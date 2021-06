OTS: Messer Group / Messer: Weiteres Wachstum trotz Corona-Pandemie (FOTO)

Messer: Weiteres Wachstum trotz Corona-Pandemie (FOTO)

Bad Soden (ots) - Industriegasespezialist veröffentlicht Kennzahlen 2020

- konzernweites Wachstum

- Umsatz um 12 Prozent* auf 3,13 Milliarden Euro* gewachsen

- Investitionen steigen um 8 Prozent* auf 463 Millionen Euro*

Der weltweit größte familiengeführte Industriegasespezialist Messer stellte

jetzt seine Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2020 vor. Trotz der herausfordernden

Rahmenbedingungen durch die Covid-19-Pandemie konnte das Familienunternehmen

sein Geschäft mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro* erneut weiter ausbauen.

Die Entwicklung in Zahlen

Nach 2,79 Milliarden Euro* Umsatz in 2019 konnte Messer ein Wachstum in Höhe von

etwa 12 Prozent* generieren und erwirtschaftete so im Jahr 2020 zusammen mit den

rund 10.800 Mitarbeitenden* einen Umsatz in Höhe von 3,13 Milliarden Euro*.

Dabei investierte das Unternehmen nach dem Erwerb von Teilen des

Amerika-Geschäfts von Linde und Praxair in 2019 mit insgesamt 463 Millionen

Euro* im Jahr 2020 rund 8 Prozent* mehr in den Ausbau des operativen Geschäfts

als im Vergleich zum Vorjahr.

Konzernweites Wachstum

In China und der Region ASEAN konnte Messer den Umsatz um 3,8 Prozent auf 636

Millionen Euro steigern.

Der Umsatz in China ist gegenüber dem Vorjahr in lokaler Währung um 1,7 Prozent

gestiegen. Die anfänglichen Einbußen aufgrund der COVID-19-Pandemie in 2020

konnten in den letzten Quartalen aufgrund einer nahezu voll ausgelasteten

Stahlproduktion und der ungebrochen starken Nachfrage im Flüssigmarkt bei

anhaltend hohem Marktpreisniveau wieder aufgeholt werden.

Der Umsatz in Vietnam ist gegenüber dem Vorjahr durch den gesteigerten Bedarf

des größten On Site-Kunden und die weitere Auslastung der Produktionskapazitäten

für Flüssiggas im Norden in lokaler Währung um 40,3 Prozent gestiegen.

Die restlichen Aktivitäten in der Region ASEAN, in Thailand und Malaysia, haben

in Höhe von 4,9 Millionen Euro zum Gesamtumsatz beigetragen.

Der Umsatz von Messer in Osteuropa konnte um 3,5 Prozent auf 460 Millionen Euro

gesteigert werden. Dies beinhaltet einen Umsatzanstieg nahezu aller

Landesaktivitäten in lokaler Währung. Die negativen Auswirkungen der partiellen

Lockdowns aufgrund der COVID-19-Pandemie seit März konnten vor allem durch eine

überwiegend sehr positive Geschäftsentwicklung im vierten Quartal kompensiert

werden.

Bei den nachfolgend dargestellten Regionen handelt es sich um die

Geschäftsaktivitäten der Messer Industries Gruppe, die mit Wirkung zum 1. März

2019 als At Equity Beteiligung der Messer Group geführt wird. Die Geschäftsjahre

2019 und 2020 sind somit nur eingeschränkt vergleichbar.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaften in Westeuropa betrugen 354 Millionen Euro in

2020 gegenüber 296 Millionen Euro in 2019. Sie wurden neben temporären

wirtschaftlichen Schließungen in allen westeuropäischen Ländern aufgrund der

COVID-19-Pandemie durch einen schweren Unfall bei einem Hauptkunden der Pipeline

in Tarragona, Spanien, beeinflusst. Ein gegenläufiger positiver Effekt ergab

sich aus der erfolgreichen Preisgestaltung im Geschäftsjahr 2020.

Die Gesellschaften von Messer in Nordamerika erzielten in 2020 Umsatzerlöse in

Höhe von 1.353 Millionen Euro gegenüber 1.124 Millionen Euro in 2019. Die

Umsatzerlöse in 2020 wurden durch eine starke Preisgestaltung und ein höheres

Nachfragevolumen bei Sonder- sowie medizinischen Gasen unterstützt.

Nachfragerückgänge in den von COVID-19-betroffenen Segmenten konnte so vermehrt

ausgeglichen werden.

Der Geschäftsbereich Südamerika hat in 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 258

Millionen Euro generiert, wovon unverändert zum Vorjahr ein wesentlicher Teil

mit 150 Millionen Euro in Brasilien erwirtschaftet wurde. Die Umsatzerlöse waren

geprägt durch eine sehr hohe Nachfrage nach medizinischem Sauerstoff verbunden

mit kontinuierlichen Absatz- und Preissteigerungen in den meisten

Geschäftssegmenten.

Messer sieht sich wirtschaftlich gut aufgestellt und blickt zuversichtlich in

das neue Geschäftsjahr 2021.

Der Nachhaltigkeitsbericht sowie die Geschäftsberichte stehen hier

(https://corporate.messergroup.com/de/web/guest/geschaeftsbericht) zum Download

zur Verfügung.

* Summe von Messer Group und Messer Industries, die die At Equity Beteiligung

Messer Industries seit dem 1. März 2019 zu 100 Prozent beinhaltet

