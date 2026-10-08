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08.10.2026 09:02:39
OTS: Morato Group / Morato Group, CEA Italia und Jaus Bakery bündeln ihre ...
Morato Group, CEA Italia und Jaus Bakery bündeln ihre Kräfte und
schaffen ein europäisches Kompetenzzentrums im Backwarensektor (FOTO)
Vicenza (ots) - Mehr als 500 Millionen Euro konsolidierter Umsatz, 19
Produktionsstandorte und über 1.800 Mitarbeitende in einem Industrieprojekt, das
Expertise, direkte Präsenz in Schlüsselmärkten, Innovation und Nachhaltigkeit
vereint
Morato Group, CEA Italia und Jaus Bakery bündeln ihre Kräfte und vereinen ihre
Expertise, Produktionskapazitäten und Marktpräsenz, um einen neuen europäischen
Hub für Backwaren zu schaffen. Die Integration der traditionsreichen
italienisch-deutschen Gruppe markiert einen weiteren Meilenstein in der mittel-
bis langfristigen Wachstums- und Stärkungsstrategie der Morato Group und
positioniert die Gruppe als einen der führenden europäischen Akteure der Branche
- mit direkter Präsenz in wichtigen Märkten sowie einer noch breiteren und
stärker integrierten industriellen Expertise.
Mit dem Beitritt von CEA Italia und Jaus Bakery zur Gruppe überschreitet die
Morato Group einen konsolidierten Umsatz von 500 Millionen Euro und beschäftigt
nun mehr als 1.800 Mitarbeitende. Zur Gruppe gehören 19 strategisch gelegene
Produktionsstandorte in Italien, Spanien, Frankreich und nun auch Deutschland
sowie 54 Produktionslinien auf insgesamt mehr als 130.000 Quadratmetern
Produktionsfläche.
Mit einer Jahresproduktion von mehr als 180.000 Tonnen zählt die Gruppe in fünf
Kategorien zu den führenden europäischen Herstellern, darunter Sandwichbrot,
Brot ohne Rinde, Bruschetta-Brot, Buns und nun auch rustikale Brote und
Spezialbrote. Darüber hinaus verfügt sie über vertikale Expertise im Bereich
glutenfreier Produkte mit vier speziell dafür vorgesehenen
Produktionsstandorten. Diese industrielle Größenordnung wurde durch
kontinuierliche Investitionen erreicht, die darauf abzielen, die
Produktionskapazitäten zu erhöhen und die Effizienz der Anlagen zu verbessern.
Die Integration von CEA Italia und Jaus Bakery bietet die Möglichkeit,
Portfolios, Märkte und Expertise zusammenzuführen und damit die Fähigkeit der
Gruppe weiter zu stärken, die Bedürfnisse von Kunden in unterschiedlichen
Ländern zu verstehen und diese in Produkte und Lösungen zu übersetzen, die die
Weiterentwicklung der Kategorie hin zu neuen Paradigmen unterstützen. Im
Mittelpunkt dieses Modells stehen Produktqualität, Kundenservice und Innovation,
unterstützt durch eine F&E-Struktur, die in die beiden Bereiche Mainstream und
Healthy Food gegliedert ist und über spezialisierte Kompetenzen verfügt, die
sich auf die Entwicklung von Produkten konzentrieren, die den sich wandelnden
Ernährungsbedürfnissen europäischer Verbraucher gerecht werden.
"Die Integration von CEA Italia und Jaus Bakery stellt einen entscheidenden
Schritt auf dem Wachstumskurs der Morato Group dar, der über die Jahre durch
industrielle Investitionen, Innovation, Digitalisierung und externes Wachstum
geprägt wurde. In den vergangenen acht Jahren haben wir mit Unterstützung von
Aliante Partners 15 strategische Akquisitionen abgeschlossen und im selben
Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 30
Prozent erzielt. Die umfangreichen Investitionen, die wir getätigt haben,
ermöglichen es uns nun, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und die
industrielle Effizienz weiter zu verbessern - mit dem ambitionierten Ziel, im
Verlauf des Plans einen Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro zu erzielen."
"Dieses Projekt basiert auf einer gemeinsamen Vision all unserer Gesellschafter
und Stakeholder und wird von einer gemeinsamen Kultur getragen, in deren
Mittelpunkt Produktexzellenz, Kundenorientierung, Marktkenntnis sowie die
Entschlossenheit stehen, weiterhin zu investieren und Innovationen
voranzutreiben, um nachhaltiges Wachstum zu unterstützen. Die Größenordnung, die
wir durch diese Transaktion erreichen, eröffnet uns neue Möglichkeiten,
international zu wachsen und wettbewerbsfähig zu sein, während wir zugleich den
Fokus auf Menschen und Produkte beibehalten, der seit jeher Teil unserer
Geschichte ist", sagte Stefano Maza, Chairman und CEO der Morato Group.
