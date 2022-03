OTS: Mendix / Finanzdienstleister und Versicherungsunternehmen beschleunigen ...

Finanzdienstleister und Versicherungsunternehmen beschleunigen die

digitale Transformation mit Low-Code

- Kosteneinsparungen und höhere geschäftliche Agilität gehören laut der

Befragten zu den wichtigsten Vorteilen von Low-Code.

- Für 97 % der Befragten erfüllt oder übertrifft die Nutzung von Low-Code ihre

Erwartungen.

- Für 61 % hat Low-Code die Software-Entwicklung um 30 % beschleunigt.

Mendix (https://www.mendix.com/de/), Siemens-Tochter und weltweiter Marktführer

in der Entwicklung von Unternehmensanwendungen, hat die Ergebnisse seiner

globalen Marktstudie zu Finanzdienstleistungen und Versicherungen (FSI)

veröffentlicht. Hierfür wurden international über 1.400 Personen aus dem

FSI-Sektor befragt, die bereits mit der Low-Code-Technologie vertraut sind. Die

Studie zeigt auf, wie Unternehmen in diesen Branchen Low-Code einsetzen, um die

Digitalisierung voranzutreiben, das Kundenerlebnis zu verbessern und Altsysteme

zu modernisieren.

"IT-Abteilungen in stark regulierten Branchen sind so sehr damit beschäftigt,

die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, dass neue Initiativen zur

Umsatzsteigerung und zur Verbesserung des Kundenerlebnisses oft nicht auf der

Prioritätenliste stehen", so Ron Wellman, Head of Industry Clouds Financial

Services, Insurance, Retail & Public bei Mendix. "Low-Code erhöht die

Geschwindigkeit, mit der Anwendungen, Automatisierungsfunktionen und neue

digitale Erfahrungen entwickelt und bereitgestellt werden können. Viele

Unternehmen im FSI-Bereich nutzen daher immer häufiger Low-Code, um ihre Abläufe

zu digitalisieren, Legacy-Anwendungen zu modernisieren und Kundenerlebnisse über

verschiedene Kanäle hinweg zu integrieren."

Allgemeine Ergebnisse der Umfrage

Fast alle Umfrageteilnehmer (97 %) gaben an, dass Low-Code ihre Erwartungen in

Bezug auf Nutzerfreundlichkeit, erhöhte geschäftliche Agilität und schnelle

Markteinführung erfüllt oder übertroffen hat. Diese nahezu einhellige

Befürwortung von Low-Code ist wahrscheinlich auf die Robustheit und Reife von

Low-Code-Angeboten und des Bewusstseins der Branche für die Vorteile von

Low-Code zurückzuführen. Weiterhin gaben 61 % der Befragten an, dass Low-Code

eine Steigerung der Entwicklungsgeschwindigkeit von mindestens 30 % ermöglicht

hat. Diese erhöhte Geschwindigkeit reduziert die Anzahl der für die Entwicklung

und Bereitstellung von Anwendungen erforderlichen Ressourcen und verbessert die

organisatorische Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und IT.

Die Zusammensetzung von Entwicklungsteams verändert sich von ausschließlich

professionellen Softwareentwicklern hin zu gemischten Teams aus professionellen

Entwicklern und Geschäftsbereichsexperten, die gemeinsam Probleme lösen. Bei

diesen Geschäftsbereichsexperten handelt es sich häufig um Citizen Developer

(https://www.mendix.com/citizen-developers/) mit wenig oder gar keiner

Programmiererfahrung, die Anwendungen mit von der IT genehmigten Technologien

und unter automatisierter Einhaltung von IT-Governance-Kontrollen erstellen.

Einem aktuellen Gartner-Bericht (https://www.gartner.com/en/documents/3970067/th

e-future-of-apps-must-include-citizen-development) zufolge haben 61 % der

Unternehmen entweder bereits ein Citizen Development-Programm eingeführt oder

denken über die Einführung eines solchen Programms nach.

Finanzdienstleister drücken aufs Tempo: Schneller digitalisieren mit Low-Code

Die Befragten aus Banken und anderen Finanzdienstleistungsunternehmen setzen auf

Low-Code, um eine größere organisatorische Flexibilität zu erreichen, was sich

in schnelleren Projektstarts und der Fähigkeit, schnell auf Marktveränderungen

zu reagieren, niederschlägt. Angesichts der Vielzahl von Altsystemen in diesen

Unternehmen ist es schwierig, die Kundenerfahrung zu verbessern oder eine

360-Grad-Sicht auf die Kunden zu erhalten, da die Daten in verschiedenen

Systemen isoliert bleiben. Die Befragten dieser Gruppe beabsichtigen,

Legacy-Anwendungen - insbesondere Microsoft SharePoint-, Java- und

Mainframe-Anwendungen - mit Low-Code umzuschreiben. Sie nutzen Low-Code auch als

schnelle und kostengünstige Möglichkeit, Legacy-Anwendungen zu modernisieren,

ohne sie von Grund auf neu zu erstellen.

