehmen, die hervorragende Wachstumschancen bieten.

Mission: Zukunftskapital wirksam machen

Mit seiner klaren Ausrichtung auf die fünf technologischen Schlüsselsektoren der

kommenden Dekade - Biotech, KI, Robotik, Quanten und Verteidigung - bietet

FutureGen Industries Investoren Zugang zu den stärksten Wachstumstrends des 21.

Jahrhunderts:

Biotech: Die weltweiten Umsätze mit biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln

werden aktuell auf knapp 460 Milliarden US-Dollar geschätzt. Innovationen in

Bereichen wie Gentherapie, mRNA-Technologie und biobasierte Materialien gelten

als wesentliche Wachstumstreiber, vor allem in den USA, Europa und Teilen

Asiens.

KI: Marktdaten zeigen, dass der globale Markt für künstliche Intelligenz

voraussichtlich von 279 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 1,81 Billionen Dollar

bis zum Jahr 2030 wachsen wird.

Robotik: Der globale Robotik-Markt wird für 2026 auf rund 25,6 Milliarden

US-Dollar geschätzt und könnte bis 2030 auf knapp 30 Milliarden US-Dollar

wachsen.

Quanten: Der Markt für Quantencomputing könnte laut Prognosen bis 2030 ein

Volumen von rund 37 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2040 auf bis zu 131

Milliarden US-Dollar anwachsen. Quantenkommunikation und Quantensensorik

entwickeln sich parallel, auf derzeit niedrigerem Niveau.

Verteidigung: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Verteidigungsbereich

gewinnt an Bedeutung. Der entsprechende Markt wurde 2024 auf rund 9,3 Milliarden

US-Dollar beziffert und könnte bis 2030 auf etwa 19,3 Milliarden US-Dollar

ansteigen, ein jährliches Wachstum von rund 13 Prozent.

Die aktive Beteiligung an wissenschaftlich validierten Start-ups soll dabei

durch ein ETF -ähnliches Portfolio führender Tech-Aktien ergänzt werden.

FutureGen bietet institutionellen und privaten Investoren damit einen seltenen

Zugang zu Frühphasen-Innovationen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial

- verbunden mit einer klar strukturierten Investmentstrategie, fundierter

Governance und hoher Transparenz.

Viele bahnbrechende Technologien scheitern an der Lücke zwischen Forschung und

Kommerzialisierung. FutureGen möchte genau diese Lücke schließen: Mit

wissenschaftlicher Due Diligence, strategischer Begleitung und

Kapitalmarktexpertise bringt das Unternehmen Technologieunternehmen von der Idee

über die Skalierung bis zum Börsengang oder Exit.

FutureGen kombiniert dabei zwei Investmentstränge:

Frühphasenbeteiligungen an disruptiven Technologieunternehmen mit

wissenschaftlichem Kern - sowie ETF-ähnliche Beteiligungen an börsennotierten

Marktführern. Dieser hybride Ansatz bietet ein Gewinnpotenzial durch

Innovationsnähe und gleichzeitig Stabilität durch diversifizierte Marktpräsenz.

Das Management-Team von FutureGen bringt jahrzehntelange Erfahrung aus

Forschung, Unternehmensaufbau und Kapitalmarkttransaktionen mit. Auf dieser

Basis unterstützt das Unternehmen technologiegetriebene Start-ups nicht nur mit

Kapital, sondern auch mit Know-how in den Bereichen Skalierung,

Internationalisierung, Go-to-Market und Exit-Strategie.

Durch enge Verbindungen zu führenden Forschungseinrichtungen wie "Stanford",

"McMaster University" und der "University of British Columbia" sowie zu

Innovations-Clustern im Silicon Valley erhält FutureGen frühzeitig Zugang zu

technologischen Durchbrüchen und Gründerteams mit außergewöhnlichem Potenzial.

FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN: A41WY4) investiert breit

gefächert und gezielt in einige der vielversprechendsten Wachstumsmärkte von

morgen. Anleger erhalten hier die Möglichkeit, an diesen Zukunftstrends

frühzeitig zu partizipieren.

-

Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung

Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer

Werbekampagne des Emittenten FutureGen Industries Corp. und richtet sich an

erfahrene und spekulativ orientierte Anleger.

Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder

gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die

Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im

Folgenden Abschnitt " Interessen / Interessenkonflikte ").

Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert

ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen

erstmaligen Verbreitung.

Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB

11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder

Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige

Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als " Verbreiter " bezeichnet).

Interessen / Interessenskonflikte

Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung

eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen

wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der

vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den

Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies

begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen

Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von

Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen

Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des

Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es

besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht,

diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu

verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit

weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.

Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund

entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen

des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen

Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter

noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen

Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle

Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch

keinen Einfluss.

Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder

in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung

besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene

Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen

Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung

weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder

Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei

der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen),

noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben

konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die

die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des

Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an

über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en

die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen

Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend,

war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den

Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung

über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A

und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen

zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein

Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Emittent: FutureGen Industries Corp.

Datum der erstmaligen Verbreitung: 15.01.2026

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 15:50 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten

Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur

Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten

Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind

nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen

weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen:

Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und

Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse,

Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u.

a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen

und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines

ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt

öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen

Faktoren erstellt.

Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten

verbundenen Risiken

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können,

kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen

Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren

Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze

auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle

Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht.

Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig

Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können.

Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten

Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des

Handels drohen.

Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die

der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht,

stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine

Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen

Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist

die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw.

der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise

resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind.

Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen

Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von

politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu

erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten

Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer

Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen

in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust

erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre

Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter

enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt

wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler,

Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren

Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und

Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und

Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares

Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden

für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder

Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn,

Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen

anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service

und Materialien zu verwenden entstanden sind.

Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer

historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden

werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten

könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht

unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die

getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht

auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre

der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch

nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom

Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen

treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen

und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es

handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf

ausgewogene Durchdringung der Materie.

Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf

eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.

Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche

von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu

erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede

Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die

darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung

gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch

konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente

Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder

des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers

oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die

Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem

sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb

dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut

diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen

Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische

Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK

Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich

abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene

Profitrader.

Begriffsbestimmungen

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien

nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten

(Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien

vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell : Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,

dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten

könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all

diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold : Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial

für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy : Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg

der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy : Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum

Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers

verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen

derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der

Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde

gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt

keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Pressekontakt:

MCS Market Communication Service GmbH

Saarlandstraße 28

58511 Lüdenscheid

Handelsregister: HRB 11340

Registergericht: Amtsgericht Iserlohn

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE368329265

Geschäftsführer: Herr Timo Woeste

Email: info [at] mcsmarket.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181032/6228272

OTS: MCS Market Communication Service GmbH