CEA Italia und Jaus Bakery bringen ein industrielles Erbe von mehr als 60 Jahren
in die Gruppe ein, verbunden mit einer Unternehmenskultur, die eng mit der von
Morato übereinstimmt. Hinzu kommen zwei Produktionsstandorte in Deutschland - in
Weißenhorn, Bayern, und Dinklage, Niedersachsen - rund 310 Mitarbeitende sowie
umfassendes Know-how und langjährig gewachsene Beziehungen im Backwarenmarkt.
Mit den Marken Daily Bread und Jaus erweitert die italienisch-deutsche Gruppe
das Portfolio der Morato Group um Spezialisierungen, die das bestehende Angebot
ergänzen, insbesondere im Bereich Baguettes und rustikale Brote - einem Segment,
in dem sie in Italien und Europa eine führende Position einnimmt. Zugleich
stärkt sie die Produktionskapazitäten bei Buns, Sandwichbrot und Toastbrot.
Die Synergien erstrecken sich auch auf die geografischen Märkte. Jaus stärkt die
Präsenz der Gruppe in der DACH-Region erheblich und bringt dabei seine
industrielle Präsenz, sein Vertriebsmodell und seine operative Flexibilität ein.
Die Morato Group wiederum verfügt über eine etablierte Präsenz in Süd- und
Westeuropa und schafft damit neue Entwicklungsmöglichkeiten über das gesamte
Produktsortiment hinweg.
Die Integration wird es der Gruppe somit ermöglichen, ihre kommerzielle
Reichweite auszubauen, Vertriebsnetze zu optimieren und neue Verbindungen
zwischen den Märkten zu schaffen. Damit wird ein Internationalisierungsmodell
gestärkt, das auf lokaler Produktion, Kundennähe und dem gruppenweiten Austausch
von Expertise basiert.
Im Rahmen dieser Strategie stellt Nachhaltigkeit einen industriellen Wert und
einen Treiber für Investitionsentscheidungen dar. Die Aufnahme von CEA Italia
und Jaus Bakery bietet die Möglichkeit, die von den Unternehmen entwickelten
Erfahrungen, Kompetenzen und Initiativen schrittweise miteinander zu teilen und
das Engagement für eine höhere Energieeffizienz und einen geringeren
ökologischen Fußabdruck auf einen größeren industriellen Bereich auszuweiten.
Der Anspruch, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wert miteinander zu
verbinden, spiegelt sich nun auch in der Umwandlung der Muttergesellschaft
Morato Pane S.p.A. in eine Benefit Corporation wider.
Im Verlauf dieser Entwicklung haben Aliante Equity 3 und Aliante Partners
gemeinsam mit den Partnern Paolo Righetto und Niccolò Fischer als langfristige
Investoren agiert und mit strategischer Vision, Expertise und Unterstützung zum
Wachstum beigetragen. Dabei begleiteten sie die Morato Group bei der
Konsolidierung ihrer industriellen und internationalen Größe.
Die Transaktion basiert zudem auf einer gemeinsamen industriellen Vision mit den
Familien Pitticco und Zamboni, die zur Entwicklung von CEA Italia und Jaus
Bakery beigetragen haben und sich entschieden haben, sich an der neuen
Eigentümerstruktur der Gruppe zu beteiligen. Damit sorgen sie für
unternehmerische Kontinuität bei der Zusammenführung der beiden Unternehmen.
Konkret wird Sergio Pitticco die Verantwortung für den gesamten Geschäftsbereich
der Gruppe übernehmen und dabei Vertrieb, Marketing sowie Forschung &
Entwicklung koordinieren. Fabio Zamboni wird die Verantwortung für die Supply
Chain übernehmen und Einkauf, Planung und Logistik koordinieren.
Neben der fortgesetzten Beteiligung von AE3 und Aliante Partners werden auch die
Familien Morato und Bertoncello Teil der neuen Eigentümerstruktur bleiben.
Hinzukommen wird ein neuer internationaler strategischer Partner, der die
langfristige Vision und die Entwicklungsziele der Morato Group teilt.
Die Integration wird zugleich die Kontinuität in der Governance der Gruppe
sicherstellen. Stefano Maza wird weiterhin als Chairman und CEO der Morato Group
fungieren und damit für Kontinuität in der Führung und strategischen Ausrichtung
der Gruppe sorgen. Marco Cersosimo wird weiterhin als Group CFO tätig sein.
