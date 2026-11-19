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19.11.2026 10:30:39
OTS: Messer SE & Co. KGaA / Messer gründet Joint Venture Messer Electronics ...
Messer gründet Joint Venture Messer Electronics Taiwan und stärkt
damit seine Position in Asien (FOTO)
Bad Soden (ots) - Industriegasespezialist gründet Joint Venture zusammen mit
Rayzher Industrial für den taiwanesischen Elektronikmarkt
Messer, der weltweit größte Spezialist für Industrie-, Medizin-, Elektronik- und
Spezialgase in Privatbesitz, und Rayzher Industrial haben die Gründung des Joint
Ventures Messer Electronics Taiwan Co. Ltd. bekannt gegeben. Messer Electronics
Taiwan kombiniert Messers umfassendes Portfolio an ultrahochreinen Gasen und
seine globale Präsenz mit Rayzhers Expertise in der Gassystemtechnik und seiner
etablierten Infrastruktur in Taiwan. Ziel des Joint Ventures ist es, die
wachsende Halbleiterindustrie in Taiwan sicher und zuverlässig mit
ultrahochreinen Gasen zu versorgen.
"Dieses Joint Venture ist ein strategisch wichtiger Schritt für Messer. Indem
wir unsere weltweite Expertise im Bereich ultrahochreiner Gase mit den starken
lokalen Kompetenzen von Rayzher verbinden, schaffen wir eine verlässliche
Grundlage, um Taiwans Halbleiterindustrie und deren weiteres Wachstum nachhaltig
zu fördern", sagt Peter Mohnen, CEO von Messer. Angesichts der stetig steigenden
Nachfrage nach den weltweit fortschrittlichsten Halbleiterchips und Taiwans
führender Rolle in der globalen Produktion ist eine zuverlässige Versorgung für
die Expansion des Elektronikmarktes unverzichtbar.
Messer Electronics Taiwan Co. Ltd. vereint die weltweite Versorgung und das
langjährige Know-how von Messer im Bereich ultrahochreine Gase mit den
UHP-Gassystemen und den technischen Kompetenzen von Rayzher. Damit trägt es dazu
bei, regionale Elektronikunternehmen zuverlässig zu versorgen und bei ihrer
internationalen Expansion zu unterstützen.
"Rayzher unterstützt Taiwans Halbleiterindustrie bereits mit hochwertigen
technischen Lösungen für Gassysteme und einem starken Engagement für einen
sicheren Betrieb", sagt Ku Hua Chou, CEO von Rayzher Industrial. "Wir freuen uns
darauf, gemeinsam mit Messer, Unternehmen der Halbleiterindustrie mit lokalen
Kapazitäten, technischem Know-how und zuverlässigem Service zu unterstützen."
Die lokale Versorgung mit Messers ultrahochreinen Gasen wird durch Rayzhers
etablierte Infrastruktur - einschließlich der Betriebsstätten und Anlagen - in
Taiwan ermöglicht.
Pressekontakt:
Diana Buss
Senior Vice President Corporate Communications
Tel.: +49 2151 7811-251
Mobil: +49 173 540 5045
E-Mail: mailto:communications@messergroup.com
Angela Giesen
Manager Communications
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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/152902/6393781
OTS: Messer SE & Co. KGaA
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