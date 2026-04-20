OTS: Münchener Hypothekenbank eG / Münchener Hypothekenbank mit sehr gutem ...

Münchener Hypothekenbank mit sehr gutem Ergebnis 2025

München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank blickt auf eine positive

Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 zurück. Trotz einer schwachen Konjunktur

und einer verhaltenen Nachfrage auf den Immobilienmärkten konnte sie ihr

Neugeschäft gegenüber dem Vorjahr ausweiten und einen sehr guten

Jahresüberschuss erzielen.

"Wir haben unsere strategischen Ziele erreicht und unsere Marktposition weiter

gestärkt", sagte Dr. Holger Horn, Vorsitzender des Vorstands der Münchener

Hypothekenbank.

Ertragslage bleibt stabil - Neugeschäft ausgebaut

Der Zinsüberschuss belief sich auf 512,2 Mio. Euro (2024: 532,5 Mio. Euro) und

entwickelte sich damit besser als geplant. Der Provisionssaldo verbesserte sich

auf minus 62,8 Mio. Euro (2024: minus 64,3 Mio. Euro). Daraus ergab sich ein

Zins- und Provisionsüberschuss von 449,4 Mio. Euro (2024: 468,1 Mio. Euro). Der

Verwaltungsaufwand erhöhte sich auf 171,3 Mio. Euro (2024: 152,3 Mio. Euro), was

im Wesentlichen auf Projekte im regulatorischen Bereich sowie auf die

strategische Weiterentwicklung der Bank zurückzuführen ist.

Das Hypothekenneugeschäft stieg um 11 Prozent auf 3,4 Mrd. Euro (2024: 3,1 Mrd.

Euro). Damit erreichte die Münchener Hypothekenbank ihre Planziele. In der

privaten Wohnimmobilienfinanzierung konnte die Bank das Neugeschäft auf 1,9 Mrd.

Euro steigern (2024: 1,7 Mrd. Euro). Besonders dynamisch entwickelte sich das

Geschäft in der Schweiz mit einem Plus von 72 Prozent auf 431 Mio. Euro. In der

gewerblichen Immobilienfinanzierung sagte die Bank ein Gesamtvolumen von über

1,5 Mrd. Euro zu (2024: 1,4 Mrd. Euro).

Erfolgreiche Refinanzierung am Kapitalmarkt

Auf den Pfandbriefmärkten konnte die Münchener Hypothekenbank ihre starke

Position weiter ausbauen. Unter den großvolumigen Emissionen der Bank ragte ein

Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat mit einem Volumen von 500 Mio. Euro

heraus, der im weiteren Verlauf des Jahres auf 750 Mio. Euro aufgestockt wurde.

Ferner emittierte die Bank eine grüne Senior-Non-Preferred-Anleihe im Volumen

von 500 Mio. Euro, die bei Investoren, die gezielt in dieses Segment

investieren, auf großes Interesse stieß. Darüber hinaus konnte die Münchener

Hypothekenbank eine weitere Tier-2-Anleihe erfolgreich am Markt platzieren.

Kapitalbasis gestärkt

Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft war weiterhin von der herausfordernden

Marktlage geprägt. Sie belief sich per Saldo (inklusive

Pauschalwertberichtigungen) auf 98,8 Mio. Euro (2024: 126,8 Mio. Euro). Nach

Steueraufwendungen in Höhe von 69,8 Mio. Euro (2024: 79,3 Mio. Euro) verblieb

ein Jahresüberschuss von 106,1 Mio. Euro (2024: 105,6 Mio. Euro).

Die Münchener Hypothekenbank stärkte ihre Kapitalausstattung weiter. Der

Eigenmittelbestand erhöhte sich auf 2,51 Mrd. Euro (2024: 2,48 Mrd. Euro). Die

Eigenkapitalausstattung liegt somit weiterhin deutlich über den

aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Die harte Kernkapitalquote belief sich zum

Jahresende 2025 auf 21,0 Prozent (2024: 16,7 Prozent). Die Gesamtkapitalquote

betrug 28,0 Prozent (2024: 22,2 Prozent).

Ausblick

Für das laufende Jahr 2026 hat sich die Münchener Hypothekenbank das Ziel

gesetzt, im Hypothekenneugeschäft um zwölf Prozent auf 3,8 Mrd. Euro zu wachsen.

Dabei erwartet die Bank jedoch vor dem Hintergrund erhöhter geopolitischer

Spannungen und deren dämpfender Effekte auf Konjunktur, Investitionsbereitschaft

und Finanzierungsbedingungen weiterhin spürbare Unsicherheiten an den Märkten

für Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Insgesamt rechnet die Bank mit einem stabilen Geschäftsergebnis und einem

Jahresüberschuss, der sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegt.

Der Geschäftsbericht 2025 ist unter http://www.mhb.de veröffentlicht.

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