Die Business Development Bank of Canada (BDC)

(https://www.mendix.com/customer-stories/bdc/) beispielsweise investierte

Millionen von Dollar und fünf Jahre in die herkömmliche Entwicklung, um ihre

Technologie für Kreditanträge und Bewilligungen zu modernisieren, konnte ihre

Ziele so aber nicht umsetzen. Nachdem sie sich auf Low-Code umgeschwenkt war,

baute die BDC in vier Tagen einen Prototyp und führte in weniger als einem Jahr

eine Lösung ein, die ihre Prozesse automatisierte.

Trotz der vielen Vorteile gab die Hälfte der Umfrageteilnehmer an, dass ihr

größtes Problem bei Low-Code die Integration von On-Premise Legacy-Systemen ist,

was häufig mit der Integrationsbereitschaft von Legacy-Anwendungen,

konkurrierenden Prioritäten, IT-Risiko- und Sicherheitsrichtlinien oder der

internen Abstimmung zusammenhängt. Die großen Anbieter von Low-Code-Plattformen

haben jedoch sichere, umfassende Funktionen für die Datenintegration und

-virtualisierung für lokale, Cloud- und Hybridanwendungen entwickelt. Etwas

weniger als die Hälfte der Befragten (47 %) sind besorgt über die Anpassung an

die besten mobilen oder kreativen Erfahrungen, aber die Daten zeigen, dass dies

hauptsächlich bei den traditionellen Low-Code-Anbietern für Customer Relations

Management (CRM) und Business Process Management (BPM) der Fall ist.

Low-Code bei Versicherungen für IT, Vertrieb und Schadensmanagement

Für die Befragten aus der Versicherungsbranche sind die drei wichtigsten

Anwendungsfälle für Low-Code die IT (42 %), der Vertrieb (23 %) und die

Schadenbearbeitung (17 %). Staatliche Vorschriften sind die größte Sorge (44 %),

obwohl die führenden Low-Code-Plattformen Compliance-Anforderungen erfassen und

verfolgen können, wie Anwendungen diese Anforderungen erfüllen. Die Befragten

gaben auch an, dass sie am ehesten in die Jahre gekommene Java-Anwendungen mit

Hilfe von Low-Code umschreiben würden, gefolgt von Mainframe- und

SharePoint-Anwendungen.

Zur Methodik der Umfrage

An der von Momentive im November 2021 durchgeführten Umfrage nahmen 1.442

Personen aus Deutschland, Australien, Kanada, Frankreich, den Niederlanden,

Singapur, dem Vereinigten Königreich und den USA teil. Die Befragten gaben alle

an, dass sie alleinige Entscheidungsträger, wichtige Interessenvertreter oder

Verantwortliche für Kaufentscheidungen im Bereich Software-as-a-Service (SaaS)

sind. Die Befragten arbeiten in unterschiedlichen Abteilungen, darunter

Finanzen, Personalwesen, Marketing, IT, Betrieb, Risiko/Compliance/Audit,

Vertrieb und Geschäft oder Produktlinie. Die Größe der Unternehmen reichte von

500 (Fintechs und Insurtechs) bis zu mehr als 20.000 Mitarbeitern (Banken und

Versicherungen). Alle Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie zumindest mit

Low-Code vertraut sind.

Es ist zu beachten, dass die Stichprobe im Versicherungssektor mit 174 der

insgesamt 1.442 Befragten relativ klein war.

Über Mendix

Automatisierungs- und digitale Transformationsprozesse haben sich in den letzten

Jahren enorm beschleunigt. Low-Code gilt als richtungsweisende Technologie, dem

hohen weltweiten Bedarf an neuen digitalen Anwendungen gerecht zu werden. Die

Siemens-Tochter Mendix versteht sich als Motor einer vom "Digital First"-Ansatz

geprägten Wirtschaft und betreibt eine branchenführende Low-Code-Plattform. Das

umfassende Ökosystem von Mendix integriert die fortschrittlichsten Technologien,

um leistungsstarke Anwendungen für zahlreiche Branchen und Industriezweige

schneller und effizienter als bei klassischer Software-Entwicklung zu entwickeln

sowie den IT-Stau zu beseitigen. Mendix steigert die Produktivität von

Entwicklern drastisch und befähigt auch Mitarbeiter ohne Programmierkenntnisse,

sogenannte "Citizen Developer", Anwendungen zu erstellen, die sich an ihrem

jeweiligen Fachwissen orientieren. Unterstützt werden sie dabei durch die in

Mendix integrierten kollaborativen Funktionen und die intuitive visuelle

Oberfläche. Die von Analysten als branchenführend und visionär (https://www.mend

ix.com/de/presse/mendix-ist-das-dritte-jahr-in-folge-leader-im-2021-gartner-magi

c-quadrant-for-enterprise-low-code-application-platforms/) anerkannte Plattform

ist Cloud-nativ, offen, erweiterbar, agil und hat sich weltweit als Alternative

zur klassischen Software-Entwicklung bewährt. Von künstlicher Intelligenz und

Augmented Reality bis hin zu intelligenter Automatisierung und Native

Mobile-Anwendungen ist Mendix das Rückgrat digitalisierter Unternehmen. Die

Low-Code-Plattform von Mendix wird von mehr als 4.000 führenden Unternehmen

weltweit eingesetzt.