"Dies ist ein ambitioniertes Projekt, das wir mit großer Motivation und einem
ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein angehen. Wir werden weiterhin in
Qualität, Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit investieren, zugleich die
Expertise innerhalb der verschiedenen Unternehmen der Gruppe weiter stärken und
an einer langfristigen Vision festhalten, die auf die Schaffung von Mehrwert für
alle Stakeholder ausgerichtet ist", so Maza abschließend.
Berater der Transaktion
Die Morato Group wurde im Zusammenhang mit der Verhandlung der von einem
internationalen Debt Fund bereitgestellten Akquisitionsfinanzierung von Houlihan
Lokey als Debt Advisor beraten, unter Leitung von Managing Director Johannes
Schmittat und Director Christoph Usinger.
GTA Lex beriet mit Partner Federico Fischer und Counsel Camilla Peri bei der
rechtlichen und arbeitsrechtlichen Due Diligence sowie zu den rechtlichen
Aspekten der Transaktion und der Finanzierungsvereinbarung. Linklaters wiederum
beriet mit den Partnern Massimiliano Nitti und Giovanni Colantuono sowie
Managing Associate Umberto Placanica Aliante Equity 3 und die Morato Group zu
den rechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit der
Governance der neuen Gruppe.
Die steuerlichen Aspekte der Transaktion insgesamt wurden von Pirola Pennuto Zei
& Associati unter Leitung von Partner Federico Venturi und Counsel Andrea Viani
betreut.
Deloitte Advisory führte die Financial Due Diligence sowie die Analyse des
Businessplans durch. Die jeweiligen Teams wurden von den Partnern Luca Zesi und
Elio Milantoni geleitet. STS Deloitte führte die Tax Due Diligence mit einem von
Partner Giorgio Orlandini geleiteten Team durch.
EY Advisory führte mit dem von Partner Marino Santaniello geleiteten Team die
Bewertungen im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung bei Morato Pane durch.
Di Stefano Auer & Partners, mit einem Team bestehend aus Dr. Matteo Di Stefano,
Rechtsanwalt Massimiliano Desalvi, Dr. Sara Pitscheider und Rechtsanwältin
Marilena Sicuro, unterstützten ebenfalls.
CEA ITALIA/JAUS BAKERY wurde von Houlihan Lokey M&A Advisory beraten, mit den
Managing Directors Madeleine Jahr und Tommaso Lillo, Senior Vice President
Robert Ober, Vice President Dominik Lalla sowie M&A Associate Miguel Schulz. Die
rechtliche Beratung zur Transaktion erfolgte durch Lupp + Partner mit den
Partnern David Hoessl und Nis Carstens sowie durch Massimiliano Desalvi von LTV
Studio Associato.
Morato Group
Die 1970 gegründete Morato Group mit Hauptsitz in Altavilla Vicentina in der
Provinz Vicenza verfolgt seit Jahren eine ambitionierte Akquisitionsstrategie im
Backwarensektor und hat dadurch ihre Präsenz sowohl in Italien als auch
international gestärkt.
Mit einem Portfolio etablierter und bekannter Marken - Morato, Roberto, Daily
Bread, Jaus, Nutrifree, Massimo Zero und Rusticana - sowie zahlreichen
Partnerschaften mit führenden Handelsunternehmen ist die Morato Group heute ein
international tätiges Unternehmen und einer der führenden europäischen Akteure
im Markt für industriell hergestellte Backwaren. Der konsolidierte Umsatz liegt
bei mehr als 500 Millionen Euro.
An ihren 19 Produktionsstandorten in Italien, Spanien, Frankreich und
Deutschland, an denen mehr als 1.800 Mitarbeitende beschäftigt sind, produziert
die Gruppe geschnittene Brote - darunter Sandwichbrot, Kastenbrot und Tramezzini
-, Bruschetta-Brot, süße und herzhafte Buns, Baguettes, Piadine sowie knusprige
Brotersatzprodukte wie Grissini und Croutons.
Ergänzt wird das Portfolio durch industriell hergestellte Feingebäckprodukte -
von Snacks und Croissants über Blätterteigprodukte bis hin zu Hefefeingebäck -
sowie durch das Segment glutenfreier Produkte. An vier darauf spezialisierten
Produktionsstandorten werden geschnittenes Brot, Buns, Brotersatzprodukte,
Kekse, Snacks, saisonale Hefefeingebäcke, Paniermehl, Mehlmischungen und
glutenfreie Trockenteigwaren hergestellt.
Pressekontakt:
Agentur Edelman
mailto:MoratoGroupDE@presse.edelman.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183593/6367106
OTS: Morato Group
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